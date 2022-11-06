Sanat, teknoloji ve bilimi harmanladık

Amerika’da yaşayan mimar, tasarımcı ve sanatçı Güvenç Özel, TOGG için yapay zeka ile sanatı bir araya getirdi. Tesis duvarına ve aracın ön paneline imzasını attı

Türkiye'de yerli sermaye ile oluşturulan otomobil markası TOGG'un Bursa Gemlik'teki tesisi geçtiğimiz hafta görkemli bir törenle açıldı. Tüm ilgi doğal olarak Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un üstündeydi. Ancak en az otomobil kadar dikkat edilmesi, gurur duyulması gereken bir iş daha vardı. O da fabrikanın giriş duvarında yer alan dijital sanateseri. Arayüz adı verilen bu eser duvarda devasa boyutlarda bir görsel şov sunuyor. Üstelik dünyada yapılmış en büyük dijital grafik imajlarından birine imza atan kişi de bir Türk.







Güvenç Özel, 23 senedir Amerika'da yaşıyor. Yale Ünivesitesi'nde mimarlık eğitimi almış. Paris'teki Louis Vuitton sanat müzesinde uzun süre çalıştıktan sonra sanat mimari ve teknolojinin harmanlandığı bir pratikte yoluna devam etmiş. Aynı zamanda UCLA'de profesör olarakak ademik kariyerine devam ediyor. 10 yıldır mimari teknoloji alanında çalışmalar yapan bir araştırma laboratuvarının da başında. Yapayzekanın tasarım süreçlerine ve interaktif sistemlere entegrasyonu üzerine yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor.







"Yola çıkarken esas hedefim teknoloji mimarlık ve sanatı biraraya getirecek pratikte işler üretmekti. 25 sene önce tek bir konuda uzmanlık geçerli bir kavramdı. Şimdi çok yönlü düşünebilmek, birçok farklı yaklaşımı sentezleyebilmek değerli bir hal aldı. O açıdan kendimi hem şanslı hissediyorum hem de doğru bir hedef seçtiğimi düşünüyorum" diyen Özel, dünyaca ünlü markaların akıl aldığı, birlikte çalışmak için can attığı özel biri haline geldi. Hatta, 2016 yılında NASA'nın Mars'ta kuracağı yaşam alanı için başlattığı Mars Kolonisi yarışmasında kazandığı ödülle Amerika'daki en etkili Türkler listesine girmeyi başardı. Yapay zeka ile endüstriyel tasarım objeleri üretilmesi konusundaki yenilikçi yaklaşımlarıyla tasarım dünyasında ses getiren Özel, bu senenin başında düzenlenen Consumer Electronics Show (CES)'da TOGG için yapay zeka ile sanatı bir araya getirmişti. Özel'in, kelimelerin anlamlarının görselleştirilmesi temasıyla yaptığı dijital çalışma, insan ve teknolojiyi merkeze aldı.







Yeni bir yapay zeka algoritması kullanılarak oluşturulan Arayüz, 4 bin 400 metrekare büyüklüğündeki fabrikanın duvarını süslüyor. "Bu iş için iki yazılım mühendisi bir ay boyunca imajların bir araya getirmek için çalıştı. Altı kişilik ekip üç hafta boyunca gece gündüz çalıştık," diyen Özel'e tüm dünyaya Türkiye'nin vizyonunu gösteren tamamen elektrikli aracı da sormamak olmazdı. Aslında bu araç normal bir araba değil, elektronik cihaz hatta yaşam alanı demek daha doğru. Özel de bunu bin ulaşım aracı değil hareket eden mekan olarak düşünmek gerektiğini vurguladı ve ekledi: "Bu mekanı nasıl zenginleştirebiliriz, nasıl deneyim sunabiliriz onu düşündük.







Aracın alt yapısında çok yeni teknoloji var. Teknolojiyi, insanın kullanımına ve rahatına nasıl sunabiliriz buradaki hedef bu. İnsanla teknoloji arasındaki ilişki noktasında biz insan için teknoloji kavramını kullanarak görsel çıkardık. Arabadan animasyon grafiklere varan köklü bir bütünlük olsun istedik, sanat, teknoloji ve bilimi harmanladık" diyor. Aracın içindeki ön panelde dijital sanat eserinin yer alacak olması TOGG'u eşsiz kılıyor. Özel, araç yollara çıkmadan ekranda ne göreceğini söylemiyor ama TOGG'un dijital platformları aracılığıyla ekranın kişiselleştirilebilir ve güncelleştirilebilir olacağının altını çiziyor ve ekliyor "Amerika'da piyasaya çıktığında ilk müşterisi ben olurum."