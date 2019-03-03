ÖZLEM DOĞANER

"Sermaye piyasalarının derinleşmesi gerekiyor." Yıllardır konuştuğumuz ama adım atmakta çok da hevesli davranmadığımız bir alan.

Nasıl bir büyüklükten bahsediyoruz? Gelişmekte olan ülkelerde sermaye piyasaları GSYH'nin yüzde 100'ü, gelişmiş ülkelerde yüzde 200'ü büyüklüğünde. Bizde oran yüzde 23. Gelişmiş ülkelerde tasarrufların yüzde 75'i sermaye piyasası ürünü, gelişmekte olan ülkelerde 50'si, bizde yüzde 15'i. Yani gideceğimiz çok yol var.

Peki, ne yapıyoruz? "Piyasayla kazan-kazan ilişkisi yürüteceğiz" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bakanlığa gelişinden bu yana sermaye piyasalarında da çeşitlilik ve derinleşmeye yönelik çalışmalar hızlandı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç ile konuştum. TSPB hazırladığı Ulusal Sermaye Piyasası Programı'nı bakanlık ve SPK'ya iletti. Amaç sermaye piyasası büyüklüğünü 5 yıl içinde iki katına çıkarmak. Programda tasarrufların arttırılmasından menkul kıymetleştirmeye, yatırım bankacılığından İstanbul Finans Merkezi'ne çalışmalar yer alıyor.

Topaç, ekonomide uzun vadeli bir programın açıklanmasını beklediklerini söyledi. Yatırımcı güveninin arttırılması için bu değişim döneminin hem yerli hem yabancı yatırımcıya iyi anlatılması gerektiğini vurguladı. "Biz de yabancı yatırımcıya Türkiye'nin yeni hikâyesini anlatacağız. Nisan sonunda Londra'da 250 portföy yatırımcısının katıldığı bir toplantı yapmak istiyoruz. Bakanımıza da davetimizi gönderdik.

Uzakdoğu'dan Ortadoğu'ya 4-5 finans merkezinde bu tanıtım toplantılarını yapacağız" dedi.

Topaç, nisan sonunda halka arzların başlayacağını düşünüyor. "İkinci yarıda daha da hızlanır. Bu yıl 10'un üzerinde halka arz olur. Yabancı yatırımcıların payı artmaya başladı. Türkiye'nin değişim hikâyesini iyi anlatabilirsek yılın ikinci yarısı çok daha iyi bir dönem geçirebiliriz" dedi.

TSPB, iş dünyasının bankalara yüklenmek yerine daha fazla sermaye piyasalarından yararlanabilmesi için Anadolu'da eğitim ve tanıtımlara devam ediyor. Topaç, finansal kapsayıcılığın artması gerektiğinin altını çiziyor ve finansal okuryazarlık konusunun tek elden yapılmasını öneriyor.

Ayrıca birlik, mevzuatın sadeleşmesi ve etkinleştirilmesine yönelik değişiklik çalışmalarını da tamamlamak üzere. Topaç, bir-iki hafta içerisinde SPK'ya önerilerini sunacaklarını söyledi.