ÖZLEM DOĞANER

ABD ile ilişkilerde yeni bir sayfa açılıyor.

İki ülke arasında son yıllarda ABD'nin attığı siyasi adımlarla bozulan güven ortamı, ticaret köprüsüyle yeniden inşa edilecek gibi görünüyor. İki ülkenin iş dünyası, siyasetten sokağa güven oluşması, ilişkilerin sağlamlaştırılması için inisiyatif alıyor.

Bu noktada anahtar ise 20 milyar dolar olan ticaret hacmini 75 milyar dolara çıkarma hedefi oldu. Neler yapılacak?

DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ile konuştum.

Yalçındağ, iki başkanın artık siyasetten öte ekonomi konuşmaya başlamalarından duyduğu memnuniyeti aktardı. Ve bu yeni durumun iyi anlaşılmadığının altını çizdi: "Trump'ın teklif ettiği 75 milyar doların yarısı ihracatımız olsa ABD için 35 milyar dolarlık büyüklükte yeni bir üretim yapmamızı istiyor demektir. 'ABD Türkiye'ye yaptırımlar uygulamaya başladı' denildiğinde piyasalar hemen algıyor. Dolar yükseliyor.

Rating kuruluşları Türkiye'nin notunu incelemeye alıyorlar. Bu kadar güzel bir haber geldiğinde reaksiyon yok." Piyasalar anlamasa da iki ülke iş dünyası harekete geçmiş bile. TAİK bir çalışma başlatarak danışman şirketlerle, STK'larla, Ticaret Bakanlığı ile görüşmeler yapmış. Yalçındağ, "Bugüne kadar ABD ile ticari ilişkiler konusunda bir yol haritası belirlenmemiş. Şimdi Ticaret Bakanlığı ürün bazında detaylı çalışmalar yapıyor. Bu hedefin gerçekleştirilmesini, görev bilinciyle üstümüze alarak çalışmalara başladık. A'dan Z'ye konuyu inceliyoruz. ABD'deki partnerimiz ATC de çalışıyor. İki başkana rapor sunacağız.

14-16 Nisan'da Washington'da gerçekleştirilecek ATC- TAİK toplantısında bunun bir kısmını anons etmek istiyoruz.

Mayıs'ta yol haritamız netleşir. Bu hedefe 5 yılda ulaşacağımızı düşünüyorum.

Adı serbest ticaret anlaşması olmayacak ama o büyüklükte olacak" dedi. 6 ay önce ABD iş dünyasının aradaki problemler çözülmeden iş konuşmak istemediğini hatırlatan Yalçındağ, durumun tersine döndüğünü söyledi.

Güvenin geri gelmesinde çok etkili bir isim var: "Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ı özellikle davet etmek istediler.

Eylül'de New York'ta yaptığımız konferansta Albayrak nasıl bir yol haritası izlediğini anlattı.

Söylediği yol haritasının gerçekleşmesi yeni bir güven ortamı sağladı. 'Nisan'dan sonra yapacaklarınızı duymak istiyoruz' diye çağırıyorlar. Sağolsun kırmadı. ABD'li yatırımcılara konuşma yapacak ve Türkiye'nin yeni yol haritasını anlatacak." Toplantıya iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarının da katılması bekleniyor.