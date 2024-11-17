KONSER



Haftaya pazar Öğretmenler Günü. Bize yol gösteren, ailemizden sonra en büyük destekçilerimiz olan öğretmenlerimizin günü şimdiden kutlu olsun. Bu kutsal görevi icra eden kıymetli insanlar için birbirinden farklı etkinlikler düzenlenecek. Örneğin İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Thomas Rosner yönetiminde AKM Türk Telekom Opera Sahnesi'nde Öğretmenler Günü konseri verecek. Ünlü trompet sanatçısı Matthias Hoff'un solist olarak yer alacağı konser 22 Kasım akşamı seyirciyle buluşacak.









Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 22 Kasım'da ABB Konser Salonu'nda öğretmenler günü konseriyle seyirci karşısına çıkacak. Murat Cem Orhan'ın şefliğindeki orkestra Adnan Saygun ve Bela Bartok eserleri seslendirecek. Viyola sanatçısı Denizsu Polat da solist olarak yer alacak.

Bursa Senfoni Orkestrası, 21 Kasım akşamı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Öğretmenlerimize başlıklı bir konser verecek. Şef Naci Özgüç yönetiminde Ulvi Cemal Erkin'in eserlerinin seslendirileceği konserde keman sanatçısı İdil Yonkuş da solist olarak yer alacak.



Usta besteciye saygı duruşu

Sanatla geçmiş yaşamı, titizlikle ortaya konmuş eserleri ve alçakgönüllü karakteriyle müzik tarihinin kendine has portresi Anton Bruckner doğumunun 200. Yılında anılıyor. Norveçli Şef Terje Mikkelsen'in yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 22 Kasım akşam CSO Ana Salon'da gerçekleşecek konserde Avusturyalı besteci Anton Bruckner'ın 7. Senfonisini icra edecek.







TİYATRO



Umut vaat eden şiirsel bir gösteri

İstanbul Devlet Tiyatrosu, postmodern avangard tiyatronun önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilen Heiner Müller'in yazdığı Medea Material isimli oyunu seyirciyle buluşturuyor. Mitolojiyle tarihin, anılarla rüyaların iç içe geçtiği şiirsel bir kurguda umut vadeden bir gelecek tasviri sunan oyunu Ayşe Emel Mesci yönetiyor. Oyun, bugün itibariyle bir hafta boyunca Üsküdar Tekel Sahnesi'nde seyircilerle buluşacak.



Komşu kadınların trajikomik hikâyesi

Ankara Devlet Tiyatrosu, Yunus Emre Gümüş'ün yazdığı Sibel Erdenk'in yönettiği Kadınlar, Filler Ve Saireler isimli oyununu sahneliyor. Neyra Kayabaşı, Filiz Demiralp, Gül Öz ve Gizem Koçer'in rol aldığı oyun, büyük bir şehirdeki sıradan bir apartmanda birbirine komşu olan üç kadının trajikomik hikâyesini anlatıyor. Tek perdelik bu eğlenceli oyun, 19-23 Kasım tarihleri arasında Küçük Tiyatro Sahnesi'nde sahnelenecek.









Cahide Sonku'nun hayatı sahnede

İzmir Devlet Tiyatrosu, Türk Tiyatro ve sinemasının ilk dönemlerinde efsaneleşmiş kadın oyuncusu Cahide Sonku'nun yaşamına ışık tutuyor. Gökhan Erarslan'ın yazdığı, Ebru Nil Aydın rejisiyle sahnelenen Bir Düş Gibi (Cahide Sonku) isimli oyunda Derya Kara Erk, Bengi Ebru Atakan, Ecem Çataloğlu Ismık ve Gizem Cessu rol alıyor. 100 dakika süren oyun 19-23 Kasım arasında Konak Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.



Barış, savaş ve medya sorgulaması

Adana Devlet Tiyatrosu, Ege Kızık'ın yazdığı, Levent Aras'ın yönettiği ve Ozan Sargın, Salih Salcan, Mustafa Akçin ile Tuğba Sükmen'in rol aldığı Ortak Cinayetin Suç Duyurusu isimli oyunu sahneliyor. Bir komutan, bir gazeteci ve bir direniş liderinin askeri bir üstte bir araya gelerek, barış, savaş ve medya sorgulaması yaptıkları oyun 19, 20, 21, 26, 27 ve 28 Kasım'da 01 Burda PGM Sahnesi'nde sahnelenecek.



Çalgılı çengili oyunlar

Van Devlet Tiyatrosu, Türk tiyatrosunun önemli yazarlarından Musahipzade Celal'in yazdığı İtaat İlamı adlı oyunu seyirciyle buluşturuyor. Kocası Daniş Efendi'nin evhamlarından bıkmış Şadiye'nin, ona ders vermeye çalışmasını anlatan müzikli oyun Can Ali Çalışandemir rejisiyle sahneleniyor. Tek perde ve 70 dakika süren oyun 21, 22 ve 23 Kasım'da Van Kültür Merkezi Sahnesi'nde...



Bekçi Murtaza Konya'da

Konya Devlet Tiyatrosu, insanı en derininden kavrayarak anlatan kalemlerin başında gelen edebiyatımızın önde gelen isimlerinden Orhan Kemal'in ölümsüz eseri Murtaza'yı tiyatro sahnesine taşıyor. Halil Akarsu'nun rejisiyle sahnelenen oyunda Murtaza karakterine Uğur Dökmeci hayat veriyor. İki saat 15 dakika süren oyun 21, 22 ve 23 Kasım'da Konya DT Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.



Erzurum'da Dokuz Beş Müzikali

Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Volkan Sarıöz'ün yönettiği, Dokuz Beş Müzikali, iş dünyasında sabah 9 akşam 5 mesaisinde çalışan, kendilerini var edemeyen kadınların hikâyesini anlatıyor. Patricia Resnick'in yazdığı, müziklerini Dolly Parton'un yaptığı, orkestra şefliğini ise Bruce Coughlin'in üstlendiği oyun 21, 22 ve 23 Kasım tarihlerinde Erzurum DT Sahnesi'nde sahnelenecek.



İzmir DT oyunu Samsun turnesinde

İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Münasebetsiz isimli oyun turneye çıkıyor. Francis Veber'in yazdığı Cengiz Toraman'ın yönettiği oyun, 19 ve 20 Kasım'da Samsun DT Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak. Yaklaşık 100 dakika süren oyun, aşk acısı yaşayan, temiz kalpli bir fotoğrafçının bir otelde karşılaştığı kiralık katille yaşadıklarını eğlenceli bir şeklide sahneye taşıyor.









OPERA - BALE



Operaların operası Don Giovanni dönüyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin geçtiğimiz sezon gerçekleştirdiği prömiyeri ile ilgi çeken Don Giovanni Operası, yeni sezonda sanatseverler ile buluşmaya devam ediyor. Avusturyalı müzik dehası, Wolfgang Amadeus Mozart'ın bestelediği, ilk kez 1787 yılında sahnelenen opera için Richard Wagner, tüm operaların operası ifadesini kullanmıştır. Lorenzo Da Ponte'nin kaleme aldığı librettosu ile kara komedi olarak tanımlanan opera, insan doğasının en iyi ve en kötü yanlarını sergiliyor. Ruhsal ve dünyevi arzular, komedi ve trajediyle birlikte Mozart'ın dehasıyla birleşiyor. Aytaç Manizade'nin sahneye koyduğu, orkestrayı İbrahim Yazıcı'nın yönettiği eser, 20 Kasım Çarşamba akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelenecek. Yine AKM'nin tüm teknik imkânlarının kullanıldığı ve yaklaşık 250 kişilik kadrosu ile koreografik sahne kantatı olarak izleyenlere görsel şov sunan Carmina Burana da 21 ve 23 Kasım'da AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sahneleyecek.



Bale içinde bale gösterisi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Süreyya Opera Sahnesi'nde ise dört ayrı koreografiden oluşan Piccole Danze'yi seyircilerle buluşturacak. Eser, 18, 19 ve 25 Kasım tarihlerinde sahnelenecek. Piccole Danze'de; Mehmet Dülger'in librettosu, Deniz Özaydın'ın koreografisi, Çetin Işıközlü'nün müziği ile Alaz ile Cemre, Uğur Seyrek'in koreografisi, F. Chopin'in müziği ile Kurban, Berk Sarıbay'ın koreografisi, Akın Sevgör'ün müziği ile dünya prömiyerini yapacak olan Minval ve Armağan Davran- Volkan Ersoy'un koreografisi, Arturo Márquez'in müziği ile Danzon sanatseverlerle buluşacak.



Fındıkkıran Antalya'da sezonu açtı

Dünyanın en çok sahnelenen bale eserlerinden Fındıkkıran balesi, Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenmeye başladı. Çaykovski'nin bir yeni yıl klasiği olan eser 16, 19, 26, 28 ve 30 Kasım'da Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak. Masal dünyasına açtığı kapıyla hem yetişkinleri hem de minikleri kendine hayran bırakan bale eseri Armağan Davran ve Volkan Ersoy'un koreografisiyle sahneleniyor.