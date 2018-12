Hangi iPhone size göre

Akıllı telefon kullanma alışkanlığını Apple iPhone ile kazanmış biri için değişiklik yapmak çok kolay değil. O yüzden iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR ile birlikte kafalar daha çok karıştı. Peki, hangi iPhone tam size göre?

Tam 11 yıl önce iPhone ile karşılaştığımızda pek çok teknoloji editörü gibi eleştiri oklarımızı yöneltmiştik. SMS yönlendiremiyor, MMS gönderemiyor, 3G yok şeklinde eksikleri sayıp fonksiyon açısından cihazlara bakan biri olarak "Bu telefon alınmaz" demiştik. 11 yıl önce, iPhone başarılı olur mu sorusuna da sihirli iki kelime ile yanıt vermişiz: 'Tüketici deneyimi' karar verecek. "Yeni çıkan 3 iPhone modelinden hangisi başarılı olur"a da aynı şekilde tüketici deneyimi üzerinden yanıt verelim. Peki, bu iki sihirli kelimeyi yan yana getirmemize sebep ne oldu?



TÜKETİCİ DENEYİMİ KARARI

Eskiden teknoloji editörleri için hayat kolaydı. Ürünlerin üstünde test yazılımlarını koşturur çıkan sonuçlara göre en iyi fiyat, en iyi performans diye editörün seçimini yazardık. 2007 yılında tüketici deneyimi yanıtını verirken biz eksiklerini saysak bile iPhone'u kullananlar cihazdan çok memnundu. Yani tüketici benzersiz bir deneyim yaşadığını düşünüyordu. Biz de ancak cihazı deneyimledikten sonra insanların ne demek istediklerini anlamış olduk. Şimdi hangi iPhone diye bakarken tüketici deneyimi açısından ürünün hala tek olduğundan söz ediyoruz. İşte o günden sonra tüm teknoloji editörleri ürünü ilk deneyimleyen kişi olmak istiyor. Her teknoloji sitesi veya YouTube fenomeni ürünü deneyimlemeye çalışıyor. Tek başına ihtiyaçlar da aslında tam belirleyici değil. Çünkü insanlar her zaman rasyonel kararlar vermeyebiliyor. Biz rasyonel bir karar vererek hangi iPhone diye seçmeye çalışalım. İlk olarak daha önce kullandıklarımızdan farklı boyutta bir iPhone ile karşı karşıyayız. Apple, başarılı olan yüz tanıma ve ana ekran tuşunu kaldıran iPhone X'dan sonra ekranı büyütmeye karar verdi. Boyuttan memnun kalanlara, sadece güncellemelerle devam etmek isteyenlere, iPhone XS seçeneğini sundu. Sonuçta iPhone X da ismin nasıl okunacağına Apple değil, tüketici karar verdi. Hala X işaretini sayıyla 10 olarak değil "iks" diye model adlarını okuyoruz. En önemli değişiklik; ana ekran tuşunu kaldırma kararı yüz tanıma teknolojisi sayesinde başarılı oldu. Güneş altında zaman zaman başarısız olsa da genel kullanım başarısı iPhone ekranlarının büyümesinin yolunu açtı.





YENİ iPHONE KARARI

Bu yüzden tüketici iPhone XR ve iPhone XS Max arasında karar vermeye çabalıyor. Biz de ürünleri deneyimlemeden karar veremeyeceğimizden için bir süredir gece gündüz, havada, karada, suda denemeye devam ediyoruz. İki ürün arasındaki kararı etiketi üzerinden verecekler için 2 bin 500 TL fark ikna edici. Biz her iki model için "Deneyim açısından nasıl" sorusunun yanıtını vermeye çalışalım.



MODELLERİ KARŞILAŞTIRALIM



- Pil ömrü:

Biraz da tüketime bağlı olarak iPhone XR'ın pil tüketimi daha düşük. iPhone XR 11.26 saat, iPhone XS Max 10.38 saatlik pil ömrüne sahip.



- Ekran boyutu ve kalitesi:

Eğer ekran büyüklüğü benim için önemli derseniz, iPhone XS Max 6.5 inç dev boyutuyla 6.1 inç iPhone XR'a göre daha konforlu. Üstelik ekran çözünürlüğü konusunda Super Retina OLED ekrana sahip iPhone XS Max varken iPhone XR'ın LCD ekranının pek esamesi okunmaz.



- Depolama kapasitesi:

Akıllı telefonlarda depolama kapasitesi sürekli artıyor. iPhone XR 64, 128 ve 256 GB depolama kapasitesi ile iPhone XS Max ise 64, 256 ve 512 GB dev depolama kapasitesiyle bilgisayarlardan farksız hale geliyor.



- Ağırlık ve metal:

iPhone XS Max çelik bir çerçeve kullanılarak üretilirken, iPhone XR alüminyum malzeme kullanılarak üretilmiş. Bu yüzden iPhone XR'ın birkaç gram daha hafif oluğunu söylemekte fayda var.



- Kamera:

iPhone XS Max'ta çift mercekli arka kamerası varken, iPhone XR tek kamera ile neredeyse diğeri kadar iyi fotoğraf ve video çekimi yapıyor.



BÜYÜK EKRANDAN AYRILAMAM

iPhone XS Max'ın cazibesinin sebepleri belli. Büyük ekranda iPhone lezzeti almak isteyenler için güzel bir ekran. Yaklaşık 11 bin TL'den başlayan fiyat herkesi yanına yaklaştırmayacak kadar yüksek. Sadece dolar kurundaki değişim değil, dolar bazında artış da fiyatın yükselmesinde etkili oldu. iPhone XS Max'ın dev ekranı gerçekten keyifli fotoğraf ve video deneyimi sunuyor. Gece Galata Kulesi etrafında ve boğazda denediğimde gece video çekimlerinde ve fotoğraflarda oldukça iyi sonuçlar alıyoruz.



TEK KAMERA BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA İYİ

iPhone XR tek kamerası ile diğer modellerden ayrışıyor. Ayrıca ekran boyutu ve kalitesi olarak da ekonomik bir seçenek. Kullandığım sarı renkli iPhone XR'ı çok beğendiğimi söylemeliyim. Eğer iPhone X'in boyutuna alıştıysanız, iPhone XR'a geçiş yapmak daha kolay. Avucunuza daha iyi oturuyor. Beni en çok etkileyen iPhone XR'ın kamerası oldu. Alan derinliği efekti vermek için hiç uğraşmanıza gerek kalmıyor. Gerçekten başarılı fotoğraflar çekiyor. Cepte ve çantada daha az yer kaplıyor. Ben rengi kapatacak diye kılıf kullanmadım. Elimden beton zemine düşürdüğümde belki de şanslı olduğum için bir şey olmadı. Siz o kadar şanslı olmayabilirsiniz. Sonuçta yüksek ücretler ödediğiniz telefonları kılıf ve ekran filtresiyle korumaya devam etmenizi ve mutlaka sigorta yapmanızı tavsiye ederim.



'İNTERNETLE HAYAT KOLAY' PROJESİ

Türk Telekom'un ekonomik, sosyal veya fiziksel nedenlerle internet kullanamayan kesimleri dijital dünya ile tanıştırdığı İnternetle Hayat Kolay projesi, Birleşmiş Milletler'in G20 Kapsayıcı İş Modelleri Güncellemesi Raporu'nda örnek proje gösterildi. Türk Telekom CEO'su Paul Doany, "Projemizin raporda örnek projeler arasında yer alması, kapsayıcı iş modellerinin hayata geçirilmesi konusunda ne denli doğru adımlar attığımızın yeni bir göstergesi oldu" dedi. Arjantin'de düzenlenen G20 Zirvesi'nin katılımcılarının, davetli ortaklarının ve uluslararası organizasyonların kapsayıcı iş modelleri alanındaki çalışmaları öne çıkarma çabalarının bir sonucu olan rapor, Kapsayıcı İş Modelleri Ağı (Inclusive Business Action Network-iBAN) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development Programme- UNDP) tarafından hazırlandı. Raporda, kapsayıcı iş modelleri dahilinde 2018'de gerçekleştirilen en iyi 47 proje ve plan incelendi. Türkiye'den dört projenin yer aldığı raporda İnternetle Hayat Kolay, G20 üyelerinin proje, inisiyatif ve planlar endeksine girdi.







KALKINMA İÇİN HEDEF

Türk Telekom CEO'su Paul Doany, refahın eşit dağılımının sadece ülke ekonomilerinin kalkınması için değil, daha yaşanabilir bir dünya için de temel unsurların başında geldiğini söyledi. "Refahın eşit dağılımı için dar gelirlileri de kapsayan iş modelleri geliştirerek bunları iş süreçlerimize entegre etmeliyiz" diyen Doany sözlerine şöyle devam etti: "Türk Telekom olarak bu farkındalıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnternetle Hayat Kolay projesi bu anlayışın sonucu olarak hayata geçirildi. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, Türkiye'nin dijital dönüşümünü gerçekleştiren Türk Telekom için yol gösterici nitelikte. Yalnızca kapsayıcı iş modellerinin uygulanması ile kalmıyoruz; geliştirdiğimiz programlar kapsamında ulaştığımız kişilerin dijital dünyayı daha iyi tanımaları, ön yargılarını yıkmaları, nihayetinde iyi bir kullanıcı haline gelmeleri ve mümkünse bundan ekonomik fayda sağlamaları için kapasite geliştirici eğitimlerle de onları destekliyoruz. Projemizin, G20 Kapsayıcı İş Modelleri raporunda örnek projeler arasında yer alması da kapsayıcı iş modellerinin hayata geçirilmesi konusunda ne denli doğru adımlar attığımızın yeni bir göstergesi oldu."







OTELLERE YÜZ TANIMA GELİYOR

Yüz tanıma konusunda regülasyonlar oluşmadan pek çok cihazda ve serviste kullanılmaya başlandı. Bunlardan biri de Çin'deki otellerde kullanılıyor. Çin'in internet devi Alibaba, 17 Aralık Salı günü, kayıt yaptırma, ışıkların kontrolü ve oda servisi gibi bir dizi işlemi otomatikleştiren yapay zeka ve robotla donanmış bir otel açılışını gerçekleştirdi. FlyZoo Hotel, doğu Çin'deki Zhejiang eyaletinin başkenti ve Alibaba'nın merkezinin de bulunduğu Hangzhou'da açıldı. Müşteriler otele girişi için sadece yüzlerini tarattırarak kayıt yaptırabiliyor. Sistem, müşterilerin yüzlerini kapıları açmak ve diğer otel hizmetlerinden yararlanmak üzere anahtar gibi kullanmasına izin veriyor. Kullanıcılar ayrıca sesle çalışan dijital yardımcı aracılığıyla odanın ışıklarını, televizyonu, perdeleri açıp kapatabilirken; robotlar da yemek, kokteyl ve kahve servisi için seferber ediliyor. Otel rezervasyonu ve otelden çıkış işlemleri de cep telefonundaki uygulama kullanılarak yapılabiliyor. FlyZoo Hotel Genel Müdürü Wang Qun, "Yapay zekaya dayalı çözüm müşterilere vakitten kazanma olanağı verirken, otel çalışanlarını da tekrar tekrar aynı işleri yapmaktan kurtarıyor" dedi. Bu otel, Çin teknoloji şirketlerinin konaklama gibi geleneksel faaliyet alanlarına girmelerinin son örneği. E-ticaret devi JD.com, kendi platformunda satılan akıllı ve elektronik ev aletlerini, internet satışlarını desteklemek amacıyla otellere sokma stratejisini ekim ayında açıklamıştı. Baidu da Pekin'deki Intercontinental Hotels Group ile Temmuz'da işbirliğine girmişti. Bundan önce de sosyal medya devi Tencent, geçen yıl güney Çin'in Zhuhai kentinde benzer bir teknik çözümü otel operatörlerine sokmuştu.