Siber saldırı sızıntıları arttı

Uzaktan çalışmaya hazırlıksız yakalanan kurumlara yönelik siber saldırılara sebep olan sızıntılar arttı. Security Connect 2021 Raporu dijital dönüşüm ekiplerinin siber tehditler karşısında yaşadığı zorlukları ortaya koyuyor

Pandemi dijital dönüşümü zorunlu kılarken her şirket buna uyum sağlamakta zorlandı. Dijital dönüşümle birlikte ortaya çıkan siber tehditlerin ulaştığı boyut, saldırıların daha büyük tehditler içerdiğini ortaya koyuyor. VMware, Security Connect 2021'de dördüncü Global Security Insights Raporu'nun bulgularını paylaştı. Aralık 2020'de dünyanın dört bir yanındaki 3 bin 542 bilişim yöneticisinin (CIO, CTO ve CISO) katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, siber saldırıların ve sızma çalışmalarının şirket üzerindeki etkisini ve güvenlik ekiplerinin bu zorlukları nasıl ortadan kaldırdığını inceliyor. Rapor, güvenlik liderlerinin siber güvenlik stratejilerini yeniden ele almasını ve iyileştirmesi gerektiğini belirtiyor.



EVDEN ÇALIŞMA ARTIRDI

Hızlandırılmış dijital dönüşüm güvenlik ekiplerinin gelişmiş tehditlerle karşılaşmasına neden oluyor. Siber saldırganlar hızlanan inovasyonu ve her yerden çalışan iş gücünü kullanan hedefli saldırıları uygulamak için fırsatları kolluyor. Ankete katılan şirketlerin yaklaşık yüzde 80'i çalışanların evden çalıştığı için siber saldırıya maruz kaldığını belirtiyor. Bu durum, geleneksel güvenlik teknolojilerindeki ve yapılarındaki açıkları göz önüne seriyor. Global Security Insights Raporu siber güvenlik zeminine, saldırı ve savunma trendlerine dair bilginin yanı sıra yapılarını sağlam tutmaları için şirketlerin bu yıl öncelik vermesi gereken alanları paylaşıyor.



SALDIRILAR KÜÇÜMSENİYOR

Önemli ihlallerde artışa rağmen yeterince öncelik verilmiyor. Ankete katılanların yüzde 81'i son 12 ayda sistemlerine sızıldığını ve beş sızmadan dördünün (yüzde 82) önemli alanlarda gerçekleştiğini belirtiyor. Fidye yazılımlarının yeniden gün yüzüne çıkması uzaktan çalışmaya tahmin edilemeyen bir saldırı zemini oluşturuyor. Anketi cevaplayanların yüzde 76'sı saldırı hacimlerinin yükseldiğini ve ana sebebinin de uzaktan çalışma olduğunu, yüzde 79'u ise saldırıların daha geliştiğini aktarıyor. Bulut tabanlı saldırılar son bir yılda en sık yaşanan saldırı türü olurken, ihlalin yaşanma nedenleri arasında üçüncü parti uygulamalar (yüzde 14) ve fidye yazılımları (yüzde 14) yer alıyor. Buluta öncelik veren güvenlik stratejileri artık tüm dünyada kullanılıyor. Cevaplayanların yüzde 98'i buluta öncelik veren bir bulut stratejisini halihazırda kullandığını ya da kullanmayı planladığını söylüyor. Cevaplayanların neredeyse üçte ikisi (yüzde 61) saldırı zemini genişlediği için güvenliklerine farklı bir şekilde bakmaları gerektiğini kabul ediyor. Yüzde 43'lük bir kesim ise kullandıkları çözüm sayısını azaltmak için altyapılarında ve uygulamalarında daha fazla güvenlik uygulamayı planlıyor. Güvenlik endişeleri yapay zekanın kullanılmasında engel oluşturuyor. Kurumsal inovasyonun yapılacağı yeni alan olabilir ancak katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 56) güvenlik endişelerinin yapay zekayı ve öğrenen makineleri kullanmalarına engel olduğunu söylüyor.



GÜVENLİK ÖNEMLİ

Pandemi ve uzaktan çalışmaya geçiş tehdit zemininde önemli değişimlere neden oldu. Güvenlik ekiplerinin de saldırganlardan bir adım önde olmak için güvenlik stratejilerini değiştirmesi gerekiyor. Önümüzdeki yıl için temel odak alanları arasında tüm uç noktalara ve iş yüklerine yönelik görünürlüğü iyileştirmenin, yeniden ortaya çıkan fidye yazılımlarına karşılık vermenin, güvenliği dağıtılmış bir hizmet olarak sağlamanın ve buluta öncelik veren güvenliğe yönelik dahili bir yaklaşım benimsemenin yer alması gerekiyor.



GÜRÜLTÜ ÖNLEMEDE YETENEKLER ARTTI

Yüksek kalitede müzik dinleme keyfine odaklanan Enco X, OPPO'nun Danimarka merkezli hoparlör üreticisi Dynaudio ile yaptığı iş birliğinin ilk ürünü olarak dikkat çekiyor. Çift çekirdekli bir Bluetooth gürültü azaltma çipine sahip olan Enco X, hibrit aktif gürültü önleme özelliğiyle birlikte geliyor. Kablosuz kulaklıkta dört farklı mod için ayarlama yapabiliyorsunuz. Örneğin, kalabalık bir toplu taşıma aracında yolculuk ederken sesin keyfini azami ölçüde çıkarabilmek için maksimum gürültü önlemeyi tercih edebilirsiniz. Kafe ya da ofis ortamında gürültüyü yumuşatmak üzere gürültü önleme modunu seçebilirsiniz. Kulaklığınızı çıkarmadan etrafınızda olup bitenlerin farkında olmak istiyorsanız şeffaf modu tercih edebilirsiniz. Eğer isterseniz gürültü önleme özelliğini tamamen devre dışı da bırakabilirsiniz. Siyah ve beyaz renklere sahip kablosuz kulaklık modeli OPPO Enco X ve kablosuz ürün Türk Telekom mağazalarında ve online mağazada satışa sunuluyor.



SAHİLLERDE MÜZİK KEYFİ ARTACAK

Normalleşmeye geçişle birlikte müzik keyfi her yere taşınacak. Taşınabilir hoparlörlerin kullanımı da artıyor. LG Electronics, taşınabilir bluetooth hoparlörleri LG XBOOM Go PL Serisi ile müzikseverleri yaz aylarında da yalnız bırakmıyor. Meridian teknolojisi destekli üstün ses kalitesine sahip, güçlü çift etkili bası, çok renkli aydınlatması ve 24 saate varan pil ömrü ile eğlenceyi doruklara çıkartan LG XBOOM Go PL serisi, su geçirmez özelliği sayesinde plajda, havuzda ya da duşta da kullanılabiliyor. Yaz aylarında, gittiği her yere müziğin iyileştirici gücünü, pozitif enerjisini taşımak isteyenler; LG XBOOM Go PL7, PL5 ve PL2 bluetooth hoparlörlerden ihtiyaçlarına uygun olanı tercih ediyor. IPX5 sınıfı suya dayanıklı olmasıyla; plajda, havuzda, duşta rahatlıkla kullanılabilen LG XBOOM Go Bluetooth hoparlörler, İngiliz ses lideri Meridian'in teknolojisini sahillere götürüyor.

***

MAĞAZALARIN DENEYİM KAPISI OLDU



Apple tüketici deneyimi odaklı mağazalarda ürünlerin kutusundan çıkararak deneyimleneceği alanlar ortaya konuldu. Türkiye'de ilk Apple Store 2014 yılında kapısını açtı. Ürünler ambalajından çıkarılıp tüketicilerin korkmadan deneyimleyebileceği açık ferah alanlara kavuştu. Benzer bir deneyim kurgusunu Dyson tüm ürünlerinde uygulamaya başladı. Daha önce ilk kez Londra'da gördüğüm Dyson deneyim mağazaları yani Demo Store'lardan biri İstinye Park'ta açıldı. Dyson Demo Store'lar perakende satış alanları olsa da; insanların ürünleri test edebileceği, Dyson uzmanları tarafından teknolojinin gösterilebileceği ve ürünlerin deneyimlenebileceği alanlardan oluşuyor. Kullanıcılar ürünleri anlamaları, kendileri ve evleri için en doğru olan ürünü seçebilmeleri için mutlaka denemelerini sağlıyor. Dyson'ın şu anda dünya çapında bu niteliğe sahip 200 mağazası var.



HİJYEN İHTİYACI ARTTI

Hava temizliği ihtiyacı pandemiyle arttı. Gözle görülmeyen partikülleri temizlemek önem taşıyor. Evde ahşap mermer ve ya halıyla kaplanmış farklı zeminlere uyumlu temizlik beklentisi arttı. Altı katmanlı filtre sistemiyle sağlıklı bir yaşam alanı için toz ve alerjenleri yok ederken, evinizi gözle görülemeyecek kadar küçük, zararlı partiküllerden temizliyor. Bugüne kadarki en güçlü kablosuz temizleme başlığıyla sert naylon fırçalar, dipteki kirleri çekmek için halının derinlerine iniyor ve yumuşak, anti- statik, karbon fiber lifler sert zeminlerdeki ve çatlaklardaki tozları kolayca yakalıyor. Yüksek Torklu başlığındaki Dynamic Load Sensor (DLS) sistemiyle, direnci saniyede 360 kez kontrol ediyor ve her zemin türünde derinlemesine temizlik için halılarla sert yüzeyler arasındaki motor hızını otomatik olarak değiştiriyor. LCD ekranı seçilen güç modunu, kalan çalışma süresini, filtre bakımı zamanlamasını da anlık olarak göstererek kontrollü bir temizlik sunuyor. Dyson Lightcycle Morph, odanızdaki gün ışığı rengini ve parlaklığını akıllı takip sistemiyle kontrol ederek ayarlıyor. Odaklanmış ve güçlü ışığı göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olacak şekilde tasarlanan ürün, akşamları daha az mavi ışık verdiğinden, uyku düzeninizi bozmadan odanızı aydınlatmanızı sağlıyor. Dokunmatik kaydırmalı kontrol sistemiyse, dilediğiniz zaman ışık azaltma ve renk sıcaklığı ayarlamalarını yapmanıza fırsat sunuyor.