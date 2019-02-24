Hem ekranları hem yetenekleri katlandı

Ekranı katlanan yetenekli cihazlara isim vermekte zorlanacağız. Ancak bu cihazların yeni alışkanlıklar yaratacağı ve tablete dönüşen ekranlarıyla pek çok faklı kullanıcının yaşam tarzını değiştireceği de kesin. İlk nesil katlanabilir ekranlı cihazlar işte karşınızda

Bu yıl katlanan ekranlı telefonları daha çok göreceğimizin habercisi Samsung Galaxy Fold oldu. Ancak katlanan ekranlı cihazlara telefon demek haksızlık. Yetenekleri katlanan bu cihazlara gerçekten 'phablet' diyebiliriz. Yani hem tablet hem de akıllı telefon özelliklerine sahip bir canavar. Geçtiğimiz hafta San Francisco'da tanıtlan Samsung Galaxy Fold'un sekiz yıllık gelişimin son halkası olduğu söylenebilir. Gerçekten de yapılan yorumlara bakacak olursak Note 7 kazası geçirmese, Samsung katlanabilir ekranlara daha erken başlayabilirdi. Ancak görünen o ki, büyük ekran ve kavisli ekrandan sonra Samsung katlanabilir ekran Samsung Fold ile pazarın öncüsü olacak. Arkasından gelecek Çinli firmalar fiyat ve deneyim olarak en güçlü Android cihaz markasını tahtından indirmeye çalışacak. Bu hafta Barselona'da başlayacak Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congres) MWC 2019'un da hem ağ bağlantısı hem katlanabilir ekranlar konusunda sıcak rekabete sahne olması bekleniyor.







NOKIA E90 NAVIGATOR'A BENZİYOR

Samsung Galaxy Fold 1.980 dolarlık fiyatıyla 26 Nisan'da satışa sunuluyor. Türkiye'de satışın mayıs ayında olması bekleniyor. Galaxy Fold, kapağı 4.6 inç ekranı açıldığında 7.3 inç dev ekrana dönüşüyor. Galaxy Fold'un dev ekranında aynı anda YouTube'dan video izlemek, WhatsApp mesaj göndermek ve oyun oynamak mümkün. Katlanabilir ekran kategorisi yeni bir rekabetin başlamasına sebep olacak. Galaxy Fold ile kullanıcılar hem telefon hem de tablet dünyasının en iyi yönlerine sahip oluyor. Galaxy Fold, Samsung'un ilk esnek ekran prototipini 2011'de tanıtmasının ardından geçen sekiz yılda geliştirilen malzeme, mühendislik ve ekran inovasyonlarını bir araya getiriyor. Galaxy Fold bana 2000'li yıllarda karşımıza çıkan Nokia E 90 Navigator'un çift ekranlı modelini hatırlatıyor. Galaxy Fold ile de yepyeni bir mobil kategori deneyimi bizleri bekliyor. Marka, altı kamera ile donatılmış katlanabilir cihazla yeni bir segment yaratmayı deneyecek.







HENÜZ DENEYİMLEYEMEDİK

Dahili ekran sadece bükülmekle kalmıyor, katlanıyor. Daha sezgisel bir hareket olan katlama, başarılması zor bir inovasyona imza atıyor. Samsung, bu inovasyonu hayata geçirmek için yeni bir polimer katmanı icat etti ve ince bir ekran yarattı. Yeni malzeme, Galaxy Fold'un esnek ve dayanıklı olmasına, uzun süre kullanılabilmesine imkan veriyor. Galaxy Fold, tıpkı bir kitap gibi düzgün ve doğal bir şekilde açılıyor, tatmin edici bir tık sesiyle düz ve kompakt bir şekilde kapanıyor. Samsung, bunu başarmak için birbirine kenetlenen çok sayıda dişli içeren karmaşık bir menteşe geliştirdi. Bu sistem, akıcı ve zarif bir görünüm yaratmak amacıyla gizli bir bölmenin içinde barındırılıyor. Samsung, ekrandan gövdeye kadar görebileceğiniz ve dokunabileceğiniz her unsuru ele aldı. Parmak izi okuyucu, başparmağın doğal olarak durduğu yanda bulunduğu için cihaz kolayca açılıyor. İki pil eşit şekilde dağıtıldığından Galaxy Fold'a henüz dokunma şansımız olmadı. Fuarda dokunabilir miyiz? İlk izlenimleri o zaman anlatabiliriz.



MOBİL DÜNYA YILDIZLARI SAHNE ALIYOR

Türkiye'nin yerli markası Vestel Venüs, General Mobile'ın yeni nesil Android One cihazı da ilk kez MWC 2019'da tanıtılacak. Türkiye'ye yeni adım atan Çinli Oppo, küllerinden doğan Nokia, ayakta kalan tek Japon markası Sony, Kuzey Amerika ve Avrupa'da yasaklama kararları ve güvenlik skandallarıyla başı dertte olan Çinli Huawei'nin katlanabilir ekranlı yeni cihazları, yeni akıllı telefonları da MWC sahnesinde yer alacak. Türk Telekom girişimi Argela fuara yeni 5G şebekesinin çekirdeğinde yer alan çözümleriyle katılacak. Microsoft HoloLens 2'nin sahne almasının da beklendiği etkinliklerin odak noktasını 5G'nin ticari kullanım senaryoları oluşturacak. İşte fuarda tanıtılması beklenen cihazların bir bölümü.







UZAKLARI YAKINLAŞTIRACAK HİBRİT ÇÖZÜM

Bir süre önce Türkiye'ye giriş yapan Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, MWC 2019 öncesi 10X optik yakınlaştırma yeteneğine sahip cihazıyla profesyonel kameralara kafa tutacak bir tasarımın adımını atıyor. Hibrit bir yakınlaştırma teknolojisiyle dikkatleri üzerine toplayacak. 5G uyumlu telefonuyla Avrupa'da boy göstermeye çalışacağı kesin. Halihazırda Türkiye hariç Polonya ve İngiltere'de operasyonlarını güçlendiren marka Çin'de yüzde 20 pazar payı ile Çin'in güçlü markalarını ürkütmeye başladı. 5G çalışmaları ile 2018'de 100 milyon adetten fazla satış yapmayı hedefliyor



5 KAMERA TEK AKILLI TELEFONDA

Küllerinden doğmaya hazırlanan Nokia, MWC'de 5 kameralı Penta Lens Nokia 9 PureView ile dikkatleri üzerine toplamaya çalışacak. Bu beş arka lens hakkında çok az şey bilinmesine rağmen, ZEISS markalaşmasına sahip olmaları bekleniyor. Nokia 9 ayrıca, bugünün amiral gemisi telefonlarında olduğu gibi sonsuz ekranla karşımıza çıkacak. Kablosuz şarj, microSD kart desteği, su geçirmezlik özelliği ve ekran üstünden parmak izi okuma yeteneğine de sahip olması bekleniyor.







4K VİDEO ÇEKEN CANAVAR ÜÇ FAKLI MODELLE GELİYOr

Samsung Galaxy S10+ 6.4 inçlik dev ekrana sahip serinin üst modeli, ekonomik S10e ve standart 6.1 inçlik S10, yarın vitrine çıkıyor. S10+'ın telefonun ekranın üstüne gömülü çift ön kamerası 4K video çekiyor ve ekran üstünden ultrasonik parmak izi okuyor 6.4 inç sonsuz ekrana, 8 GB belleğe ve 128 GB depolama alanına sahip S10+'ın etiket fiyatı 7 bin 599 TL olacak. Serinin tüm standart özelliklerine sahip 6.1 ekranlı ve 128 GB depolama kapasitesine sahip Galaxy S10 ise 6 bin 499 TL fiyatıyla vitrinde olacak. Serinin daha ucuz, 6 GB bellek ve 128 GB depolama kapasitesine sahip modeli Galaxy S10e ise 5 bin 599 TL fiyatıyla satışa sunuluyor. Galaxy S10+ tam 4 bin 100 mAh yani şimdiye kadar en büyük pil kapasitesi ile geliyor. Yani bir güne rahatlıkla yetecek. Ancak ikinci gün için denemeden bir şey söylemek için erken. S10+'ın Türkiye'de 1 terabayt yani 1000 MB olan modeli değil, 512 GB olan modeli 8 bin 999 TL etiket fiyatıyla satılacak.



HIZLI FOTOĞRAF

S10+, telefonu hızlı fotoğraf çeksin isteyen sıradan kullanıcı için oldukça kaliteli sonuçlar sağlıyor. Daha önceki serilere göre doğal renklere yakın sonuç verdiğini, düşük ve kompleks ışıkta hızlı algılayarak sonuç verdiğini söyleyebiliriz. İnsan gözünün açısına yakın, 123 derece görüş alanı sunan, mercek yerinizin dar olduğu tarihi sokaklarda veya manzara çekimleri ve geniş panoramalarda iyi kareler yakalayabiliyorsunuz. Serinin daha ekonomik modeli Galaxy S10e ise düz bir ekran isteyenlere hitap ediyor. Dinamik AMOLED ekrana, yeni nesil kameraya ve akıllı performansa sahip Galaxy S10 serisi, akıllı telefonların yeni standardının altına düşürmeyecek bir performans sunmayı hedefliyor. Telefon tüm Türk Telekom bayilerinde ve teknoloji marketlerde satışa sunulacak. Türk Telekom'un cihaza özel kampanyalar yapması da bekleniyor.



DAHA GELIŞMIŞ KORUMA

Galaxy S10 ve S10+'ın dinamik AMOLED ekranı da dolandırıcılığa karşı daha gelişmiş bir koruma sunuyor. Samsung Electronics Türkiye Mobil Ürünlerden Sorumlu Strateji ve Ürün Pazarlama Direktörü Anıl Öztekin yeni S10 serisi ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Yeni Galaxy S10 serimiz, premium segment modeller özelinde büyümeye devam eden pazar payımızı artırmamız için en büyük itici güç olacak. Galaxy S serimizin 10. yılını kutlarken AMOLED ekran gibi tasarımsal anlamda sektöre liderlik edecek yenilikleri ve daha önce olmadığı kadar güçlü kamera sistemlerini ve donanımsal bileşenleri kullanıcılarımıza sunuyoruz. Galaxy S10+, S10 ve S10e modellerimiz, yeni bir amiral gemisi modelden beklediklerinizin fazlasını sunarken özellikle S10e modelimiz rakip modellere göre benzersiz bir fiyat avantajı sunuyor. Samsung Türkiye olarak 10 yılda 50 milyon cep telefonunu tüketicilerimizle buluşturduk. Samsung'un premium pazar payına ülke bazında baktığımızda, Türkiye olarak Avrupa'nın en başarılı ilk üç ülkesinden biri olması da bu söylediklerimi kanıtlıyor."