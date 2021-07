Piksel piksel değişen hayat

Akıllı telefonların kameralarla buluşmasının üzerinden 20 yıl geçti. Bu sayede pikseller de hayatımıza girdi. Birkaç kuşak fotoğraf ve video çekmeyi akıllı telefonlardan öğrendi. Artık telefonlarda profesyonel fotoğraf makinelerini aratmayan özellikler bulunuyor

Ericsson telefonlara bağlanan bir aparatla Nokia 7650 ile hayatımıza pikseli soktu. 1 megapiksel ile başlayan hayat, büyük sensör, fazla ışık, geniş açı, çok kamera derken dünyamız iyice pikselleşti. Nokia'nın kamera için Carl Zies ile iş birliğine karşın Ericsson kendisine Sony'i ortak olarak seçti. Ancak çok da uzun sürmedi bu ortaklık. Fakat akıllı telefon markaları, kamera dışında kulaklık üreticilerini de tahtlarından indirerek yoluna devam etti. Pek çok teknoloji markası akıllı telefon pazarından çekilirken Sony, Xperia serisiyle inat etmeye devam ediyor. Son olarak Xperia 1 III'ün arkasında dörtlü bir kamera düzeni bizi karşılıyor. Ana kamera 12 megapiksel çözünürlüğe sahipken, ona 12 megapiksellik ultra geniş açı kamera, 12 megapiksel telefoto kamerası ve 0.3 megapiksellik derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğe sahip. Yani ön ve arkada toplam dört kamerayla geniş açı ve yakınlaştırma yeteneğine sahip telefoto kamera ile SLR fotoğraf makinelerini aratmayan özellikler ortaya çıkıyor. Profesyonel kameralarda gördüğümüz değiştirilebilen mercek, yetenekleri akıllı telefonlarda da bulunuyor. Xperia 1 III ve Xperia 5 III, değiştirilebilen bir telefoto zoom kameraya sahip.



ŞARJ ETME AVANTAJI

Telefonlarda, Galaxy S21 Ultra'da da bulunan katlanan bir periskop modülü bulunuyor. Merceklerini odak uzunluğunu 70 mm veya 105 mm olarak değiştirilebiliyor. 5G yetenekleriyle de dikkat çeken Sony Xperia 1 III'ün pili 4 bin 500 mAh kapasiteye sahip. Bu pil ömrü 30W hızlı şarj imkanı sunuyor. Ayrıca hızlı kablosuz şarj da özellikler arasında dikkat çekiyor. 30 dakikada kapasitenin yüzde 50'sine kadar şarj etme yeteneğine sahip.



FOTOĞRAFÇI, MÜZİSYEN VE VİDEOGRAF

Sony Xperia 1 III, siyahi gri ve mor renk seçenekleri ile raflara çıkacak. Snapdragon 888 yonga seti ve 12GB RAM ile birlikte gelen Xperia 1 III, bu özellikleriyle üst seviyeye rahatlıkla konumlanabiliyor. 256GB ve 512GB'lık dahili depolama alanı seçenekleri sunan telefon, aynı zamanda bir de microSD bellek kartı yuvasına sahip. Telefonun OLED ekranı 6.5 inç büyüklüğünde ve 4K çözünürlük sunmayı başarıyor. Bu kadar üst düzey bir ekran, tabii ki 129Hz tazeleme hızı da sunuyor. Sony düşük ışıkta fotoğraf ve video için kullanılan sensör yetenekleriyle, profesyonel kameraları aratmadığını iddia ediyor. Ses konusunda da iddialı bir çalışma yapılmış. Yeni bir ses ekolayzır, optimize edilmiş bir mikrofon ve yüksek çözünürlüklü hızlı kayıt özelliği dahil olmak üzere yeni ve geliştirilmiş oyun kullanıcılarını hedefleyen yetenekler bulunuyor. İster fotoğrafçılar, ister müzik tutkunları, sinemaseverler, oyuncular veya sinematograflar olsun, yeni nesil Xperia 1 ve 5 amiral gemisi serisi, çok sayıda yeni özelliğiyle kullanıcı deneyimini zenginleştirmeye odaklanıyor.

***

EĞLENCELİ SUNUMLAR ARTIK TÜRKÇE YAPILABİLECEK

Yıllar önce yetenekli Evernote uygulamasını geliştiren girişimin parlak CEO'su olarak tanıdığım Phil Libin'in, sıkıcı sunumları eğlenceli hale getiren sanal kamera uygulaması mmhmm kurucusu olarak yeniden karşıma çıktığını söylemiştim. Lipin, güncellenen yazılımı ve 75 kişilik ekibiyle, seri B yatırım turunda 100 milyon dolar fon desteği de almayı başardı. Ancak en önemlisi yeni eklenen 12 dil arasında Türkçe de var. Yaz aylarını daha hareketli geçirmeye karar veren mmhmm uygulaması, yeni efektler ve yeteneklerle, sunumları daha heyecanlı hale getirirken, farklı yaşam tarzındaki insanları da kullanıcı portföyüne kattı. Sunum yapan eğitmen, danışman, iş insanı, sanatçı gibi farklı meslek gruplarından insanlar uygulamayı kullanmaya başladı.



DAHA YETENEKLİ MMHMM

Asla kullanıcı verileri üzerinden gelir elde etmeyi düşünmediklerinin altını çizen Phil Libin, SoftBank Vision Fund liderliğindeki 100 milyon dolarlık B Serisi finansmanın yardımıyla mmhmm'yi birkaç basamak yukarı taşıyacaklarını söylüyor. Dört aşamalı planlarının hareket planının ikinci aşamasında olduklarının altını çizen Libin, "Biz ürüne odaklanıyoruz. Bu yatırımla da ürünü iyileştirmek daha iyi bir deneyim yaratmaya çalışıyoruz. Daha sonra büyümemizi sağlam temeller üzerine kurmamazı sağlayacak dil desteklerini hayata geçiriyoruz. 12 dil daha ekledik. Bu diller arasında Türkçe de var. Başlangıç olarak, iOS için Teleport'u ve mmhmm Chunky for Mac'in beta test sürümünü ve ardından Windows ve Mac için daha fazla özelliği kullanıma sunacağız. mmhmm ile yaptığınız sihri görmekten çok keyif aldık. Bundan sonra ne yapacağınızı görmek için sabırsızlanıyoruz" diyor.

***

DENEYİM

Müzik keyfine kulaklar hazır

Her cihazla uyumlu, yetenekleriyle müzikseverleri memnun edecek kulaklık bulmak için seçenek, her zaman olduğundan daha çok. Aslında kablosuz kulaklıklarda müzik kalitesinde kayıplar artar. Üstelik bu kayıp kullanılan teknolojiye ve malzemeye göre değişir. Ancak her yeni nesilde bir öncekine göre kalite kaybı azalıyor. Kullanım rahatlığı, optimum kullanıcı deneyimi sağlamanın anahtarı olarak öne çıkıyor. Önceki HUAWEI FreeBuds 3 ile karşılaştırıldığında, HUAWEI FreeBuds 4, daha hafif bir ağırlık için boyutunu daha da küçülterek 13 boyut optimizasyonu ile yenilenerek ortaya çıktı. Yeni HUAWEI FreeBuds 4, yükseltilmiş gürültü engelleme performansı sağlamak için çift mikrofonlu gürültü engelleme teknolojisine sahip. Mikrofonların ortam gürültüsünü çok daha yüksek doğrulukla almasını ve endüstri lideri seviyelere ulaşmasını sağlayan çift mikrofonlu gürültü engelleme teknolojisini kullanan ürün, endüstrinin ilk açık-fit kulakiçi setini barındırıyor. Türk Telekom mağazalarında da satışa sunulan ürün müzikseverlere çoklu iş yapma yeteneği de sunuyor.



AKUSTİK BASINCI ARTIRIYOR

FreeBuds 4, 40 kHz'e kadar frekans aralığını destekleyen ve yüksek çözünürlüklü ses kalitesi sunan bir Sıvı Kristal Polimer (LCP) kompozit diyafram kullanıyor. Bu sayede büyük oranda kalite kaybı olmadan, seslerin tiz kısmı daha zengin ve daha dolgun geliyor. Dahası, HUAWEI FreeBuds 4, daha büyük ve daha etkileyici bas sesleri üreten 14,3 mm dinamik sürücü ile donatılmış. Bas performansı açısından bağımsız olarak kapatılmış bir ses boşluğu oluşturmak için yeni yükseltilmiş bir bas geliştirme motoru, bas tüpü ve anakart kullanıyor. FreeBuds 3 ile karşılaştırıldığında, FreeBuds 4, hava sızdırmazlığını ve akustik basıncı önemli ölçüde artırıyor. FreeBuds 4, ANC kapatıldığında dört saat kesintisiz müzik çalma deneyimi sunuyor. Kesintisiz müzik çalma süresi ANC açıkken 2.5 saatken, şarj kutusu ile birlikte 22 saate kadar çıkabiliyor. Ayrıca, endüstri lideri hızlı şarj teknolojisi, 15 dakikalık şarjla 2.5 saatlik ses keyfi sağlıyor.



FARKLI RENK SEÇENEKLERİ

Kulaklık başına ağırlık ise yalnızca 4.1 gram. FreeBuds 4'ün şarj kutusu sadece 21.2 mm ve önceki modele göre yalnızca 38 g ağırlığında, bu da önceki modele göre yüzde 6.3 daha küçük ve yüzde 20.8 daha hafif olduğu anlamına geliyor. Genel olarak basit ama sofistike bir his sergileyen, rafine işçilikle birlikte simetrik olarak yuvarlak bir tasarım benimseyen FreeBuds 4, Seramik Beyaz, Gümüş Frost renk gruplarına sahip. Özellikle telefon üreticileri yeni nesil kulaklıklarda yapay zeka ve sensörlerle kulağa uyum konusunda aşama kaydetti. Örneğin Huawei FreeBuds 4, ilk kez açık kulaklıklarda Uyarlanabilir Kulak Eşleştirme (AEM) teknolojisine sahip. Kullanıcıların kulak şeklini ve kullanım durumunu otomatik olarak algılayan HUAWEI FreeBuds 4, gürültü engelleme kurulumunu akıllı bir şekilde belirliyor.

***

HER ŞEY SİZİN UYKUNUZ İÇİN

Akıllı bantlar gün içinde stresle başa çıkmak için nefes alıp vermemizi daha çok hatırlatıyor. Pandemi döneminde sağlıkla ilgili her tür bilgiye daha duyarlı hale geldik. Günümüzde stres veya baş döndüren program yoğunluğu nedeni ile her zamankinden daha fazla sayıda insan, uyku problemi yaşıyor. OPPO Band Sport'un sağlık izleme işlevi uykudaki sorunları tespit edebiliyor. Uyku, nabız ve sürekli olarak kandaki oksijen değerini ölçen OPPO Band Sport, kullanıcıların sağlık kayıtlarını tutup gerekli analizleri yapıyor.



SİZ UYURKEN DEĞERLERİNİZİ ÇIKARIYOR

Kandaki oksijen değerinin sürekli izlenmesi, üründe bulunan optik kan oksijeni sensörü sayesinde mümkün oluyor. Bu sensör, kullanıcı uykudayken ürünün her saniye kandaki oksijen değerini izlemesini sağlıyor. Sekiz saatlik bir uyku süresinde hiç durmadan 28 bin 800 kez kullanıcıların vücudundaki oksijen değerini tam olarak okuyabiliyor. Profesyonel uyku izleme özelliğine sahip olan OPPO Band Sport kullanıcıların daha sağlıklı uyku biçimleri geliştirmesine yardımcı oluyor.



NABZINIZ 24 SAAT KONTROL ALTINDA

Nabız ölçme monitörüne de sahip olan OPPO Band Sport, optik sensörü sayesinde kullanıcıların nabzını gece ve gündüz ölçebiliyor. Nabız hızlanırsa ürün titreşim yayarak kalp atışlarında düzensizlik olduğu konusunda kullanıcıları uyarıyor. Egzersiz sırasında kalp atış hızını ölçen OPPO Band Sport ile kullanıcılar, aşırı antrenmandan kaçınabiliyor ve fitness hedeflerine ulaşmak için yeterli olacak tempoyu öğrenebiliyor. Egzersiz yapmayı kolaylaştıran OPPO Band Sport'ta koşu, yürüme, bisiklet, yüzme, badminton, kriket ve yoga dahil olmak üzere 12 farklı egzersiz modu bulunuyor. OPPO Band Sport egzersiz verilerini kaydederken kullanıcıların sağladıkları ilerlemeyi, sadece Google Play'de bulunan HeyTap Health uygulamasından takip edebiliyor. Bu da aktif bir hayat için motivasyonu artırmanın anahtarı olabiliyor.