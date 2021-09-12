Orkestrayı karşında hissedeceksin

Yeni Sennheiser CX True Wireless, her koşulda kusursuz bir ses performansı sunuyor. Bambaşka bir ses deneyimini müzik tutkunlarıyla buluşturmayı sürdüren Sennheiser, üstün performanslı ses deneyimi sunmaya devam ediyor. Türk Telekom mağazalarında da satışa sunulacak CX True Wireless Kulak İçi Bluetooth Kulaklık, kristal netlikteki ses kalitesi, ergonomik tasarımı ve 27 saate varan batarya süresiyle evde ve yolda kusursuz bir ses performansı sunuyor. Kaliteli ses dendiğinde akla gelen markaların başında yer alan Sennheiser, ürün çeşitliliğini artırmayı sürdürüyor. Ses teknolojileri dünyasının önde gelen inovatif markası, derin bass tepkimesine sahip ses karakteriyle öne çıkan CX True Wireless ile mekan fark etmeksizin konforlu, ergonomik bir müzik dinleme deneyimi sunuyor. Hem müziğin hem de çağrıların kolayca kontrol edilebilmesini sağlayan yapısıyla kusursuz bir ses deneyimi sunan CX True Wireless, yeni TrueResponse dinamik sürücüleriyle kristal netliğinde bir ses sunarken, Bass Boost ve dahili ekolayzır özelliğini destekleyen Smart Control uygulaması ile de müzik tutkunlarının eşsiz dünyasına adım atmasını sağlıyor. CX True Wireless, sadece müziğe ve görüşmeye odaklanılmasını sağlayan pasif gürültü engelleme özelliği, kişiselleştirilebilir dokunmatik tuş kontrolü, kesintisiz müzik sağlayan güçlü bataryasıyla öne çıkıyor. Dokuz saate kadar kulaklıklarda, 18 saate kadar da taşıma kutusunda toplam 27 saat batarya süresi sunan kulaklık, müzik tutkunlarını uzun yolculuklarda yarı yolda bırakmıyor. IPX4 sertifikasıyla, yağmurda bile kusursuz ses deneyiminden ödün vermeyen performansıyla dikkat çeken CX True Wireless, tek tuşla Siri ve Google Assistant'ı aktif hale getirip telefon kontrolünün sesle gerçekleştirilmesini sağlıyor. Dört farklı boydaki kulak uçları ile konforu en üst seviyeye çıkaran kulaklık, günlük aktiviteye uygun bir kullanım sunuyor.



AKLINIZ ÇOCUĞUNUZDA KALMASIN



Çocuklar okula başlarken ailelerin kaygıları da tavan yapıyor. Çocuğunun okula gittikten sonra nerede olduğunu bilmek ve haberleşmek çok büyük konfor. TCL MOVETIME MT42 Akıllı Çocuk Saati ile çocukların güvenliğini önemseyen ailelerin dikkatini çeken ürünlerden biri. MT42 Akıllı Çocuk Saati'nde çocukları dünyayı keşfederken ebeveynlerinin endişelerini ortadan kaldıran hassas konum takibi, geliştirilmiş kamera, daha büyük ekran ve yüzde 40 oranında artırılmış yüksek pil gibi birçok özellik var. Türk Telekom online ortamda ve mağazalarda benzer ürünleri satışa sunuyor. MT42 Akıllı Çocuk Saati, çocukların her zaman nerede olduğunu gösteren gerçek zamanlı konum belirleme özelliğini kullanıyor ve konum geçmişini kaydediyor. Güvenli bölge coğrafi sınırlaması sayesinde ebeveynlerin belirlediği alanın dışına çıkmaları durumunda cihaz ebeveynlerin telefonlarına bir uyarı gönderiyor. 4.5G sesli ve video aramalar ile metin mesajları Nano SIM kartıyla kullanılabiliyor. Böylece ebeveynler çocuklarıyla anında iletişim kurabiliyor. Tek dokunuşla çalışan acil durum çağrı düğmesiyle çocukların acil durum için belirlenen kişilere herhangi bir gecikme olmadan ulaşması sağlanıyor. MT42 Akıllı Çocuk Saati'nde kullanımı çocuklar için daha ideal hale getirmek amacıyla 1,54 inç ekranda görüntülenen özel Kids UI bulunuyor. Kullanımı kolay Kids UI, renkli duvar kağıtları ile ana ekranların kişiselleştirilmesine olanak tanıyor.