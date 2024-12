Japonya ile Türkiye dostluğu AKM’de kutlanacak

Konser



Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı özel bir programla kutlanacak. Altes Veliaht Prens ve Altes Prenses Akishino, Japonya Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Japonya Başkonsolosu Kasahara Kenichi ile her iki ülke ilişkileri ve dostluğu tarihinde rol alan önemli isimlerin katılımıyla 5 Aralık günü saat 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek. Program kapsamında; Devlet Halk Dansları Topluluğu dans gösterisi, Japon Davul Grubu Wadaiko'dan Sai davul konseri ve iki topluluğun ortak gösterisi seyirciyle buluşacak. Tokyo Üniversitesi'nde kurulan, 'Eğlence yankılanıyor!' sloganıyla faaliyet gösteren Wadaiko grubu, Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen çok sayıda uluslararası kültürel etkinlikte sahne aldı.









Alexei Volodin İDSO ile çalacak

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Londra Senfoni Orkestrası yardımcı şefi Nicolò Umberto Foron yönetiminde, Rus piyanist Alexei Volodin'e eşlik ediyor. 6 Aralık akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek konserin açılışı R. Wagner'in başyapıtlarından Tannhäuser Operası'nın uvertürü ile yapılacak. Ardından S. Rachmaninoff'un Birinci Piyano Konçertosu solist Alexei Volodin'in yorumuyla tekrar hayat bulacak. Son olarak ise F. Schubert'in, W.A. Mozart'a duyduğu hayranlığın açık bir kanıtı niteliğindeki zarif karakterli Beşinci Senfonisi müzikseverlerle buluşacak.



Sinan'ın Gölgesi dünya sahnesinde

Cemi'i Can Deliorman şefliğindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 6 Aralık akşamı Mesruh Savaş'ın Sinan'ın Gölgesi isimli eserinin dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Güney Koreli piyanist Honggi Kim'in solist olarak yer alacağı konserde ayrıca, Kamran İnce'nin Konstantinopolis'in Düşüşü ile Çaykovski'nin 1. Piyano Konçerstosu seslendirilecek.









İzmir'de İsviçre-Türkiye dostluk konseri

Kevin Griffiths şefliğindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 6 Aralık akşamı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, İsviçre - Türkiye Dostluk Konseri verecek. Rus viyolonsel sanatçısı Anastasia Kobekina'nın solist olarak yer alacağı konserde Şostakoviç'in 1. Viyolonsel Konçertosu ile 5. Senfoni'si icra edilecek.



Tiyatro



Yalnızlık ve kimsesizlik hikâyesi

Ankara Devlet Tiyatrosu, Ayşegül Çelik'in yazdığı, İsmet Numanoğlu'nun yönettiği Öteki adlı oyunu tiyatroseverlerle buluşturuyor. Çok uzak diyarlarda, çok başka zamanlarda geçen, 'Kimse bu kadar bir başına kalmamalı bu dünyada' dedirtecek bir yalnızlık ve kimsesizlik hikâyesini anlatan oyun 3, 4, 5, 6 ve 7 Aralık'ta Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde sahnelenecek. 17 kişilik oyuncu kadrosuna 6 kişilik dans ekibi eşlik ediyor.



İki kişilik korkunç komedi

İstanbul Devlet Tiyatrosu, farklı bir Frankenstein hikâyesi sunuyor. Sebastian Seidel'in yazdığı, Frankenstein (32 Kısım Tekmili Birden) Mine Tüfekçioğlu rejisiyle sahneleniyor. Salih Bayraktar ve Levent Aras'ın rol aldığı oyun, 'Oyuncular oynadıkları rollerin gerçek hayatlarıyla paralelliklerini ne zaman anlarlar?' sorusuna cevap arıyor. İki kişilik bu korkunç komedi 3 - 7 Aralık tarihleri arasında Üsküdar Tekel Sahnesi'nde...



Kaybolan anahtarı ararken

İzmir Devlet Tiyatrosu, Visar Kruşa'nın yazdığı, Senem Cevher'in dilimize çevirdiği, Anahtar adlı oyunu sahneliyor. Ömer Polat rejisiyle sahnelen oyunda Kreşniku karakterine Egecan İntepeler, Ermira'ya Ecem Çataloğlu Ismık hayat veriyor. Ermira ve Kreşniku aynı gün içinde geçmişi, bugünü ve saklı kalmış gerçeklerini sorgularken, iletişimsizliğe ve sosyal sistemin boğucu ağırlığına dokunuyor. Oyun 3 - 7 Aralık tarihleri arasında Konak Sahnesi'nde...









Çalgılı çengili Külhanbeyi Operası

Van Devlet Tiyatrosu, Ülkü Ayvaz'ın yazdığı Musa Arslanali'nin yönettiği Külhanbeyi Operası'nı seyirciyle buluşturuyor. Osmanlı'ya getirilen ilk sigortacılık sisteminin bir süre sonra nasıl kötüye kullanıldığını, Külhanbeyleri ile tulumbacıların bir kısmının düzeni bozmaya çalışarak nasıl haksız kazanç sağladığını tarihe bir ayna tutarak anlatıyor. Kalabalık kadrolu oyun 5, 6 ve 7 Aralık'ta Van Kültür Merkezi Sahnesi'nde...



Fareler ve İnsanlar Gaziantep'te

John Steinbeck'in yazdığı birbirine zıt karakterdeki iki mevsimlik tarım işçisinin hikâyesini anlatan Fareler ve İnsanlar, Gaziantep'te seyirciyle buluşuyor. İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyunu Gökhan Kocaoğlu yönetiyor. George karakterini Arif Yavuz ile Akın Kurt'un dönüşümlü olarak canlandırdığı oyunda Lennie'ye Umut Kolburan hayat veriyor. Oyun 6 ve 7 Aralık'ta D.T. Şehit Kamil Sahnesi'nde.



Yosun'un duygu kırıklığı dünyası

Bursa Devlet Tiyatrosu, Nurduran Duman'ın yazdığı Halil Akarsu'nun yönettiği Sonum Başlangıcımdır adlı oyunu seyirciyle buluşturuyor. Kendi kalemine sığınmış Yosun isminde bir yazarın kendi yalnızlık hapishanesinden kurtulma çabasını anlatan oyunda Yosun karakterine Cansu Yılmaz, Ceren Kayış ve Emine Irmak Bavkır hayat veriyor. Oyun 5,6 ve 7 Aralık'ta Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.









On maddelik aşk listesi

Adana Devlet Tiyatrosu, Norm Foster'ın yazdığı, Eylül Aktürk'ün dilimize çevirdiği Sinan Pekinton'un yönettiği Aşk Listesi adlı oyunu sahneliyor. Kübra Teke Serper'in Jasmine, Serdar Hacıoğlu'nun Bill ve Ferhat Can Kesilmez'in Leon karakterini canlandırdığı oyun mükemmel ilişkiyi sorguluyor. 6, 7 ve 13, 14 Aralık'ta Ramazanoğlu Sahnesi'nde sahnelenecek. Herkesçe kabul edilen bir mükemmel var mıdır yoksa bu bir ütopya mıdır?



Mafya yanlış yaparsa...

Konya Devlet Tiyatrosu, Jason Milligan'ın yazdığı, Burçin Eminoğlu'nun dilimize çevirdiği, Takım Elbiseli Adamlar adlı oyunu sahneliyor. Saydam Yeniay rejisiyle sahnelenen oyunda Oktay Gözpınar, Tolga Karasu ve Sidar Baran rol alıyor. Yanlış adamı öldüren iki mafya adamının düştükleri durumdan kurtulma çabasını eğlenceli şekilde anlatan oyun 5, 6 ve 7 Aralık'ta Konya D.T. Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.



Opera - Bale



Nefes kesen görsel şölen

CARMINA BURANA

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Bayern Kütüphanesi'nde bulunan 11, 12 ve 13. yüzyıldan kalan metinlerden esinlenerek Carl Orff tarafından bestelenen Carmina Burana'yı AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sahneleyecek. Latince metinlerle doğayı ve aşkı anlatan eser, Orta Çağ Avrupası'nın kültürel ve sosyal yaşamını yansıtıyor. Rejisini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Volkan Ersoy ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi Bale Başkoreografı Ayşem Sunal Savaşkurt'ın üstlendiği eser, 4 Aralık akşamı AKM'de, izleyenlere görsel bir şölen sunacak. Solistleri, orkestrası, korosu, bale sanatçıları, çocuk korosu ve balesi, Modern Dans İstanbul sanatçıları ve özel tasarım ekiplerinin oluşturduğu yaklaşık 250 kişilik kadrosuyla 'koreografik sahne kantatı' olarak anılan eser için AKM'nin tüm teknik imkânları kullanılıyor.









Muhteşem Gatsby Mersin'de

İrlanda asıllı ABD'li yazar Francis Scott Key Fitzgerald'ın başyapıtı Muhteşem Gatsby, Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneleniyor. Koreografisi ve librettosunu Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın, orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen ve Orhan Haşimov'un yaptığı, dekor ve kostümleriyle dikkat çeken romantik gerilim türündeki dünya klasiği, 5 Aralık akşamı Mersin Opera Büyük Sahne'de seyirciyle buluşacak.









Opera sahnesinde bir destan

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) Rus operasının en seçkin örneklerinden Prens İgor operasını sahnelemeye devam ediyor. Bestesi Alexander Borodin'e ait olan ve ilk kez 1890'da sahnelenen eser, İlya İlin'in rejisi, Volkan Ersoy'un koreografisiyle yarın ve 16 Aralık'ta Opera Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak. Tarihsel Rus operalarının en iyi örnekleri arasında gösterilen ve Prens İgor destanından uyarlanan eserde, 12. yüzyılda Rus Beyi İgor'un ve oğlu Vladimir'in Kıpçaklar'a başkaldırışı ve Kıpçak Hanı Konçak tarafından esir alınışı anlatılıyor.