Dünyanın önde gelen eğlence platformu TikTok Türkiye sözcüsü Emir Gelen, platformun yeni projesini ve yol haritasını anlattı. Platform, kültür ve sanata verdiği destekle, önemli kurum ve kuruluşlarla yaptığı iş birlikleriyle dikkat çekiyor. Gelen ise “TikTok’u sanatın ve sanatçıların yeni merkez üssü yapmaya kararlıyız” diyor

Dünyanın en popüler eğlence platformlarından TikTok, eğlence ve yaratıcılığı bir araya getirmek amacıyla içerik ve proje üretmeye devam ederken diğer yandan son dönemde kültür ve sanat kurumlarıyla olan iş birlikleriyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl 75. Cannes Film festivali ile iş birliği yapan eğlence platformu, ülkemizin en prestijli kültür sanat kurumlarından biri olan İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) resmi eğlence partneri olmuştu. Yaptığı iş birlikleriyle sanata 'dikey bir açı' kazandırma konusunda somut ve sağlam adımlar atmaya çalışan, platform son olarak #TikToktanSonra adını verdiği yeni projesiyle öne çıkıyor. TikToktanSonra projesinde, içerik üreticilerinin platformu kullandıktan sonra değişen hayatlarını anlatan birbirinden farklı sekiz hikaye yer alıyor. Her ay 1 milyar insanın ziyaret ettiği platformun Türkiye temsilcisi Emir Gelen'le bir araya geldik.

- TikTok çok önemli bir platform haline geldi. Siz TikTok'u nasıl tanımlıyorsunuz?

- Biz TikTok'u sosyal medya platformu olarak tanımlamıyoruz. Yaratıcılığa ilham olan, insanlara hoşça vakit geçiren bir eğlence platformu olarak tanımlıyoruz.







- #TiktoktanSonra adında yeni bir projeniz var. Bize bu projeyi biraz anlatabilir misiniz?

- #TikToktanSonra, TikTok'taki içerik üreticilerimizin hayatına TikTok girdikten sonra ne gibi değişiklikler yaşadıklarını anlatan, bu değişim sürecini görünür kılmayı hedeflediğimiz bir proje oldu. İçerik üreticilerimizin TikTok'tan önceki ve Tik- Tok'tan sonraki süreçlerini mercek altına aldık. Hayatlarında yaşadıkları değişim serüvenini bu projeyle anlatarak içerik üretmek isteyen ancak nereden başlayacağını kestiremeyen hevesli içerik üreticisi adaylarına örnek olmayı hedefledik.

- Bu projede yer alan hikayelerden bahsedebilir misiniz?

- TikTok'ta birbirinden farklı alanlarda üretim yapan içerik üreticilerimiz var. Binlerce içerik üreticisinden sekizini seçtik. Bu sekiz hikaye içinde başarılı şef aynı zamanda restoran işletmecisi olan Czn Burak, 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Cemre Solmaz, dans videolarıyla büyük bir trend yakalayan Pelin ve Berk ikilisi, şu an süper ligde mücadele eden 85 yıllık bir spor kulübü olan Ümraniyespor, resime olan yeteneğiyle herkesi kendine hayran bırakan Nursema Altuntaş, müziğin yükselen yıldızları Rana Türkyılmaz ve Beyza Doğuç da yer alıyor. Kullanıcılarımız önümüzdeki günlerde bu hikayeleri #Tik- ToktanSonra hashtagiyle izleyebilirler. Diğer yandan biz bu projeyle TikTok topluluğuna, kültür ve sanat ekseninde neler yapılabileceğini de göstermek istedik.







- Ben Ümraniyespor'un hikayesini merak ettim açıkçası...

- Ümraniyespor'un hikayesi çok enteresan. Hesaplarını da inanılmaz profesyonel yönetiyorlar, mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Bu sekiz hikayeden hiçbirini birinden ayırmam mümkün değil. Hepsi çok renkli.

- 75. Cannes Film Festivali ile başlayıp ülkemizde de İKSV ile devam eden iş birliklerinden bahseder misiniz?

- TikTok aslında çıktığı günden beri kültür sanatla bir şekilde iç içeydi. Bahsettiğiniz çeşitli iş birlikleri kültür sanatla olan bağımızı da perçinledi. Örneğin 75. Cannes Film Festivali'nin resmi eğlence partneri olduk. Bundan birkaç yıl önce kırmızı halısında selfie çekilmenin yasak olduğu bir etkinlikti Cannes Film Festivali. Şimdi TikTok'un resmi eğlence ortağı olduğu bir festival haline geldi. Aynı şekilde 50. yaşını kutlayan İKSV yani İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın resmi eğlence partneri olduk. İstanbul Bienali'nde ya da İstanbul Caz Festivalinde çeşitli iş birlikleri yaparak kültür sanatla olan ilişkimizi yoğunlaştırarak geliştirmeye çalıştık. Bu sayede sanatçılara ve sanatseverlere Tik- Tok'un sanatın yeni merkez üssü olduğunu anlatmaya çalışıyoruz.







-TikTok'un sanatla olan ilişkisini nasıl değerlendirmek gerekir?

- TikTok ilk çıktığında daha çok müzikle anılıyordu. İlk etapta resim ya da heykel gibi sanatın diğer dallarıyla ilgilenen çok fazla içerik üreticimiz yoktu. Gün geçtikçe ve bizim sanata getirdiğimiz sanatın dikey bakış açısıyla birlikte işin rengi ve boyutu değişti.

- TikTok'un sanatsal faaliyetlere yaklaşımının, uygulamaya olan bakış açısını da pozitif anlamda etkilediğini söyleyebilir miyiz?

- Algıyı ve ilgiyi olumlu yönde değiştirmeye çalışıyoruz. Kültür ve sanatın olduğu her yerde olmak için çeşitli stratejiler geliştirdik. Bu aslında bizim misyonumuzun da bir parçası. TikTok'un misyonu yaratıcılığa ilham olmak ve insanları eğlendirebilmek. Dolayısıyla kültür-sanatın olduğu her yerde yaratıcılık vardır. TikTok kültür-sanat ve yaratıcılıkla organik bir bağı olan bir platform. Henüz sesini duyuramamış binlerce insan var. Onların sesini duyurabilmek adına elimizden geleni yapacağız.

- 'Sanatın Dikey Açısı: TikTok' tanımını biraz açabilir misiniz?

- Yıllarca 16:9 olarak yatay formatta izledik her şeyi. Ancak akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle bu izleme pratiği yataydan dikeye, 16:9'dan 9:16'ya dönüştü. Bu dönüşümde TikTok'un etkisinin büyük olduğunu düşünüyoruz. TikTok'un sanatla olan bağını da göz önüne aldığımızda, TikTok'un sanata ve içerik üretimine dikey bir açı kazandırdığını söyleyebiliriz. TikTok olarak sanat alanında faaliyetlerimizi artırarak sürdürmeye ve TikTok'u sanatın ve sanatçıların yeni merkez üssü yapmaya kararlıyız.