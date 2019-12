ÖZLEM DOĞANER

Küresel piyasalardaki güven sorunu yaklaşık 17 trilyon doların ağustosta negatif getirili tahvillerde park etmesine neden olmuştu. Ancak gelişmekte olan ülkelere yönelim son 4 ayda negatif getirili tahvillerin değerinin 6 trilyon dolar azalarak 11 trilyon dolara inmesini sağladı. Bu noktada Türkiye, yazmaya hazırlandığı yeni değişim hikâyesini bir tarafa bırakın, son bir yılda verdiği mücadele hikâyesiyle bile önemli çekim merkezlerinden biri olabilir. Risk primi düştükçe -ki bugün itibarıyla Türkiye'nin 5 yıl vadeli CDS primi 289 baz puanda işlem görüyor- Eurobondlara ilginin artması bekleniyor. Risk priminin üzerinde bir köpük olduğu açık. Bu noktada elimizdeki en önemli araç ise iletişim.

Geçtiğimiz günlerde A Para'daki yayınımızda Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar ile konuştum. Azimut Portföy 20'ye yakın ülkede 65 milyar dolarlık büyüklüğe sahip İtalyan menşeli bir şirket. Türkiye'de yaklaşık 9 milyar TL'lik portföy yönetiyorlar ve yakın zamanda bunu en az iki katına çıkarmayı düşünüyorlar. Salar, "Biz TL varlıklarının hemen hemen hepsinin çok ucuz olduğunu, Türk şirketlerinin, bankalarının bunu hak etmediğini düşünüyoruz. Yabancı yatırımcıya daha iyi kendimizi anlatmamız gerekiyor. Burada herkese rol düşüyor. Kamudan bunu beklemek de doğru değil. Dışardaki algı gerçek Türkiye algısı değil. Eksik anlatılan, bilinçli olarak yanlış anlatılan şeyler de var. Bıkmadan, usanmadan, yılmadan, vazgeçmeden doğru anlattığımız zaman Türk firmalarının hak ettikleri noktalara ulaşacaklarını düşünüyoruz. Trendi doğru oluşturmamız, Türkiye hikâyesini doğru ifade etmemiz lazım" diyor. Türkiye'nin potansiyelinin yeteri kadar fiyatlara yansıtılamadığı açık. Bu noktada Salar'ın "yılmadan, usanmadan anlatmak" sözleriyle ifade ettiği iletişimin her sektör tarafından ele alınması şart. Bu noktada Türkiye ile büyümeyi hedefleyen Azimut Portföy'ün hem içeride hem dışarıda on binlerce yabancı yatırımcının katıldığı "Türkiye'ye yatırım şimdi değilse ne zaman?" temalı seminerlerde Türk varlıklarının yüksek potansiyelini anlattığının altını çizelim.

Yani "Yabancıdaki algı doğru değil" diyerek kenara çekilemeyiz. Herkes ulaştığı her noktada doğruyu anlatmalı. Anlatmalı ki 2020 yılında Türkiye yeni hikâyesiyle çekim merkezi haline gelsin.