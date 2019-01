Aklı olan telefon almaz

Başına akıllı yazsak bile adına hâlâ telefon dediğimiz cihazı alırken aklımızı değil, deneyim ve duygularımızı kullanıyoruz. Son kararı cüzdan ve kredi kartı limiti veriyorsa, yetenekli ve ekonomik fiyatla vitrine çıkan Çinli Huawei, Xiaomi, TCL, Oppo, gibi markalar öne çıkıyor

Daha 2019 yılının başındayız. 5G telefon modelleri şimdiden yüzünü göstermeye başladı.

5G'nin anlamı beşinci nesil şebekelerle uyumlu telefon anlamına geliyor. Bu da fazlaca anten, uyum problemi ve tüketilen pil anlamına geliyor. Türkiye'de 2019 yılı için 5G uyumlu telefona ihtiyacımız olmayacak.

Ancak aradığımız şeyi daha doğru tarif etmeye ihtiyacımız var. Eğer ne aradığımızı bilirsek istediğimiz şeye daha çok yaklaşabiliyoruz.

Ancak biz daha çok kullandığımız fazlaca uygulamanın kaos ortamını çözmeye zaman harcıyoruz.



TELEFON DEĞİL DE NE?

Peki, biz telefon değil, artık ne arıyoruz? Adına telefon dediğimiz cihazdan ne bekliyoruz?

Pilden kameraya, uygulamalardan antenlere bir akıllı telefondan beklentilerimizi tarif etmeye çalışalım. Her şeyi aynı anda bulamayacağımızı bilsek bile, talep etmekten çekinmeden, kaybolan esnaflık kültürüne rağmen satıcının en iyi cihazı önümüze koymasını bekliyoruz. Gelin, akıllı telefon seçerken en çok dikkat ettiğimiz kamera, performans, tasarım, ekran, pil ömrü gibi detaylara yakından bakalım.



ÇOK KAMERALI YAPAY ZEKA

Ön ve arkada yetenekli çoklu kamera. Üstelik mümkünse yapay zeka desteği de olan çoklu kamera. Bunlar olmasa bile her ışık ortamında işimizi gören kamera istiyoruz. Dev merceklere sahip profesyonel kameralar gibi yetenekli fotoğraflar ve videolar çeksin diye yanıp tutuşuyoruz. Yerimiz dar, mesafe azsa geniş açıyla farklı mercek kullanmadan kadraja sığdırmaya çalışıyoruz. Düşük ışıkta harikalar yaratsın, elimiz titrese de sonuca yansımasın diye yetenekler arıyoruz. Üstelik bu dediklerimizin hepsini daha az kamera ve çözünürlükle ön kamerayla da yapmayı istiyoruz.

Fotoğrafları istediğimiz an hızla bulalım, yüksek çözünürlüklü olsa da sınırsız depolama alanı da talep ediyoruz. Arada unuttuklarımız da var.



BÜYÜK VE KIRILMAZ EKRAN

Adına telefon demeye çekindiğimiz cihazın büyük, aktif kullanım oranı yüksek ekrana sahip olmasını istiyoruz. Sadece ekranın değil, aktif kullanım oranının da büyük olmasını bekliyoruz. Yani incecik çerçeve yüksek çözünürlük isterken aklımıza pil ömründe fedakarlık yapmak gelmiyor. Belki de akıllı telefonların en pahalı parçasını oluşturan telefonun ekranının hiç kırılmamasını istiyoruz. Fotoğraflara bakarken ve filmleri izlerken büyük ekran keyfini sürmeyi arzu edip avucumuzda düşürmeden tutacağımız ergonomik, ince bir tasarım bekliyoruz.



BİLGİSAYAR GİBİ PERFORMANS

İşlemci ve belleğine bakarken bilgisayarla yarışan bir telefon beklediğimizin pek farkında değiliz.

Yani, güçlü grafik tasarıma sahip oyun oynarken, sanal gerçeklik veya artırılmış gerçeklik uygulamalarını zorlanmadan kullanmayı istiyoruz. Bellek ortalaması 4'ün üstüne çıkarken 10 GB modelleri Çin'de alıcı bulmaya bile başladı. Yıllar önce bilgisayarlardaki işlemcilerle yarışa giren telefonların her yıl yeniden güncellenmesini bekleyecek kadar performans hastası olmayı başardık. Çoklu uygulama çalıştırırken hiç kilitlenmesin, hatta yavaşlamasın istiyoruz.



PİLİ YARI YOLDA BIRAKMASIN

Şimdiye kadar sıraladığımız beklentilerin pil düşmanı olduğunu sanırım biliyoruz. Büyük ekran, yüksek çözünürlük ve performans, çok kamera, anten ve sensörün aynı zamanda pil canavarı haline geldiğinin umarım farkındayız. İşte bu sonu gelmez beklentilere yüksek kapasiteli yanıt vermek için yerimizin dar, pilimizin ince olması gerektiğini bilmek zorundayız. 5 bin mAh pil ömrüyle 2 gün pil bitmesin isterken, kalın bir tasarım olmasını da kesinlikle tercih etmiyoruz. Yapay zeka kullanarak daha az enerji tüketecek yetenekte olmasını bekliyoruz.



EKONOMİK MODELLER

Hiç ulaşılmaz bir sevgiliyi bekler gibi bir tarifin peşine düştüğümüzü görüyoruz. Yine de istemeye devam ediyoruz.

İstenilen telefonu tarif ederken; kendini beğenmiş, doymak bilmez, narsist bir insan portresini de çizmiş mi olduk?

Ancak güncel teknolojilerle uzun süre kullanacağımız ekonomik bir akıllı telefon için en doğru zaman olduğunu söyleyebiliriz.

Bu yüzden fiyat ve performansa aynı anda bakanların karşısına ekonomik Çinli markaları çıkarmak istedik. Yani narsist bir insanı tarif etsek bile fiyatıyla mütevazı bir telefonun peşine düştük.



İNTERNETTEN YA DA BAYİDEN

Çinli Huawei, Oppo ve Xiaomi gibi markalarının yanında Lenovo Motorola, TCL Alcatel ve Blackberry gibi alternatifler karşımıza çıkıyor. İnternetten doğrudan satış yapmayı tercih edenlerin dışında kanala yatırım yaparak her segmentte tüketiciye ulaşmak isteyen markalar da var.

Şebeke yatırımlarından tanıdığımız Huawei, önce marka bilinirliği için operatörlerle ilişki geliştirerek, onlarla birlikte ürünler tasarlayarak başladı.

Huawei üst ve orta segment için farklı ürünler piyasaya sürerken, internetten satılan Honor'u alt marka olarak kullanmaya başladı.

Honor satış kanalı ve modeli tamamen Huawei'den farklı konumlansa da ürünlerde tedarik zincirinde benzerlikler göze çarpıyor. Markaların pazara ilk girişte yaptığı hareketler iz bırakıyor.

Çinli Oppo pazara güçlü, ekonomik sayılabilecek bir modelle RX 17 Pro ile giriş yapıyor.

Fiyatın 3 bin TL üzerinde olması biraz riskli. Ancak kullanıcıları tatmin etmesi nuhtemel olduğundan iyi bir seçim olabilir.



En iyi kareyi yakalayan otomatik kamera

Akıllı telefonda istediğimiz yetenekleri ekonomik bir modele dönüştürenler dikkatimizi çekiyor. Alcatel markasını alan Çinli TCL şirketi, seçenekleri artırarak rakiplerinin karşısına çıkıyor.

Genellikle fiyatları yüksek olsa da yapay zekâdan faydalanılarak geliştirilen akıllı telefonlar, hızla olmazsa olmaz bir hale geliyor. Alcatel 5V tasarım değil, aynı zamanda çentikli Full View 19:9 ekran ve fotoğraf deneyimini iyileştirmek için yapay zekâ özellikleri sunuyor. Yani hızlı fotoğraf ve ekonomik fiyat tercih edenlere iyi bir seçenek olarak görünüyor.

Yapay zekâ algoritmalarıyla 11 farklı sahneyi ve özneyi saptayan bu akıllı telefon; kontrast, doygunluk, parlaklık, keskinlik ve çözünürlük de dâhil olmak üzere en iyi kareyi yakalamak için en uygun kamera ayarlarını otomatik olarak yapıyor.

Alcatel 5V'nin kamera arayüzüne entegre edilen Google Lens sayesinde kullanıcılar hem kameraya hem de Google Asistan'a kolayca erişebiliyor.

Ziyaret ettiğiniz şehir veya bina hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa kameranızdaki Google Lens'i çalıştırmanız yeterli! Son çıkan bir filmin fragmanını izlemek istiyorsanız, posteri Google Lens'e göstererek otomatik olarak izleyebilirsiniz.



Aklınız bebeğinizde değil akıllı kamerada

İnsanın aklının bebeğinde kalması kadar doğal bir durum olamaz. Akıllı kameralar aklı bebeğinde kalan anne babalara hava kalitesinden bebeğinin hareketlerine ve sesine kadar her şeyi ulaştırıyor. Üstelik sizin sesiniz de bebeğinize ulaşıyor. WiFi üzerinden ağa bağlanan Baby Care M7, kamerası iBaby Monitor uygulaması üzerinden ailenin her an bebeğini takip etmesini sağlıyor. Üstelik sadece canlı görüntü değil, havanın kalitesini ve sesleri duyup da iletişim kurulabiliyor.



DENEYİM KUTUSU

Oyuna girmek için telefonun hazır

telefonun öne çıkan özelliğini kısa sürede görebilirsiniz. Kullanıcıların performans, ekran ve şık tasarım isteğine ekonomik karşılık vermek çok kolay değil. İşte Huawei P Smart 2019'a biraz da bu gözle bakıyorum. Telefonu kutusundan çıkardığınızda avucunuza kolayca oturan şık, ince çerçeveli efektif kullanım oranı yüksek ekranı rahatlatıyor. Ekranın detaylarına baktığımızda amiral gemisi telefonları aratmayan çözünürlük kalitesi dikkat çekiyor.

6.21 inç ekrana sahip Huawei P Smart 2019, geniş, rahat kullanılan ve 415 PPI piksel yoğunluğunda FHD + (2340x1080) çözünürlüğüyle oyun ve filmlerde beklentileri karşılıyor.

Oyun tutkunlarının yeni Kirin 710 yonga seti ile donatılmış 12 nm işlem teknolojisi ile üretilen yeni sekiz çekirdekli yonga seti, 2,2 GHz CPU saat hızına sahip P Smart'ı beğeneceklerini düşüyorum.

Bu işlemci aynı zamanda güç verimliliği de sağlıyor. Her uygulamaya hızla ulaşmak için cihazın hızlı açılmayı sağlayacak desteği de var. Diyelim ki hızlıca bir numarayı yazmak zorundasınız, Parmak İzi Tanıma 4.0'ı destekleyen Huawei P Smart 2019'da kullanıcılar cihazlarını parmak izleriyle 0.3 saniyede açabiliyor. Türk Telekom bayilerinde satışa sunulan telefonun fiyat performans oranı oldukça başarılı.

Belki de Çinli Huawei'nin en çok satan, en iddialı modeli olabilir.