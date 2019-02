Yapay zeka ile geçmişten geleceğe yolculuk

Yapay zeka insan hatasına açık tehditleri ortadan kaldırırken, sadece geleceğe değil geçmişe yönelik araştırmaları da zenginleştiriyor. Trafik kazaları azalıyor, yanlış teşhis edilen hastalıklara çözüm bulunuyor. Pek çok ülke yapay zeka konusunda milyarlarca dolarlık yatırım fonları ayırıyor

Her gün biraz daha hayatımızın merkezine yerleşen yapay zeka konusunda çıkan söylentiler ve efsaneler, gerçeklerin önüne geçiyor. Oysa fırsatlara odaklanarak, tehditlerin de farkında olmak ve iyi sonuçlar için harekete geçmek şart. Futbol karşılaşmalarında hakemlere güven azalıp VAR teknolojisine teslim olundukça, insanlar yapay zekanın adaletine daha da güvenecek. Keza banka hesaplarında olağanüstü hareketleri tespit etmek için bir banka çalışanına değil, yapay zeka yazılımlarına ihtiyaç artıyor. Yani teknoloji birbirimize güvenimizin azaldığı anlarda daha çok bağımlılık yaratıyor. Peki, bu iyi mi kötü mü? Her olaya bakarken, yapay zeka ve etik konusu her geçen yıl daha çok tartışılıyor.

Medyada yapay zeka denilince kötü senaryolarla robotlara kaptıracağımız işler akla getiriliyor. Bu tekdüze bakış açısı geleceğin derinliğini anlamaktan uzak. Her ülke yapay zeka konusunda özel fonlar ve yol haritası belirlerken Türkiye'nin geç kalmaya zamanı yok.



İNSAN KAYNAĞI ÇOK DEĞERLİ

Yapay zeka teknolojisi iyi eğitimli insana olan ihtiyacı artırıyor. Her endüstride yazılım tabanlı sıçramaların olması için yapay zeka konusunda yetişmiş insan kaynağını artırmak zorundayız. Şu anda pek çok ülke bu alandaki yatırımlarını artırıyor. Yani yapay zekanın babayiğitleri için yatırım yapmak yarının sürücüsüz otomobillerini, sağlık robotlarını, doğal afet analizlerini yapmak, savunma sanayi için harekete geçmek zorundayız.

Bu durumda yapay zekanın asıl önemli değerinin insan kaynağı olduğunu unutmayalım. Bu konuda uluslararası kalitede iş yapacak insanların Türkiye'de buluşmasını sağlayacak projelere ihtiyaç var. Bunun için iyi eğitilmiş insanları küstürmek yerine tam tersi kazanmak için zaman harcamalıyız.



ÇİN VE ABD ÖNDE

Perşembe günü yayımlanan Birleşmiş Milletler Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün (WIPO) yaptığı bir araştırmaya göre, Çin ve ABD, yapay zeka teknolojilerine hükmetme konusunda küresel rekabette öne çıkan ülkeler.

Rapor, ABD teknoloji devi IBM'in 8 bin 920 patentle bugüne kadarki en büyük yapay zeka patent portföyüne sahip olduğunu, Microsoft'un 5 bin 930 patent ile yarışı sürdürdüğünü ve Japon teknoloji firmalarının bu şirketlerin ardından geldiğini tespit ediyor.

Çin, yapay zekâ patentlerini üreten ilk 20 akademik kurumdan 17'sine sahip bulunuyor ve özellikle konuşma tanıma sistemlerini de içeren bir makine öğrenme tekniği olan 'derin öğrenme' alanında güçlü bir konumda bulunuyor.



SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR

Yapay zekanın en çok kullanıldığı alanlardan biri de sürücüsüz otomobil ve insansız hava araçları olacak. Şu anda en çok kullanılan drone yani insansız hava araçlarının tanımlanmış görevleri yaparken veya görüntü işleme konusunda yapay zeka yazılımları kullanılabiliyor. Sürücüsüz otomobiller için ise özel ayrılmış yolları ve standartların oluşmasını beklemek gerek. Özellikle Türk Telekom'un fiber ve 5G yatırımları, tüm ağ altyapısının kusursuz işlemesi için şart. Türk Telekom girişimi Argela, özellikle bu alanda yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Geleceğin şebekelerinin tasarlanmasında önemli rol üstleniyor.



İYİ SENARYOLAR



TRAFİK KAZALARI DÜŞER

Türkiye'de her yıl trafik kazalarında terör olaylarından, kalp krizinden daha çok insanı kaybediyoruz. Yapay zekalı sürücüsüz otomobillerde kaza oranını yüzde 90 seviyelerine düşürebiliriz.



HASTALIKLARIN ERKEN TEŞHİSİ

Sağlık sorunlarının teşhisinde yapay zeka robotları harika işler çıkarabilir. Erken ve doğru teşhis, pek çok hastalıkla mücadelede çok sayıda hayat kurtaracak.



DOĞAL AFETLERE ÖNLEM

Yapay zeka sayesinde hava tahminlerindeki doğruluk oranı artarken, daha hızlı elde edilen risk analizleri sonunda doğal afetlerden etkilenecek insanlar önceden önlem alabilir. Bu sayede riskli bölge kolayca boşaltılabilir.



VERİMLİLİK HIZLA ARTAR

Yapay zeka, enerji tüketiminde verimlilikten, insan hatalarının azalmasına, makinelerin aşınmasının doğru tahmin edilmesine üretim odaklı işletmelerde inanılmaz bir verim artışı sağlayacak. Yani yapay zeka olmadan üretim konusunda adım atılamayacağı kesin.



KÖTÜ SENARYOLAR



ÖZGÜRLÜĞÜ KAYBETMEK

Her hareketimizin izlendiği, yediğimiz içtiğimizden tutun izlediğimiz her şeyin takip edildiği kişisel verilerle birlikte özgürlüğümüzü feda ettiğimiz bir dünyayı hayal etmek bile zor. Kişisel verilerle ilgili farkındalık oldukça düşük.



VASIFSIZ İNSAN TOPLULUKLARI

Yapay zeka insan hatasını azaltırken, tekrar edilen ve tanımlanan işlerde insan yerine robot kullanımının artması kaçınılmaz. Bazı endüstriler bunu uzun süredir yapıyor. Ancak ortadan kaybolacak mesleklere hazırlıklı olmak şart. Özellikle eğitim konusunda seferberlik ilan ederek sadece okullarda değil, iş hayatındaki formasyonu değiştirmek önemli. Yoksa 10 yıl içinde vasıfsız insan toplulukları konusunda milyarlık rakamları karşımızda bulabiliriz.



BAŞLAMADAN KAYBEDİLEN ZAMAN

Yapay zeka konusunda aranın açılması zengin ve fakir ülkelerdeki uçurumu artırabilir. Daha az insanla yönetme tutkusu hataların artmasına sebep olabilir. Yani biz daha başlamadan kaybeden ülkeler listesinde kalabiliriz.



SAMSUNG 3 YENİ MODELLE GELİYOR

Akıllı telefon yarışı 2019'un ilk çeyreğinde yeni modellerle başlıyor. Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress) öncesinde akıllı telefonların yeni amiral gemisi modelleri tanıtılmaya başlanıyor. Samsung'un S serisinin, amiral gemisi S10, S10+ ve S10e şeklinde üç faklı telefon modeliyle 20 Şubat'ta tanıtılması bekleniyor. San Francisco'daki tanıtım toplantısında sonsuz ekranda parmak izi okuma görevini doğrudan camın üstünden yapılması dikkat çekecek. S10 6.1 inç, S10+ 6.3 inç ve S10e modeli 5.8 inç ekran boyutlarıyla geliyor. Arka yüzünde üç mercekle gelen kamera, ön yüzünde 4K video kaydı yapan ön selfie kamerasıyla dikkat çekiyor.

Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisi ve WiFi 6 desteğiyle gelecek ilk telefon olması beklenen S10'un pil kapasitesi en üst segmentteki S10+ modelinde 4 bin 100 mAh olması bekleniyor. 5G uyumlu ilk telefon olması beklenen S10'un ise yılın ikinci yarısında şebeke uyumlu marketlerde piyasaya sürülmesi bekleniyor.



EV TEMİZLİĞİ AKILLI SÜPÜRGELERE EMANET

Tüketiciler şehir hayatının hızlı temposunda ev temizliğine ayıracak vakit bulmakta zorlanırken, robot süpürgeler bütün evi kendi kendine süpürerek bu soruna etkili bir çözüm getiriyor. 2018'in alışveriş istatistikleri de robot süpürgelerin şehir insanının vazgeçilmezleri arasına girdiğini gösteriyor.

Günlük işleri yenilikçi teknolojilerle çözüme kavuşturan tüketiciler, yaşam kalitelerini artıran akıllı ürünlere büyük ilgi gösteriyor. Şehir hayatının yoğun temposunda temizliğe vakit bulamayan tüketiciler, robot süpürgelere adeta akın ediyor. Sipariş sayılarındaki hızlı artış, bu ihtiyacın büyüklüğüne dikkat çekiyor. Anker'in yenilikçi süpürgesi Eufy Robovac ile ev temizliğinin en zahmetli kısımlarını robotlarla çözen kullanıcılar hem kendilerine hem de sevdiklerine daha fazla vakit ayırıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde robot süpürgeye ilginin zirveye çıktığı görülüyor. 2019 başında tüketicilerle buluşan yeni Robovac modeliyle birlikte sipariş sayılarının ikiye katlanması da dikkat çekiyor.

Anker'in uzun Ar-Ge çalışmaları sonunda tüketicilerin beğenisine sunduğu Eufy Robovac, kompakt tasarımıyla dışarıdan çok basit gibi görünse de içinde ileri seviye teknolojiler barındırıyor. Eufy Robovac, sürekli öğrenip kendini geliştiren yapay zekası sayesinde evin her bir köşesini analiz ediyor, temizlenmedik yer bırakmıyor.

Sahip olduğu kızılötesi sensörleriyle etrafındaki nesneleri algılayabilen Robovac, vazo ve saksı gibi kırılabilecek eşyaların etrafından dolanarak onlara zarar vermiyor, temizliğin önündeki tüm engelleri ortadan kaldırıyor. Özel haritalandırma teknolojisiyle odaların şeklini belleğine kaydeden akıllı robot süpürge, odaların her bir köşesini uçtan uca süpürerek temizlikte ev halkından tam puan alıyor.



KALP ATIŞ HIZINIZI ADIM ADIM ÖLÇÜN

Akıllı saatlerle kalp atış ritminin çok rahat ölçülebildiği düşünülse de herkes yeni bir cihazı kolayca keşfedemiyor. En çok kullanılan akıllı saat Apple Watch ile kalp atış hızınızı daha kolay ölçebilirsiniz. Şimdi size adım adım anlatalım: İlk olarak Kalp Atış Hızı uygulamasını açın. Sonra, hareketsiz beklemeye başlayın. Ardından dinlenirkenki kalp atış hızınızı görmek için aşağı kaydırın. Son olarak da yürürkenki ortalamanızı görmek için tekrar aşağı kaydırın. Kısa sürede sonuçların ne olduğunu göreceksiniz.