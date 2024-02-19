ÖZLEM DOĞANER

Borsa geçen haftayı 9 bin 250 puanla kapattı. Rekorlar gelip BIST 100 endeksi yükseliş trendine girince yatırımcı ilgisi de hızla artmaya başladı.

Yatırımcı sayısı 14 Şubat itibarıyla 530 bin kişi artarak 7 milyon 730 bine yükseldi. Bunda tabii halka arzların yeniden başlamasının da etkisi var.

Yılın ilk halka arzları geçen hafta başladı. SPK bu hafta iki şirketin arzına daha onay verdi. Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret AŞ ile Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ.

Geçen yıl halka arz olan şirket sayısı 54'ü bulmuştu. Son 5 yılda toplam 160 şirket borsaya açıldı. Bu yıl SPK'ya borsaya açılmak için başvuran şirket sayısı ise 60'ı buldu.

Halka arz için başvuran şirketlerle konuşunca farklı hikâyelerle karşılaşıyorum. Kimi yeni yatırım için başvurmak istiyor kimi fabrika almak için. En farklı borsaya açılma nedenine ise bu hafta rastladım.

SPK başvurularını tamamlayıp sıra bekleyen Koton'un Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz ile konuştum. Yıllardır Türkiye'nin en sevilen kadın giyim markası, erkek ve çocukta da ilk 3 arasında seçiliyor.

Her yıl hızlı bir büyümeyle mağaza sayısını 435'e çıkaran 71 ülkeye ürünlerini ulaştıran Koton yıllık 300 milyon müşteriye hizmet ediyor. Yurt içinde ve yurt dışında onlarca mağaza açma planı var.

Peki, neden halka açılmak istiyor?

Yılmaz şöyle anlatıyor: "Çünkü Koton dünyada büyümek istiyor. Dünya markası olma yolunda halka açık bir firma olmanın hem finansal destek anlamında hem de kurumsallaşma anlamında çok ciddi faydası olacak. En önemli gerekçesi bu. Borsaya ciddi bir rüzgâr getireceğimizi düşünüyoruz. Borsa zaten iyi gidiyor. Biz de güç katacağımıza inanıyoruz."

Koton, Better Cotton Initiative (İyi Pamuk İnisiyatifi) üyesi ilk Türk markası. Sürdürülebilir ürünlerini Yaşama Saygı etiketiyle vitrinlerine koyan Koton, cirosunun dörtte birini sürdürülebilir ürünlerden elde ediyor.

Yılmaz, "Hedefimiz 2035'te %50'nin üzerine çıkmak" diyor.

Küresel marka olma yolunda borsadan güç almayı hedefleyen Koton'un, sürdürülebilirlik modeli olarak da borsaya önemli bir dokunuşu olacak.