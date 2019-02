Ha gayret rekora az kaldı

Hayatını internet ekranına bakarak geçiren kuşağın sayısı her saniye 11 kişiden fazla artıyor. Bu rakam her gün 1 milyon insanın ilk kez internete bağlandığını gösteriyor. Dünyada her gün bir kullanıcı ortalama 6 saat 42 dakikasını, Türkiye’de ise 7 saat 15 dakikasını internete bağlı geçiriyor

İnternete bağlı yaşam tarzı her gün daha fazla insanı kapsama alanına alıyor. Her gün bir milyon insanın internete ilk kez bağlandığını düşünün. We Are Social ve Hootsuit'in en son hazırlanan Global Digital 2019 raporları, internet ve sosyal medya kullanım oranlarını ortaya koyuyor. Raporda Ocak 2018'den bu yana her gün bir milyondan fazla insanın ilk kez çevrimiçi olduğu belirtiliyor. Araştırmaya göre dünyada internet kullanıcıları her gün ortalama 6 saat 42 dakikasını internete bağlı (çevrimiçi) olarak geçirirken, Türkiye'de internet kullanıcıları günde 7 saat 15 dakika çevrimiçi olarak zaman harcıyor. Bugün dünyada 5.11 milyar tekil mobil kullanıcı var. 2019'da 4.39 milyar internet kullanıcısı var, bu rakamın Ocak 2018'e kıyasla 366 milyon (yüzde 9) artış demek. 2019'da 3.48 milyar sosyal medya kullanıcısı var. Dünya genelinde geçen yılın bu döneminden bu yana 288 milyon (yüzde 9) artış olduğu görülüyor. Ocak 2019'da 3.26 milyar insan mobil cihazlarda sosyal medya kullanıyor ve 297 milyon yeni kullanıcı sayısı artışıyla yıllık yüzde 10'dan fazla bir artış olduğu belirtiliyor. 200'den fazla küresel ve yerel rapor binlerce grafik bulunan bu yılki Global Digital raporu, dünyasının en kapsamlı ve güncel çalışmalarından biri konumunda.



GÜNDE 7 SAATTEN FAZLA İNTERNETTEYİZ

Çok çeşitli saygın kaynaklardan toplanan ve sentezlenen en son internet verilerimiz, internet kullanıcılarının saniyede 11'den fazla yeni kullanıcı oranında büyüdüğünü ve bu da her gün 1 milyon yeni kullanıcının ortaya çıktığını gösteriyor. Bu büyümenin gelişmekte olan ülkelerde olduğunu söylemekte fayda var. Ortalama olarak, dünyadaki internet kullanıcıları her gün 6 saat ve 42 dakikasını çevrimiçi (online) olarak harcıyor. Geçen yılki 6 saat ve 49 dakikalık veriye göre biraz düşüş görülüyor. Ancak kuşkusuz, bu düşüşün kısmen interneti kullanmayı öğrenen ve interneti daha az kullanan çok sayıda yeni kullanıcı nedeniyle olabileceğini de düşünmek gerek. Türkiye'de her gün internette geçirilen zaman 7 saatin üstünde. İlk 20 ülke arasında yer alan Türkiye'de internette geçirilen zamanın önemli bölümü Google, Facebook gibi kullanıcı verileri ile gelirini büyüten şirketler alanlarında harcanıyor. Peki, dünyanın 4.4 milyar internet kullanıcısı her gün 6 saat boyunca çevrimiçi ortamda ne yapıyor? Bekleyebileceğiniz gibi, Google, dünyanın en çok ziyaret edilen web siteleri sıralamasında ön sıralarda yer alırken, hem SimilarWeb hem de Alexa, arama devini masalarının tepesine koyuyor. YouTube, ikinci sıradayken Facebook üçüncü sırada yer alıyor. Sosyal medya platformları her iki şirketin listesinde de güçlü bir şekilde yer alıyor ve Twitter'ın aşınan kullanıcı tabanına rağmen web sitesi sıralamasında güçlü sonuçlar göstermeye devam ettiğini görmek ilginç.



ÇİNLİ PLATFORMLAR AMAZON'UN ÜSTÜNDE

E-ticaret sitelerinin yeri yıl boyunca bu listelerde istikrarlı bir şekilde yükseliyor. Alexa'nın en son verilerine göre ilk 20'nin 5'i e-ticaret sitesi. E-ticaret sitelerine yapılan yatırım bu durumun en açık göstergesi. Çin'in platformları bu yıl iyi bir şekilde temsil ediliyor ve hem Taobao hem de Tmall'ın şu anda küresel trafik açısından Amazon'dan daha üst sıralarda olduğunu vurgulamakta fayda var. GlobalWebIndex, internet kullanıcılarının yüzde 92'sinin her ay çevrimiçi video izlediğini, yani dünyanın dört bir yanındaki 4 milyardan fazla insanın 2019'un başında çevrimiçi video içeriği kullandığını bildiriyor. Dünyada yaklaşık 6 milyar insanın evinde televizyonu olduğunu düşünürsek akıllı telefon ekranının etkisi giderek artıyor.



5.5 MİLYAR AKILLI TELEFON VAR

Dünya çapında cep telefonu kullanan kişi sayısı 2018'de 100 milyon artarken, küresel toplam Ocak 2019'a kadar 5.1 milyardan fazla kullanıcıya ulaşmış oldu. Bu rakam dünya çapındaki mobil penetrasyonu yüzde 67'ye çıkardı. Akıllı telefonlar artık global mobil bağlantıların üçte ikisini oluşturuyor. Bugün dünyada 5.5 milyar akıllı telefon kullanılıyorsa (Birden fazla telefon kullananlar dahil edilince), mobil uygulama pazarının hızla artması şaşırtıcı değil. İnternete bağlı cihazların sayısı da önemli artış gösterdi. 2.5 milyardan fazla insan sadece "Alo" demek için telefon kullanmaya devam ediyor. Hücresel şebekede nesnelerin interneti (IoT) bağlantıları neredeyse 300 milyona ulaştı



2019'DA E-TİCARET KULLANICILARI

Statista'nın Digital Market Outlook çalışmalarından elde edilen son veriler, e-ticaret harcamasının yıllık bazda yüzde 14 arttığını, 2018'de yıllık tüketim mallarına yapılan harcamasının 78 trilyon ABD dolarının üzerine çıktığını tahmin ediyor. Türkiye'de e-ticaret girişimlerinin ilgi çekmesi boşuna değil



SKANDALLAR FACEBOOK'A İLGİYİ DÜŞÜRMEDİ

İnsanların sosyal medyada harcadıkları zaman, bu yıl çok az da olsa arttı. Ortalama bir sosyal medya kullanıcısının artık her gün 2 saat 16 dakika boyunca sosyal platformlarında (geçen yıl 2 saat 15 dakika) zaman harcadığı ve bu sürenin toplamda yaklaşık üçte bir oranına denk geldiği anlaşılıyor. 2018'deki sıkıntılarına rağmen Facebook 2019'un başında platform sıralamalarında en üstte. Facebook'un aylık aktif kullanıcı sayısı son 12 ay boyunca istikrarlı bir şekilde artmış durumda ve platformun en son kazanç duyurusu, yıllık yüzde 10'luk bir kullanıcı büyümesini rapor ediliyor. Instagram da 2018'de güçlü bir büyüme gösterdi. Haziran ayında, şirket 1 milyar aktif hesap işaretini geçtiğini açıkladı. Geçtiğimiz yılı durgun geçiren platformların başında ise Twitter geliyor. Twitter'ın toplam adreslenebilir kitlesinin ekimden bu yana yüzde 1,5 oranında azaldığı görülüyor.



SESLİ, SOSYAL, AKILLI DÜNYA

Verilere daha çok bağımlı olduğumuz, Amazon Alexa, Google Asistan gibi sesli komutla yönetilen bir dünya bekliyor bizi. Gelişmekte olan ülkelerden başlayarak daha çok cihazın internete bağlandığını göreceğiz. Nesnelerin interneti kavramıyla sadece fabrikalar değil, çiftlikler de tanışacak. Sosyal ağların evrimleştiği, bazı oyuncuların piyasadan çıktığı dünya sürpriz olmayacak. Dikey ve yerel sosyal ağ uygulamaları daha çok öne çıkacak. Yapay zeka kullanan servisler, cihazlar, uygulamalar daha fazla hayatımıza girecek. Makineler bizden bir adım öne geçecek.