Çerçevesiz sınırsız ekranlar zamanı

Televizyon, tablet, dizüstü bilgisayar derken sınırsız çerçevesiz ekranları, kıvrılan ekranlar takip ediyor. Televizyon ekranları kıvrıldı ama pilli ve dokunmatik cihazlar için de henüz erken. Giyilebilir cihazlarla sanallaşan ekranlar da çok uzağımızda değil

Televizyonla başlayan ekranla ilişkimiz, bilgisayar, akıllı telefon ve tabletle çeşitleniyor. Ekranlar önce boyut olarak büyüdü, renklendi, inceldi ve sonra da çözünürlük açısından gelişti. Günümüzde dokunmatik ekranlar, telefonlarla hayatımızın merkezine yerleşti. Şimdi bu ekranların çerçeveleri incelip neredeyse sıfırlanıyor. Üstelik katlanıp ses sisteminin içine saklanan OLED ekranları da gördük. Tablet ve telefon için de katlanabilir ekranların prototiplerini görmeye başladık. Giyilebilir bilgisayar ise işin sanal boyutu. Sanal ekranlar 360 derece etrafımızı saran artırılmış gerçeklik teknolojisiyle birleşerek yeni bir yaşam tarzı yaratıyor. Oyunlar, mühendislik projeleri, robotik teknolojileri bu yeni ekranlar üzerinden iş yapma ve eğlence biçimini değiştiriyor.



ÇERÇEVELER İNCELDİ

Ekranlar daha keskin renklere sahip olurken boyutlar da büyüyünce tüketici elektroniği sektöründe kameralar da değişti. İnternet hızları arttıkça yüksek çözünürlüklü videoları akıllı ekranlardan farklı içeriklerle izlemeye başladık. 2007 yılı önemli bir kaynama noktasıydı. İçerik, hızlı internet bağlantısı ve iPhone gibi dokunmatik ekranlar bir araya gelince değişim kaçınılmaz bir şekilde geldi. Ancak dokunmatik ekranlar akıllı telefonların tamamen değişmesine sebep olurken dizüstü ve masaüstü bilgisayarların yeniden kalınlaşmasına sebep oldu. Dayanıklı, uzun pil ömrüne sahip dokunmatik ekranlar, boyutların kalınlaşmasını beraberinde getirdi. Sonsuz ekranları telefon, televizyon ve dizüstü formunda ekonomik fiyatla bulmak mümkün.



HADİ BİRAZ KATLAYALIM

2020 yılına gelirken dokunmatik ekranlar bile inceliyor. Dokunmatik olmayan dev televizyon ekranları ise katlanıyor. Sorun sadece katlamak değil, dokunmayı ve enerji tüketimini kontrol etmek. Yani katlanan televizyon ekranı pil ve dokunmatik yüzey sorunu olmadan sadece yüksek bir fiyatla tüketicinin karşısına çıkmayı başarıyor. Kısacası dokunmatik ekranlar ve pil konusunda ekonomik çözümler olmadan bunların yaygınlaşması zor görünüyor. Bu ekranlarda içerikler ise artık kolayca ekrana kurulan Türk Telekom'un Tivibu uygulaması gibi platformlarla rahatlıkla izlenebiliyor. Üstelik uygulamaları her ekrandan izleme rahatlığını sağlayan da hızlı internet bağlantıları... Aslında fuarlarda gördüğümüz ürünlerin hayatımıza girmesi bazen uzun zaman bazen de maliyet istiyor. Sonuçta her ürün hemen kabul görüp hayatımızın içine girmiyor. Tasarımın, uygun maliyet ve ölçekle karşımıza çıkması bazen mümkün bile olmuyor.



ÇERÇEVEYİ KALDIRDI 4K UYDU ALICIYI SIĞDIRDI

Televizyonlarda kablo derdi minimuma düşsün, kumanda karmaşası olmasın diye uğraşan tüketici, çerçevesiz ya da sonsuz diye adlandırılan ekranları telefondan sonra televizyonda da görmek istiyor. Aslında televizyon çerçevesini sonsuz bir ekran içinde hissettirmenin yolu sadece çerçeveyi sıfırlamak değil, izleme keyfini artırmak. Vestel, sınırsız ekranlı VLED televizyonu sadece 4 mm inceliğindeki çerçevesiyle sınırları kaldırıyor. İnce detayları bile önplana çıkaran Quantum renk paleti, daha parlak ve yüksek kontrastlı Dolby Vision teknolojisi ile dikkat çekiyor. Sınırsız TV, dahili 4K uydu alıcısı sayesinde ekstra bir cihaza ihtiyaç duymadan 4K yayınları, Smart TV özelliği sayesinde de farklı içerikleri izleme olanağı sunuyor



KAMERALAR ÇOĞALDI HATALAR AZALDI

Akıllı telefonların kamera yeteneklerini artırarak tüketicilere daha kolay ulaşmaya çalıştığını biliyoruz. Üç farklı kamera, geniş açı, yakından çekim ve odaklama sorunlarını daha kolay çözerken yapay zekanın yetişemediği yerlerde kameraların hızı, fotoğraf çekimini kolaylaştırıyor. Üç adet güçlü arka kameraya sahip Samsung Galaxy A7, hayatın her anında yanınızda olacak üstün bir cihaz. Galaxy A7'nin ayarlanabilir LED flaşlı 24 MP ön kamerası, sayesinde ideal ışığı aramaya gerek kalmadan günün her anında net öz çekimlere izin veriyor. Profesyonel aydınlatma modu sayesinde ise profesyonel stüdyoların aydınlatma koşulları kullanıcıya sunuluyor. Samsung'un Galaxy S7 ve Galaxy S8'den bu yana kullandığı sonsuz ekran ise etkileyici bir izleme deneyimini sunuyor. Kısacası A7 ile fotoğraf çekmek daha farklı bir deneyim olacağa benziyor.



ÖĞRENCİLER İÇİN EKONOMİK EKRAN

Dizüstü bilgisayarlarda oyun bilgisayarı için yüksek çözünürlüklü dev ekranlar yüksek maliyetle karşımıza çıkarıyor. Oysa 12 inç, daha mütevazı Chromebook, öğrenci ekranı olmaya aday bir ekonomik seçenek olarak karşımızda. Ekranı 3:2 en boy oranındaki modeller, kağıt kalem kullanmaya benzer bir deneyim sunuyor. Üç farklı moda sahip modellerle öğrencilerin kullanım alışkanlıklarına uygun şekilleniyor. Dönüştürülebilir Acer Chromebook Spin 512'nin 360 derece dönebilen menteşeleri sayesinde, öğrenciler Corning Gorilla Glass ekranı kapaklı, tablet, ekran ve çadır modlarında kullanabiliyor. Elektromanyetik rezonanslı Wacom ekran kalemi doğal bir şekilde not tutma ve çizim yapma imkanı sunuyor. Birlikte gelen bu kalemi cihazdaki özel yuvada rahatlıkla saklayabiliyorsunuz. Acer Chromebook 512 (C851/C851T) dokunmatik ve dokunmatik olmayan ekran seçenekleriyle geleneksel bir dizüstü bilgisayar tasarımı kullanıyor. Sonuçta öğrenciler tek bir ekranda daha geniş metin, harita, fotoğraf ve ödev görüntüleyebiliyor. 12 inç boyutundaki HD+ ekranlar yüksek çözünürlük teknolojisine sahip. Ayrıca, daha uzun olan ekranı daha fazla içerik görmeyi ve web sayfalarını yukarıdan aşağıya okuyabilmeyi sağlıyor. Acer Chromebook 512, okul projeleri veya birlikte çalışan öğrencilerin paylaşabilmesi için 180 derece açılarak masaya tam olarak yatırılabiliyor. Ayrıca, Acer Chromebook 512'de mekanik olarak bağlı tuşlar kullanılıyor. Sökmesi zor ama değiştirmesi kolay olan bu tuşlar, cihazı sınıf ortamında kullanım için ideal hale getiriyor. Yeni Acer Chromebook Spin 512 ve Acer Chromebook 512 sıkı ABD MIL-STD 810G askeri standartlarına uyum sağlıyor. Güçlendirilmiş tasarım ve şok emici bölüm sayesinde 122 cm (48 inç) yüksekten düşmeye ve 60 kg (132 pound) basınca dayanabiliyorlar. Suyu iç bileşenlerden uzaklaştıran ve kasanın altından dışarı atan oluklu sistem sayesinde klavye, 330 ml'ye kadar sıvı sıçramasına karşı koruma sağlıyor. Touchpad'lerin de neme dayanıklı olmasının yanı sıra Acer Chromebook 512'nin klavyesi BT departmanları tarafından kolayca onarılabiliyor