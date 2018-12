Elektro gitarın babası mobil uygulama ile gitar öğretiyor

1950’lerde doğan gitar markası Fender, yıllanmış şirketlerin nasıl bir dijital macera yaşayacağının harika bir örneğini sunuyor. Marka, uygulaması üzerinden hem müşterisine sattığı gitarların eğitimini veriyor hem de farklı aksesuvarların satışını da gerçekleştiriyor

Çocukluk ya da gençlik döneminizde gitar ile saz çalmaya özenmişsinizdir. Ancak büyük olasılıkla, pek çok gitar veya saz sahibi insan gibi şu an çalmıyor olabilirsiniz. Muhtemel, o güzelim Stratocaster Fender veya herhangi bir enstrüman evinizin bir yerinde tozlanıyordur. Bu durumu analiz eden efsanevi gitar üreticisi Fender, 1950'lerde başlayan hikayeyi bugüne dijital dönüşümle nasıl taşıdığını anlatıyor. Amazon Web Services (AWS) reInvent 2018 Geliştiriciler Konferansı etkinliğinde sahneye çıkan Fender'in teknolojiden sorumlu başkan yardımcısı, her 10 kişiden dokuzunun gitar çalmaktan vazgeçtiğini söylüyor. Bu dikkat çekici istatistiğe şunu da ekliyor: Gitar çalmaya devam eden her müşteri hayatı boyunca dokuz ya da 10 tane daha gitar alıyor. Yani gitar kullanan kişi sayısını artırmanın önemi ortaya çıkıyor. İşte Fender, üretim aşaması dışında müşteri deneyimini değiştirmek için mobil uygulama üzerinden eğitime başlıyor. Böylece 10 kişiden bir değil üç ya da dört kişinin çalmaya devam etmesinin satışları pozitif yönde etkilediğini görüyorlar. Yani Fender, mağazada sattığı gitardan sonra müşteriyi unutmadan yeni bir deneyim imkanı sağlıyor. Ayrıca fiziksel bir ürün değil, düzenli eğitim hizmeti satarak müşteri ilişkisini de farklı boyuta taşıyor. Bunu yaparken hem uygulamada hem de üretimde yapay zeka ve makine öğrenimi yeteneklerinden faydalanıyor.



GÜNDE SADECE YEDİ DAKİKA

Uygulama ilk 15 gün ücretsiz hizmet veriyor. Sonra ise aylık ödemelerle kullanılıyor. Günde sadece yedi dakika çalışarak nasıl gitar çalmayı öğreneceğiniz anlatılıyor. Hedefi küçülterek kullanıcının aklını çelme taktiği genelde işe yarıyor. Üstelik uygulama sadece eğitim için değil, farklı farklı etkinliklere bilet satışı da Fender'in uygulamasında bulunan özelliklerden. İşte bu harika dijital dönüşüm hikayesi pek çok yıllanan şirket için güzel bir örnek oluşturuyor. Şirket bugün gitarın ahşabının kalitesinden boyama aşamasına kadar yapay zeka ve makine öğrenme yeteneklerini kullanıyor. Fender, gitar üretimini mükemmelleştirirken harika bir müşteri deneyimi hikayesi de ortaya çıkıyor. Gitar kullanıcısı olmaya devam eden müşteriler sadece gitar değil, değişik aksesuvarlar da almaya devam ediyor. Böylelikle de yıllanmış bir marka günümüzün dijital dünyasında nasıl daha sağlam ayakta kalır dersini veriyor.



GİTARIN VARSA AMFİ CEBİNDE

Türkiye'den çıkan başarılı girişimler, gitar çalanlara harika bir dijital amfi hediye ediyor. Gitar çalanları büyük bir yükten kurtaran uygulama Deplike, tablet veya telefonunuzu dijital bir amfiye dönüştürüyor. Müzik tutkunları için en zor şeylerden biri yanlarında taşımak zorunda kaldıkları sonsuz sayıda ekipman. Deplike analog dijital çevrimi yapıldıktan sonra akıllı telefonların amfi olarak kullanılmasını sağlıyor. Android ve iOS platformunda kullanılan Deplike, kullanıcıların yaptığı kayıtları paylaşmasına da olanak tanıyor. Genç, amatör müzisyenlerin ilgisini çekecek özel ses kartı tasarımının da yolda olduğunu söyleyelim.



ŞARKILAR MODUNA GÖRE

Artık şarkıları bilgisayar veya telefonlarına indiren kişi sayısı azaldı. Online müzik servislerini kullanmak, sıradan bir alışkanlık oldu. Muud da o platformlardan biri. Türk Telekom abonelerine internet paketinden harcamayan Muud arşivinde bulunan 4 milyona yakın yerli ve yabancı şarkıyı sınırsız dinleme imkanı sunuyor. Moduna göre özgürce müzik deneyimi sunan müzik platformu Muud, abonelerine internet paketi de hediye ediyor. 31 Ocak 2019'a kadar Muud'u indiren ve kayıt olan tüm Türk Telekom mobil aboneleri tarifelerine ek 1 GB internet kazanıyor ve ilk bir ay boyunca Muud'da ücretsiz müzik dinleyebiliyor.