ÖZLEM DOĞANER

Bugün hemen hemen her evde bir borsa yatırımcısı ya da yakından ilgilenen biri var. Ama kim ne derse desin evin bütçe uzmanı kadınlar... Bu yüzden kadın ne kadar finansal okuryazar olursa ülkenin doğru yatırımlar yapması sağlanır.

Bu nedenle bu proje beni çok heyecanlandırdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal okuryazarlık düzeyi düşük yatırımcıların sermeye piyasalarında temkinli olması konusunda uyardı ve finansal okuryazarlık dönemini başlattıklarını söyledi.

Finansal Okuryazarlık Portalı, Sermaye Piyasaları ve Finans Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Finans Akademisi ile ev hanımlarına yönelik eğitim gibi projeler hayata geçirilecek.

Şimşek, "Tüyo ve duyum adı altında yanlış yönlendirmelere karşı savunmasız kalan söz konusu yatırımcıların zarara uğradığı görülüyor. Düşük finansal okuryazarlık seviyesindeki bireyler risk yönetimi yapmakta zorlanıyor" dedi.

Kadınlar ve özellikle annelerin finansal okuryazarlığın artırılmasıyla ailelerin ve özellikle çocukların tasarruf yapma farkındalığı artacak. Tasarruf konusunda pek de duyarlı olmayan yeni nesli ancak annelerin farkındalığı durdurabilir.

Aracı kurumların artık annelerin arkadaşlarıyla yaptığı günlere katıldığını görürsek şaşırmayın. Altın günleri artık hisse günlerine dönüşebilir.

***



GENÇLERİN GELECEĞİNE ENERJİ DESTEĞİ

Bugün çok önemli bir proje hayata geçiyor. Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular bugün başlıyor. Daha çok evlenen gençlere faizsiz destek olarak kamuoyunun dikkatini çekti. Ancak kendi işini kurmak ya da projelerini hayata geçirmek, girişimi için bir adım atmak isteyen gençler için de çok önemli bir fırsat.

Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılacak. İlk etapta depremzede illerde Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençlerin başvuruları alınacak. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençleri kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştırılacak.

30 yaşından gün almamış gençlere 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği verilecek.

Bu fonun en önemli özelliği ise enerji ithalatçısı bir ülkeden artık kendi enerji kaynaklarının geliriyle gençlerine gelecek çizen bir ülke olmaya dönüşmemiz. Fona petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarından elde edilen devlet gelirlerinin yüzde 20'si aktarılacak. Projelere göre fona aktarılan miktarın payı da yükseltilecek.

Gücünü enerjiden alıp gençliğini parlatan bir ülke... Heyecan verici... Projenin hızla yayılmasını umuyorum.