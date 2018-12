Teknoloji insanı yeniden keşfediyor

Yapay zeka uygulamaları, 2018’de akıllı telefonlardan saatlere, işlemcilerden işletim sistemlerine her yere etki ederek insan davranışlarını takip ve taklit etmeye başladı. 2018, teknolojinin insanı yeniden keşfettiği yeni bir dönemin başlangıcı oldu

Teknolojiyi zamanı durduran değil, tüketen bir araç olarak görseniz bile 2018'de hayatımıza giren pek çok yeni buluş, güvenlikten sağlığa, eğitimden alışverişe tüm hayatımızı etkileyen ürünlerle karşılaşmamıza sebep oldu. Yapay zekadan makine öğrenmesine, büyük veriden derin öğrenmeye insanı yeniden keşfeden teknolojilerin patlama yaptığı bir yıla tanıklık ettik. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, akıllı saatlerden akıllı asistanlara her cihazın yapay zeka yetenekleriyle donatıldığını gördük. İşlemcilerin kapasitelerinin üstüne çıkmasını, işletim sistemlerinin yeni yeteneklere sahip olmasını sağlayan yapay zeka temelli gelişmeler, insan davranışlarını takip eden ve öneriler sunan asistanların insan gibi davranmaya çalışmaları yıla damgasını vurdu.



YILIN TEKNOLOJİK OLAYLARI

Yeni bir yıla girerken sizi en çok etkileyen teknolojik olayları şöyle bir aklınızdan geçirin. Aklınıza 2018 yılında tanıştığımız yeni ürünler gelebilir. Yılın hemen başında tanıştığımız Samsung Galaxy S9+ veya yılın son çeyreğine doğru karşımıza çıkan Huawei Mate 20 ailesi de ilk akla gelenler olabilir. Ya da kişisel verilerin güvenliğiyle ilgili korkuların doruk noktasına ulaştığı Facebook'un Cambridge Analytica skandalını da en etkileyici teknoloji olayı olarak düşünebilirsiniz. Belki de yapay zeka ve asistanla aklımıza kulağımızdan giren kablosuz kulaklıkları söyleyebilirsiniz.

Yoksa uzun süredir hayatımızda olan bir markanın yeniden kapımızı çaldığı Lenovo Thinkpad X1 Carbon'un güncel bir modeli de 2018'in öne çıkan hadiselerinden olabilir.



ÇOK DUYDUĞUMUZ KAVRAMLAR

Bu yıl teknolojiyle ilgili yapılan her toplantıda blok zinciri, kripto para, yapay zeka, sanayi 4.0 kavramlarını gördük ve işittik. 2018 yılından itibaren bu kavramlar sadece gelecek 10 yılı veya 100 yılı değil, tüm dünyayı 1000 yıl boyunca değiştirecek. O yüzden az ya da çok pek çok girişim bu özel alanlarda doğup boyunun ölçüsünü alıyor. Önümüzdeki yıllarda iş dünyası, üniversiteler ve girişimcilerin inşa edeceği her şeyde bu teknolojiler olacak.

Adını son dönemde duyduğunuz Türk Telekom'un engellilerin kullanımı için geliştirdiği uygulamalar da sizin için yılın ürünü olabilir. Ancak bu yıl gerçekten ürünlerin içinde daha fazla yapay zeka, daha fazla makine öğrenmesi, derin öğrenme ve nesnelerin internetinin bulunduğunun bir kez daha altını çizmek gerekiyor.



APPLE DEĞİL ÇİNLİ HUAWEI GELDİ

Evet, Apple tüketici deneyimi için farklı bir kapıyı araladı. Ancak o kapıdan Çinli şirketler daha hızlı girmeye başladı. Eğer ekim ayında tanıtılan Huawei Mate 20 serisinin özelliklerini Apple, iPhone için açıklasa daha uzun süre konuşulurdu. Huawei, Mate 20 tarihinin en güçlü ve sofistike yongası olan Kirin 980 ile donatılmış 7nm işlemciye ve daha güçlü A76 tabanlı G76 mimarisine sahip. Bu bileşenler, Mate 20 serisinin gelişmiş enerji verimliliği ve daha akıcı bir deneyim sunmasını sağlayarak bu akıllı telefonu daha da akıllı hale getirdi. Mate 20 serisinin piyasaya sürülmesinden sonraki iki ay içinde, 5 milyondan fazla cihazın tüketiciye teslim edildiği açıklandı. Ayasofya'da sihirli bir akşamda biz de deneme şansı yakaladık. Sonucunun oldukça başarılı olduğunu söyleyelim.

***

İlk göz ağrısı gücüyle göz kamaştırıyor



Dizüstü bilgisayarların birbirine benzediğini söyleyenler çok haksız olmasa da bazı detaylar var ki, ürünlerin deneyimini farklı yere taşıyor. Kimi dizüstü bilgisayarlar kullanım ergonomisi ile farklılaşır. Çok şık olmayabilir. Ancak performansı, klavyenin rahatlığı, sağlamlığı ilk gördüğünüz anda değil, deneyimle ortaya çıkan fark insanı ikna ediyor.

Lenovo, her ortamda kullanabileceğiniz rahatlıkta bir hafifliğe ve zarif tasarımıyla şık bir görünüme sahip olan dizüstü bilgisayarı ThinkPad X1 Carbon ile herkesin gözünü kamaştıracak bir üstün performans ile buluşturmayı hedefliyor.

Lenovo ThinkPad Carbon X1 dizüstü bilgisayarların 8. nesil Intel Quad Core işlemcileri performansı, önceki nesle göre yüzde 35 oranında artırıyor. LPDDR3 belleği sayesinde çok daha hızlı olan Lenovo ThinkPad X1 Carbon'un 'yüksek işlem hızı' işinizi kolaylaştırıyor. İş dünyasında yöneticilerin gittikleri her yerde bağlantıda kalmalarını sağlayan Küresel LTE-A kartı (isteğe bağlı) eklediğinde ise yöneticilerin vazgeçilmezi oluyor. Dünyanın her yerinde mobil üretkenliği sürdürebileceğiniz Lenovo ThinkPad X1 Carbon (6. Nesil) işinizi ve sizi asla yarı yolda bırakmıyor.

Simsiyah, yumuşak dokunuşlu zarif kapağı ve tasarım şıklığıyla dikkat çekici bir dizüstü bilgisayar olan Lenovo ThinkPad X1 Carbon'un gümüş renk seçeneği de bulunuyor. 14 inçlik ekran seçeneği ile daha büyük ve her zamankinden daha göz alıcı olarak karşımıza çıkan Lenovo ThinkPad X1 Carbon, 15 saate kadar pil ömrü ve Rapid Charge teknolojisi sayesinde şıklığı kadar performansıyla da fark yaratıyor.

***

Asistan kulağınızın üstünde bekliyor



Telefonlardaki asistana uzun yıllardır alıştık. Ancak iş kulaklık seçimine gelince asistanın kulağınızda yer etmesi pek beklenmiyor. Oysa artan algılayıcılar ve yazılımlarla daha fazla asistanın hayatımıza gireceği kesin.

Kulaklık seçimi yapmak her zaman çok kolay değil. Sadece müzik değil, bulunduğunuz ortama uyum sağlaması da çok önemli. Sony WH-1000XM3 kablosuz kulaklık, uyarlanabilir ses kontrolü gibi gelişmiş gürültü engelleme teknolojileriyle kulaklıkların ne kadar akıllı olabileceğini keşfetmenizi sağlıyor.

Hızlı dikkat, sesli yardımcı uyumluluğu ve dokunmatik kontrol gibi akıllı özelliklerin rahatlığını deneyimlemek fikrinizi değiştirebilir. Hızlı dikkat modu da kulaklıklarınızı çıkarmadan, çevrenizdeki sesleri duymanızı sağlıyor.



HER ŞARTTA DESTEK

Müziğin sesini anında azaltmak için sağ elinizi kulaklığın üzerine yerleştirip çevrenizde olup bitenlere hızlı bir şekilde cevap verebilirsiniz. Örneğin, uçakta seyahat ederken kulaklıklarınızı çıkarmadan sipariş verebilirsiniz.

Diğer bir iyileştirme ise, Headphones Connect uygulamasında çalışan özelleştirilebilir otomatik güç kapatma işlevi. Bu özellik sayesinde, bir cihaza bağlanmadan kulaklıklar ve gürültü engelleme modu açık kalabilir. Böylece, gürültüyü müzik dinlemiyorken de engelleyebilirsiniz.

Uyarlanabilir ses kontrolü özelliğinin seyahat, yürüyüş gibi etkinliklerinizi otomatik olarak nasıl algıladığını ve ortam sesi ayarlarını size göre nasıl yaptığını görün. 30 saatlik uzun pil ömrü sayesinde, uzun yolculuklarınızda dahi yeterli güce sahip olacaksınız. Ayrıca AC adaptörü ile sadece 10 dakikada 5 saatlik şarj elde edebilirsiniz.

Daha hafif tasarımı sayesinde gün boyunca fark edeceğiniz tek şey müziğiniz olacak. Soru sorun. Bir şeyler yapmasını isteyin. Kişisel asistanınız her zaman yardıma hazır. Hayatınızı sizin için kolaylaştıracak bu asistan sayesinde artık müzik dinlemek daha keyifli olacak...

***

Kutlamalar baskılı albümlerle başlasın



Keyifli bir yılbaşı kutlamasına hazırlanırken size eski alışkanlıkları hatırlatacak bir teknolojik çözüm olduğunu söylesem ne dersiniz? İstediğiniz anın fotoğraflarını Instagram'da paylaşın ama kağıt baskı gibi heyecanlı bir kanıt olamaz.

2019 yılına girerken eski albümlerinize göz attınız mı? Ne zamandır eski siyah beyaz fotoğrafların da olduğu aile albümlerine gözünüz takılı kalıyordu? Şimdi onlardan pek kalmadığını düşünüyorsanız, tam aksini söylemek için elimde malzeme var.

HP'nin akıllı telefondan anında baskı alabilen mobil fotoğraf yazıcısı Sprocket Plus, yılbaşında sevdiklerine çağın gerisinde kalmayan, eğlenceli ve kullanışlı bir hediye arayanlar için uygun bir alternatif olarak öne çıkıyor. Akıllı telefonlardan anında fotoğraf baskısı alabilme imkanı sunan Sprocket serisinin, 5 x 7.6 cm boyutlarında fotoğraf basabilen HP Sprocket ürünü; beyaz, siyah ve kırmızı olmak üzere 3 farklı renk alternatif ile piyasada bulunuyor.

Sprocket yazıcısına göre yüzde 30 oranında daha büyük fotoğraf (5.8 cm x 8.6 cm ölçülerinde) basabilen Sprocket Plus ise beyaz renk opsiyonu ile piyasada yer alıyor.

HP Sprocket Plus ile sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflar da basılabiliyor, renkli çerçeveler, emojiler, metinler, çıkartmalar ve filtrelerle fotoğraflar kişiselleştirebiliyor.

Şık bir tasarıma sahip olan Sprocket Plus, anılarınızı paylaşmak, fotoğraflarınızı süslerken eğlenmek, bu sayede arkadaşlarınız ve ailenizle keyifli vakit geçirmek için iyi bir yılbaşı hediyesi alternatifi sunuyor.

Sprocket Plus ile alınan baskılar ZINK Sıfır Mürekkep Teknolojisi kullanılarak üretildiği için gerekli olan tüm renkler HP fotoğraf kağıtlarının üzerinde bulunuyor. Böylece kullanıcıların mürekkebin tükenmesi konusunda endişelenmesine de gerek kalmıyor.

Sprocket Plus; lekelenmeye, suya, yıpranmaya karşı dayanıklı ve arka tarafı yapışkanlı baskılar sunuyor.