2019’un teknoloji tahminleri neler olacak neler olmayacak?

Televizyonlar artık sözden anlayacak mı? Sürücüsüz otomobiller bu yıl yollarda görünecek mi? 5G telefonlar ve 5G şebeke hayata geçecek mi? Akıllı asistanlar Türkçe hizmet verip hayatımızı kolaylaştıracak mı? Bu soruların yanıtını 2019’un ilk haftasında verelim

Yılın ilk günlerinde geleceğe ilişkin tahminler yürütmek için elimizde yeterince bilgi var. Las Vegas'ta 8 Ocak'ta dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2019 (Consumer Electronic Show 2019) henüz kapısını açmadan ilk bilgiler ortaya çıktı. Dünyanın her yerinden gelen teknoloji uzmanları ve profesyonellerinin, akıllı telefonlar, giyilebilir cihazlar, TV ve ses teknolojilerindeki en yeni ve en iyisini duyurmak için toplandıkları yılın ilk etkinliği. Yeni dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve akıllı arabalar kısacası tüm teknolojiler Las Vegas Kongre Merkezi'ndeki standların ardından birkaç yıl içinde hayatımıza giriyor.



GERÇEKTEN ÇOK BÜYÜK

CES fuarı tam olarak ne kadar büyük? Şöyle söyleyelim: 'Çok büyük'. İlk kez gidecekseniz, önceki hafta 10 kilometre yürüyüşe çıkın. Net olarak 2.75 milyon metrekare sergi alanı var. 24 ürün kategorisinde yeni ürünler sahneye çıkacak. Bazı firmaların standları geniş ve salon kadar büyükken, Uzakdoğu kökenli küçük şirketler küçük bir masa tutar. CES, 155 ülkeden yaklaşık 180 bin kişiyi ve 4 bin 500 katılımcı şirketi ziyaret eden 6 bin 500 medya mensubunu çekiyor. Dünyadaki en büyük teknoloji şirketleri bir araya geliyor. Daha doğrusu Apple hariç hemen hepsi... Son 5 yıldır Venetian Hotel'in Sand Expo fuar alanı da girişim etkinliğine dönüşüyor. Yani fuar, tüketici etkinliği dışında otomobil ve girişimcilik konularıyla da büyümeye devam ediyor. İki devasa fuar alanı, otellerde yapılan etkinlikler, 180 bin kişiyi 8-11 Ocak arasında teknolojiyle ilgili her detay hakkında bilgilendiriyor. CES 2019'da Apple hariç bazı sürprizler göreceğimizden emindik. Öyle de oldu. LG, Samsung, Sony, Panasonic ve diğer şirketlerden devasa Las Vegas Kongre ve Sergi Salonu'nda tanıtmayı planladıkları ürünlerin bilgi kırıntılarına ulaşmaya başladık. Daha fuar açılmadan iki gün önce firmalar basın toplantılarına başlıyor. Hisense, Hyundai, Intel, LG, Panasonic, Qualcomm, Samsung, Sony, TCL ve Toyota fuar başlamadan basın toplantısı yapacak firmaların sadece bir kısmı.



TELEVİZYONLAR FUARIN YILDIZI

Tüketici elektroniği ürünlerinin bir numarası televizyonlar. Telefonlar dikkati üzerine toplasa da yılın en büyük tüketici fuarı etkinliğinde sahnede televizyonlar var. Platform şirketleriyle yapılan işbirliği 2019 model televizyonlarda yapay zekanın öne çıkacağını gösteriyor. Telefonlarda katlanabilir ekranlar uzun süredir fuarlarda kapalı kapılar ardında gösterilir. Kim bilir belki de bu yıl ürün artık piyasaya sunulmaya hazır hale gelmiştir. Yani prototip olmanın ötesine geçmiştir. Tüketici elektroniği fuarı olmasına rağmen otomobiller konusunda yenilikler de CES 2019'da karşımıza çıkacak. Sürücüsüz araçlardan elektrikli otomobillere, insansız hava araçlarından robotlara her tür yeniliği yakından görme şansı sunuluyor. Elektrikli otomobillerde menzil, sürücüsüz araçlarda ise başarılı örnekler dikkat çekecek. İnsansız hava araçları yani drone'ların sadece eşya değil, insan taşımada da kullanılması öne çıkacak.



TELEVİZYONLAR SÖZDEN ANLAYACAK

Televızyonlar konusunda Amazon Alexa ve Google Asistan rekabetini göreceğiz. Bu dev platform şirketleri Samsung, LG, Arçelik, Vestel gibi televizyon üreticilerine "Benim akıllı asistan ile müşterileriniz daha iyi deneyim yaşayacak" demeye çalışıyor. Apple Siri ve Microsoft Cortana henüz diğer platform şirketleri gibi üreticileri ikna etme çabasında değiller. Belki de henüz yeterince hazır değiller. LG'nin 2019 model televizyon serisi, Google Asistan ve Amazon Alexa gibi birçok platformda popüler yapay zeka hizmetlerine erişim sağlıyor. Kullanıcılar ayrıca televizyonda bulunan akıllı ses tanıma fonksiyonu ile akıllı ev cihazlarını doğrudan kontrol etmenin rahatlığını yaşayacak. LG'nin Z9, W9, E9 ve C9 modellerinden oluşan yeni OLED TV serisinde kullanılan ikinci nesil a9 işlemci, (bir milyondan fazla görsel verinin oluşturduğu geniş bir veri tabanından geliştirilen) derin öğrenme algoritması sayesinde görüntü ve ses kalitesini yükseltiyor, içeriğin doğru tanınmasını ve optimum görsel çıktının elde edilmesini sağlıyor. LG'nin 88 inçlik 8K çözünürlüklü Z9 model OLED TV'si, görüntü yükseltme ve iyileştirilmiş gürültü azaltma özelliği sayesinde keskin, canlı ve gerçekçi 8K görüntü kalitesi sunuyor. 5.1 surround ses sağlamak için ses kalitesinin ortam koşullarına uygun olarak iki kanallı sesi karıştırabilen akıllı bir algoritma ile artırıldığı televizyonda, ikinci nesil a9 işlemci sayesinde içerik türüne göre çıktı optimize edilerek, filmlerde, dizilerde ve haber bültenlerindeki sesler netleştiriliyor. Kullanıcılar, ses ayarlarını oda koşullarına göre ayarlayabiliyor veya LG TV'nin konumlandırmasına göre uygun seviyeleri akıllıca ayarlamasına izin verebiliyor. LG'nin ThinQ AI platformundaki Google Asistan desteği, kullanıcıların günlük görevleri yönetmelerine, sorgularına cevap bulmalarına ve uyumlu akıllı ev cihazlarını kontrol etmelerine olanak tanımak için bu yılki seriye dahil edildi. Böylece kullanıcılar, ekranda oynatılan programdan çıkmadan ya da telefonlarına ihtiyaç duymadan televizyonlarından yemek siparişi bile verebilecek.



İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI VE OTOMOBİLLER

Beş yıl önce insansız hava araçları yani drone'lar fuarda sadece video çekimi için kullanılan araçlardı. Şimdi insansız hava araçları insan taşımak için bile kullanılıyor. Üstelik cihazların akıllı rota takibi, düşük enerji tüketimi konusunda yapay zeka teknolojisinden yararlanmaya başladığını görüyoruz. Çinli DJI gibi drone konusunda uzman şirketler kendisine yer bulurken irili ufaklı onlarca şirket ürünlerini sergiliyor. Her yıl CES'in otomobil fuarı olduğunu düşündürecek kadar fazla yeni konsept otomobillerin sergilendiği bir hale geldiğini görüyorum. Ford, Toyota, Volkswagen, Mercedes Benz, Volvo gibi geleneksel markaların dışında Çinli veya Amerikalı konsept otomobillerin boy gösterdiğini de görüyoruz. Bosch gibi elektrikli veya insansız hava aracı üreticilerinin temel ihtiyaçlarını karşılayan firmalar da yine fuarda ürünlerini ve çözümlerini sergiliyor. Mobil yaşama ilişkin projelerini ziyaretçilerle paylaşıyor. Bosch bu yıl tekrar temsil edilecek ve yeniliklerini geniş bir stantta sunacak. Bosch standının bir parçası olarak firma birtakım cihazları için çözümlerini ve ürünlerini sunacak Bosch akıllı mobil çözümleri ve internete bağlı yaşam konseptini fuardaki salonunda sergiliyor. Yani ürünler artık konsept olmaktan çıkıp hayatımıza girmeye başlıyor. Otomobilleri akıllı telefonlarla park etmeyi sağlayacak akıllı mobil servisler park edilen yerden otomobili yanınıza getirecek.



MÜZİK VE GÖRÜNTÜ BU FUARIN RUHUNDA

Ses ve müzik sistemleri CES'in ruhunda var. Ses konusunda sadece donanım üreticileri yok. Spotify gibi müzik servisi sunan şirketler Wynn Encore otelinde kiraladığı özel alanda belki de Google Home ve Amazon Echo'ya rakip olacak ürünleri tanıtıyor olabilir. Yani fuara doğrudan katılmasa da otelleri kendine üs olarak seçip pusuya yatanlar da yılın en önemli etkinliğini genelde kaçırmıyor. Aklınıza Netflix de gelebilir. Onlar zaten televizyonların içinde kendisini her görüntüleme cihazının içinde gösteriyor. Yani müzik, ses ve görüntüleme sistemleri zamanın ruhundan etkilenerek servislerle kendini göstermeye devam edecek.



?5G TELEFONLAR, İŞLEMCİLER VE AKSESUARLAR DA VAR

Yapay zeka kullanarak işlem yapma kapasitesini artıran ve daha az enerji tüketen işlemciler de kendine CES'te yer buluyor. Intel, mobilde kaçırdığı fırsatı yeniden yakalamaya çalışıyor. AMD firması yine kendisini güçlü ve performanslı ürünler listesinde vazgeçilmez yapmanın peşinde. Qualcomm ise 5G uyumlu telefonlar konusundaki ilk örnekleri fuarda sergileme şansı bulacak. Türk Telekom'un Argela girişiminin 5G konsorsiyumunun içinde yer aldığı şebekeler de 5G kullanım örneklerini anlatacaklar. Apple'ın kendisi olmasa da tüm ürünlerin yeni, uyumlu aksesuvarları yine fuarda sergileniyor. Pil depoları, akıllı hoparlörler, kulaklıklar, kılıflar, tüketicinin ihtiyacı olacak tüm ürünler kendine sergilenecek yer buluyor.