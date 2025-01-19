MinikaÇocuk’un yayın hayatına dün başlayan yeni kukla dizisi Servis, altı kafadarın eğlenceli oyunları ve şarkılarıyla çocukları eşsiz bir yolculuğa davet ediyor

Okuldan eve evden okula giderken çocukların servisteki hallerini bir düşünün. Bir de trafik varsa onca yol çekilmez hale gelir. İşte bu sıkıcı servis yolculuğu MinikaÇocuk'un yeni içeriğiyle artık eğlenceli hale geliyor. Servis isimli kukla dizisi, Okuldan eve, evden okula giderken bir araya gelen 6 arkadaşın yolculuk hikâyelerine, eğlenceli oyunlarıyla renkli bir yolculuğa ortak ediyor seyirciyi. Ammar Gündüz ile birlikte yapımcılığı üstlenen Musab Gündüz, yönetmen Çağrı Cem Bayraklı ve Minika Genel Yayın Yönetmeni Elçin Koyuncu, her gün 10.15, 14.30, 18.30 ve 20.30'da MinikaÇOCUK ekranlarında olacak Servis'i anlattı...

Kukla projesini çocuklarla buluşturmak istemenizdeki en büyük motivasyon neydi?

Her şeyden önce farklı bir şey yapmak istiyorduk. 2017 yılından bu yana Maceracı Yüzgeçler, Alpman, Neşeli Dünyam, Hızlı Ayaklar, Bi'adada Bi'arada, Akıncı gibi sevilen çizgi dizi ve sinema projelerimizi kanallarımız aracılığı ile çocuklarla buluşturduk. Kukla projesi geldiğinde ekipçe heyecanlandık çünkü türü itibari ile denemediğimiz bir yapım işi. Diğer taraftan bizler de kukla dizileri ile büyümüş bir nesiliz ve hala hatırladıkça sempati duyuyoruz. Akabinde Servis kukla projesi de içimize sinince çok mutlu olduk ve çocukların izlerken bizim eğlendiğimiz gibi eğlenecekleri, heyecan duyacakları yepyeni bir program hazırlığı içinde bulduk kendimizi.

OYUN DA VAR ŞARKI DA

Çocuklara ne vaat ediyorsunuz bu diziyle?

Yolculuk yapmayı çoğu çocuk sıkıcı bulabiliyor. Kısacık yol gözlerinde büyüyor bazen. Ama servis yolculuklarını ayrı tutuyorlar bence. Kendilerini rahat hissettikleri, bolca güldükleri okul sonrası deşarj oldukları bir ortam sunuyor okul servisleri. Bizim SERVİS de öyle. Diyaloglar çok doğal. Bu serviste sınırsız hayal gücü, komedi, eğlence, renkli dostluklar bir çocuğun dünyasına dair her şey var. 6 sevimli karakterden biri ile muhakkak bağ kuracak, kendisinden bir şeyler bulacak. Yolda oynanacak o kadar keyifli oyunlar oynuyor ki bizim çocuklar ekran başında izlerken kendilerini bir anda oyunun içinde yanıtlar ararken bulacaklar. Kelime oyunları, sayılar, atasözleri, hafıza oyunları her bölümde farklı bir oyun oynarken hem öğrenecek hem eğlenecekler.



Kanal olarak yayın politikanızda nasıl bir yere oturacak bu proje? Beklentiniz nedir?

21 Ocak kanallarımızın yaş günü. Yeni yaşımızı yeni projemiz ile birlikte karşılıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Minika yayın politikasından hiçbir zaman ödün vermeden, yayına başladığı günden bu zamana değerlerini koruyarak, vaat ettiği yayıncılığın 14. Yaşını geride bırakıyor. Ailelerin güven duydukları, çocukların ilgiyle izledikleri, milli ve kültürel değerlerimiz ile bezeli çizgi dizi ve dizilerin ekranları oldu MinikaGO ve MinikaÇOCUK kanallarımız. SERVİS de yayın politikamızla birebir örtüşen, titizlikle hazırlanmış yerli yapım projelerimizden bir tanesi. Çizgi dizilerimizin yanında yapım türü ile farklı bir alternatif sunmuş olacağız. Çocukların akıllarında kahramanlarımız yer etsin, sıcak, samimi bulsunlar istiyoruz. Çünkü her çocuk Merve gibi oyun oynamayı sever, her çocuğun muhakkak ilgi duyduğu bir alan vardır; mesela Arif gibi spora, Zekai gibi bilime ya da Şebnem gibi müziğe sanata ilgi duyuyordur. Önceliğimiz çocukların beklentisini karşılaması ve beğenisini kazanması olacak.



Biz, nesil yetiştiriyoruz

MUSAB GÜNDÜZ

Bir kukla projesi yapmak çocukluğumuzun hayaliydi. Özellikle okul servisini tercih etmemizin birçok nedeni var. Çocuklarımız sabahları erken saatte evlerinden okula, okulun son ziliyle de okullarından eve bu araçlarla yolculuk ediyorlar. Hepimizin en kıymetlisi olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz biri onların ulaşımlarını sağlıyor. Servis içerisinde de aslında inanılmaz bir mozaik oluşuyor. Bizim bu projemizde de farklı sınıflarda ve yaş grupları içerisinde yer alan 6 servis arkadaşının servisimizin mihmandar ablası Sakine Abla ve servisimizin şoförü Hüsnü Amca ile kısacık ama bir o kadar eğlenceli yolculuklarına tanık oluyoruz.

Karakter tasarımı tamamen yönetmenimize aitti. Kullandıkları aksesuarlardan kıyafetlerine kadar, renklerinden yüz ifadelerine kadar titizlikle tasarlandılar. Bu süreç tabii ki uzun sürdü. 3D modellerini çıkartıp kilden heykelleri hazırlandı. Uluslararası önemli bir Kukla tasarımcısı ile üretim aşamasına geçtik. 8 karakterin yedekleriyle beraber 16 adet kuklası 6 ay gibi bir sürede üretildi.

Stüdyomuzun mottosu "Biz nesil yetiştiriyoruz". Yaptığımız projelerin çocuklarımız üzerinde çok büyük etkisi var. Hal böyle olunca öğretmek istediklerimizi eğlence ile birleştirerek vermek zorundayız. Aksi takdirde başarılı olma ihtimali çok düşük. Çocukların öğrenme aşamasında duyularına hitap etmek başarıyı arttıran bir yöntem. Bunun için de çok özel enstrümanlar kullanmanız gerekiyor. Kelimeleri bir oyunla veriyoruz, anlamını söylüyoruz sonra bu anlam üzerine şarkılar hazırlıyoruz. Görsel ve işitsel olarak tüm enstrümanları kullanmaya çalışıyoruz. Şarkılar bu anlamda çok önem arz ediyor. Her bölüm 3 kelime öğreniyoruz ve bu 3 kelimeye 3 şarkı yaptık. Bir nevi müzikli Kukla şovu haline geldi proje.



Çağrı Cem Bayraklı

İzleyiciyle duygusal bağ kuruluyor

Animasyon Filmi, daha geniş bir yaratıcılık ve esneklik alanı sunuyor. Karmaşık dünyalar ve gerçeküstü karakterler için oldukça ideal. Teknoloji ağırlıklı bir süreç ve yeniden düzenlemede esneklik sağlıyor. Servis isimli kukla performans tarzı bir dizide, fiziksel kuklaların sağladığı gerçekçilik ve samimiyet öne çıkıyor. Daha fazla manuel işçilik ve sahne içi koordinasyon gerektirse de, izleyiciyle daha duygusal bir bağ kuruluyor. Fiziksel kuklaların hazırlanmasından set tasarımına, kuklacılar ile koordinasyondan canlı performansa kadar oldukça yoğun bir süreç.