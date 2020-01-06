ÖZLEM DOĞANER

2020 yılı enerjinin yılı olacağını daha ilk günlerinden belli etti. Bir yandan ABD-İran gerginliği ile petrol fiyatlarındaki tırmanışı izlerken bir yandan Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri ve Türkiye-Libya mutabakatıyla değişen fotoğrafa şahit oluyoruz. Bu süreçte bu hafta 8 Ocak'ta İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin TürkAkım'ın açılışını gerçekleştirecek.

Rus doğalgazını Türkiye'ye ve Avrupa'ya taşıyacak projenin, toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunuyor.

TürkAkım, Rusya'daki dev doğalgaz rezervlerini doğrudan Türkiye'nin doğalgaz dağıtım şebekesine bağlayarak Türkiye, güney ve güneydoğu Avrupa için güvenilir bir enerji kaynağı yaratıyor. Boru hattı sisteminin deniz kesimi, Karadeniz'den birbirine paralel ilerleyen iki hattan oluşuyor. Boru hatları Rusya kıyısındaki Anapa kenti yakınlarında başlayıp Trakya'daki Kıyıköy beldesinde Türkiye kıyısına çıkıyor. Kıyıköy'deki alım terminalinden sonra karadaki iki yeraltı boru hattından biri Lüleburgaz'da Türkiye'nin mevcut doğalgaz şebekesine bağlanacak. Diğer boru hattı ise Türkiye - Avrupa sınırına ulaşıp burada sona erecek.

TürkAkım'dan gaz alacak üçüncü ülkenin de Türkiye'nin isteğiyle Bulgaristan olacağı açıklandı.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Erdoğan'ın daveti ile resmi açılışa katılacak.

Bu projenin Bulgaristan'dan geçen kolu "Balkan Akımı" olarak gerçekleşecek.

TürkAkım hattının ikinci yan borusu olan "Balkan Akımı" hattından Bulgaristan'a yılda 19 milyar metre küp gaz girecek. Bu miktardan 12 milyar metre küpten fazlası doğrudan nakledilecek.

TürkAkım, doğalgaz taşıma kapasitesiyle enerji arz güvenliği için kilit bir çözüm olacak.

Türkiye'nin batısı ile güney ve güneydoğu Avrupa ülkelerine doğalgaz aktarımı için halen Ukrayna üzerinden gelen daha eski bir sistem kullanılıyor.

20 yılı aşkın süredir bu sistemin yenileme çalışmalarına yeterli yatırım yapılmadığından, güvenilirliğini yitiren bu sisteme bağımlı ülkeler için enerji arz güvenliğinde riskler söz konusu.

Yani Türkiye bu projeyle enerji köprüsü rolünü sağlamlaştıracak.

Doğusunda dünya petrol ve doğalgaz rezervlerinin yüzde 40'ından fazlasına komşu olan Türkiye, enerji hub'ı olma yolunda hızla ilerliyor. Kendi kaynakları olmasa da doğudan batıya köprü olan boru hatlarıyla sağlanan bu yakınlık ve elbette rekabet, cari açığın en büyük kalemlerinden olan enerji maliyetlerini de aşağı çekecek.

Türkiye'yi hem ekonomik hem diplomatik açıdan vazgeçilmez kılacak.

Enerji açısından 2020'yi önemli kılan bir başka nokta daha var Türkiye için. Yıl sonunda Türkiye'nin uzun vadeli doğalgaz alım anlaşmalarının 20 yıllık süresi bitiyor. Bu Türkiye'ye yeni uzun dönemli pazarlıklar yapmak için büyük bir şans sağlayacak.

Uzmanlar bu yeni dönemde pazarlıklarla maliyetlerin çok aşağıya çekilebileceğini belirtiyorlar. Fotoğrafta TürkAkım'ı bu pazarlıkları bir de Doğu Akdeniz'de yapılan aramaları -hele bir de kaynak bulunduğu haberini - yan yana koyun. Türkiye Avrasya'nın enerji merkezi haline gelebilir. 2021'de Türkiye oyun değiştirici konuma gelirse bugün atılan adımları anlayamayanlar herhalde teşekkür edeceklerdir.