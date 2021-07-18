Dikkat! Hacker’lar bayram sever! Hesaplarınızı koruyun

Seçilen şifreler çoğunlukla en değerli itibar noktalarımız haline gelen sosyal medya hesaplarını korumaya yeterli olmuyor. Bu yüzden iki kademeli şifre koruma ile cihaz ve hesaplarınızı koruma altına alın. Bayram mesajları kabusunuz olmasın...

Sosyal medya hesapları, şifreler, iCloud hesabı derken hayatımızdaki en değerli şeyleri dijital sandıkta korumayı beceremiyoruz. Dijital sandık dediğimiz şey aslında iki kademeli koruma yapmak. Yani en önemli dijital itibar noktası haline gelen sosyal medya hesapları için ciddi önlem almıyoruz. Üstelik sadece kendimiz için değil, ailemiz için de aynı önlemleri almak zorundayız. Bu yüzden siz kullanmasanız bile aile bireylerinin tümü için Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok gibi sosyal medya hesaplarını telefon onayı da alarak koruma altına alın. Bilgisayar ve internet korsanları (hacker) bayram mesajlarını taklit ederek hesapları ve cihazları ele geçirmeye bayılır. Sevdiğiniz bir yakınınızda geldiğini düşündüğünüz mesaj bir anda bayram kabusunuz olabilir.



ŞİFRELER UNUTULUYOR

Özellikle Apple kullanıcıları iCloud hesabı için belirledikleri şifre ve kullanıcı adını bile hatırlamıyor. Bu yüzden cihazla ilgili sorun yaşadıklarında kullanmadıkları e-postalar yüzünden sorunu çözemiyor. Yani bir saldırı olmadan bile cihazları kullanılmaz hale getirecek kadar unutkanlık yaşayanların sayısı hiç de az değil. Özellikle Apple bu koruma yönteminden vazgeçmeyeceği için sizin şifre ve kullanıcı adı belirlerken daha dikkatli olmanız şart. Yoksa bayram yolculukları kabusa dönüşebilir. Bazen milyarlarca dolarlık internet devlerinin kullandığı koruma önlemlerini genç bir hacker kolayca aşabiliyor. İşte bu yüzden geliştirilen güvenlik önlemlerini uygulamakta fayda var.





INSTAGRAM'A YENİ GÜVENLİK

Instagram, insanların hesaplarını güvenli tutmalarına yardımcı olacak yeni bir özellik olan Güvenlik Kontrolü özelliğini hayata geçirdiğini duyurdu. Güvenlik Kontrolü, hesabı ele geçirilmiş olma ihtimali olan insanları, hesaplarının güvenliğini sağlamaları için gereken adımlar konusunda yönlendiriyor. Bu adımlardan bazıları, hesap giriş geçmişini kontrol etmek, profil bilgilerini gözden geçirmek, hesap giriş bilgilerinin paylaşıldığı hesapların doğruluğunu kontrol etmek ve telefon numarası, eposta adresi gibi hesabı geri almak için gereken iletişim bilgilerini güncellemek.

Instagram aynı zamanda insanların hesaplarının güvenliğini sağlamalarına yardımcı olacak bazı ipuçları paylaştı. Bu paylaşılan önerileri diğer hesaplar için de kullanın.



İKİ AŞAMALI DOĞRULAMA KULLANIN:

Tek aşamalı doğrulamalar kolayca hesabın ele geçirilmesini sağlıyor. Bu yüzden kullanılan yöntemi biraz daha karmaşık hale getirmek biraz işinizi zorlaştırır ama sonunda sizin güvenliğinizi sağlar. İki aşamalı doğrulama özelliğini telefon numaranızla veya Duo Mobile, Google Authenticator gibi uygulamalar ile kullanabilirsiniz.



BİLGİLERİNİZİ MUTLAKA GÜNCELLEYİN:

Kullandığınız cihaza bağlı telefon numaranız ve eposta adresinizin güncel olduğundan emin olun. Böylece, hesabınıza bir şey olduğunda Instagram sizinle iletişime geçebilir. Bu adım, bilgileriniz hesabınızı ele geçirenler tarafından değiştirilmiş olsa bile hesabınızı geri alabilmenizi sağlar.





UYGULAMALAR SİZE ASLA DİREKT MESAJ GÖNDERMEZ:

Kötü amaçlı hesaplar, hesap şifresi gibi hassas bilgilere erişmek için direkt mesaj atabilir. Bu bayram kutlaması şeklinde gelen linklerin de oltalama taktiği olduğunu unutmayın. Hesabınızın kapatılma riski olduğunu, Instagram'ın fikri mülkiyet politikalarına uymadığınızı veya fotoğraflarınızın başka yerlerde paylaşıldığını söyleyebilirler. Instagram size asla direkt mesaj göndermez. Instagram hesabınızla ilgili sizinle iletişime geçerse, ayarlarda "Instagram'dan e-postalar" sekmesinde bunu görebilirsiniz.



ŞÜPHELİ BULDUĞUNUZ İÇERİK VE HESAPLARI BİLDİRİN:

Sosyal medya hesaplarında şüpheli içerik ve hesap konusunda uyanık olun. Bir içeriği gönderinin sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayarak, bir mesaja basılı tutarak veya hesabın kendisini ziyaret edip doğrudan profili üzerinden şikayet edebilirsiniz.





GİRİŞ İSTEĞİNİ AKTİFLEŞTİRİN:

Instagram'da iki faktörlü doğrulama kullandığınızda, biri Instagram'ın tanımadığı bir cihaz veya tarayıcıdan hesabınıza giriş yapmaya çalıştığında size bir bildirim gelir. Bu bildirim size hangi cihazdan giriş yapmaya çalışıldığı ve cihazın konumu hakkında bilgilendirir. Halihazırda giriş yapmış olduğunuz cihazlardan bu isteği anında onaylayabilir veya reddedebilirsiniz. Ayrıca, istediğiniz zaman "Ayarlar", "Güvenlik", "Hareketler" altında Instagram hesabınıza en son giriş yapmış cihazların listesini de görüntüleyebilirsiniz. Yakın zamanda yapılan bir girişi tanımıyorsanız, o konumdan veya cihazdan çıkış yapabilir ve Instagram'ın bu girişin siz olmadığını bilmesini sağlayabilirsiniz.