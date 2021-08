Vücut sıcaklığınız saatinizin ekranında

Akıllı saatler Covid-19 salgınında hayatımızın bir parçası haline gelen vücut sıcaklığı ölçümü için de kullanılmaya başlandı

Vücut ısısı Covid-19 tanısı koyarken öncelikli belirtilerden biri kabul edildiği için hayatımızın parçası haline geldi. Havalimanlarında, AVM ve otellerin girişinde vücut ısısına bakılıyor. HUAWEI giyilebilir cihazlarda temel olarak yer alan; profesyonel sağlık uygulamaları, egzersiz izleme özellikleri ve ultra uzun pil ömrünün yanı sıra, HUAWEI WATCH 3'te vücut ısısını hassas biçimde algılayan yüksek hassasiyetli bir sıcaklık sensörü de yer alıyor. HUAWEI, bağımsız bağlantı ve tüm bağlantı senaryolarını destekleyen ve akıllı yaşam deneyimleri sunmak için HarmonyOS 2 işletim sistemiyle donatılan HUAWEI WATCH 3 akıllı saatini Türkiye'de satışa sundu.

El yıkama ve cihazın düşme durumunu algılama gibi yeni özellikler de sunan HUAWEI'nin yeni akıllı saatleri, kullanıcıların mekandan bağımsız olarak sportif aktivitelerini ve sağlık verilerini izlemelerini de sağlıyor.



BİLEKTEKİ TELEFON

Artık eSIM kullanımı da yaygınlaşmaya başladı. WATCH 3 bağımsız bağlantı desteğine de sahip.

Kullanıcılar, akıllı telefonlarında eSIM hizmetini etkinleştirerek, ses ve veri planlarını akıllı telefonları ve akıllı saatleri arasında paylaştırabiliyor.

WATCH 3, aynı zamanda kişisel seyahat asistanı olarak da yenilikçi özellikler sunuyor.

Yolcular basit bir bilek hareketiyle taksi konumunu ve uçuş durumlarını görüntüleyebilir, akıllı telefonlarını yolculuk süresince elde taşımaktan kurtulabilirler.

Kullanıcıların üçüncü parti uygulamaları indirebileceği AppGallery HUAWEI WATCH 3'e ön yüklü olarak geliyor.



7/24 SAĞLIK TAKİBİ

Sağlık konusunda paranoya haline gelen maske, mesafe ve vücut sıcaklığı ölçümü neredeyse kalıcı hale geldi. Daha önceki hayat rutinimizi unuttuk diyebiliriz. 24 saat sağlık takibi yapmak paranoyadan öte hayatımızın rutini haline geldi.

WATCH 3, 100'den fazla egzersiz modu, yüksek hassasiyetli vücut ısısı sensörü, düşme algılama ve yardım uyarısı sunan profesyonel bir sağlık ve antrenman asistanı.

Kalp atış hızı, SpO2, uyku kalitesi ve basınç özellikleri kullanıcıların sağlık durumları hakkında da güncel kalmalarını sağlıyor.WATCH 3 akıllı modda üç gün, ultra uzun pil ömrü modunda ise 14 gün boyunca durmadan çalışabiliyor.

HUAWEI WATCH 3, siyah gövde ve siyah silikon kayış ile, metalik gri gövde ve kahverengi deri kayış seçeneklerine sahip. 4 bin 999 TL fiyatla tüketicilere sunulan akıllı saati satın alanlar, yalnızca 1 TL karşılığında tam kablosuz bluetooth kulaklık olan FreeBuds 3'e de sahip oluyorlar. HUAWEI Online Mağaza tüketicilere ayrıca vade farksız dört taksit imkanı da sunuyor.



KLASİK SAAT ESTETİĞİ

HUAWEI WATCH 3, akıllı saat ve geleneksel saat arasındaki tasarımı estetik bir şekilde dengeliyor.

Saatin zarif bir tasarıma sahip olan paslanmaz çelik gövdesi, ultra kavisli 3D cam kaplama ve oldukça büyük bir ekrandan oluşuyor.

Yüksek hassasiyetli dokunmatik sensörü ile kullanıcılar görüntüleri yakınlaştırıp uzaklaştırabilir ve menü seçenekleri arasında konforlu bir şekilde geçiş yapabilir.

HarmonyOS 2 ayrıca, sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunmak için 3D taç ara yüzünü tamamlayan ızgara tarzı uygulama menüsüne de sahip.

WATCH 3, kullanıcıların akıllı saatlerini kişiselleştirmeleri için farklı seçenekler sunan geniş bir kayış yelpazesine sahip. Kullanıcılar ayrıca yüzlerce işlevsel saat kadranı seçeneğiyle akıllı saatlerini tam ihtiyaçları olan şekilde ve günlük tarzlarına uygun olarak kişiselleştirebiliyorlar.

***



ASELSAN ANTENLERI KAPSAMA ALANINI GENİŞLETİYOR

Türk Telekom ve ASELSAN, yerli ve milli teknolojiler geliştirme vizyonu kapsamında önemli bir iş birliğine imza attı.

ASELSAN'ın yeni geliştirdiği 2G-3G-4.5G baz istasyonu anteni, Türk Telekom ile birlikte aktif bir sahada denenmeye başladı. 40 yılı aşkın tecrübesi ile ASELSAN'ın ürettiği çoklu bant destekli olan ve 2G-3G-4.5G servisleri verebilen bu yeni nesil antenin test versiyonlarının kurulumu ülkemizin lider operatörü Türk Telekom şebekesinde yapıldı.



Haberleşme teknolojilerinde yerli ve milli üretimin payını arttırmak ve 4.5G ile başlayan süreçte haberleşme teknolojileri için yapılacak yatırımların yerli ve milli kaynaklarla karşılanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan tüm projelere Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom tarafından verilen destek, 2021 yılında da artarak sürüyor.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal: "Türk Telekom olarak yerli baz istasyonu antenlerinin ürünleştirilmesi konusunda ASELSAN ile çalışmalara devam ediyoruz. ASELSAN tarafından geliştirilen çoklu bant destekli antenleri, sahalarımıza kurup test etmeye başladık.

Yerlilik anlamında çok kıymetli olan bu projenin önemli dönüm noktalarından biri olan saha testleri aşamasını birlikte gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz" diyor.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün:

"Türkiye'nin lider teknoloji şirketi ASELSAN olarak, operatör sahasında canlı testlerde görülen sonuçlar ürünlerimizin gelişimi için çok önemli. Türk Telekom ile ortak yapılan test faaliyetlerinden aldığımız geri bildirimlere göre, ürünümüzü geliştirmeye devam ediyoruz 2021 yılının ikinci yarısı için seri üretim çalışmalarımız ve diğer operatörler için planlanan kurulumlar da tüm hızıyla sürüyor. Yüksek teknolojilerimiz ile yeni tip yerli ve milli antenler geliştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" diye konuşuyor.

***





GECE GÜNDÜZ HER AN SELFİE İÇİN HAZIRIZ

V21 serisi akıllı telefonlar, gece fotoğrafçılığı ve videografisinde çığır açan yetenekler sunuyor.

Vivo, yeni V21 serisi akıllı telefonlarını Türkiye'de piyasaya sürdü. V21 serisi, V21 ve V21e olmak üzere iki model ile karşımıza çıkıyor. vivo'nun uzun süredir tüketicilere sunduğu V serisi akıllı telefonunun en yenisi V21 serisi; kendi fiyat aralığında modaya uygun, kamera odaklı özelliklere ve avantajlara sahip.



V21, endüstrinin en ince akıllı telefon tasarımıyla ön plana çıkarken, aynı zamanda Optik Görüntü Sabitleme (OIS) teknolojisine sahip ön kamerasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu 44MP OIS ön kamera, kullanıcıları mobil yaşam tarzı için AI Gece Portresi, Süper Gece Modu, gelişmiş otomatik odaklama ve stabil 4K video gibi özellikleri bir araya getiriyor.

V21, makro fotoğrafçılığın yanı sıra geniş açılı ve daha karmaşık çekimleri işlemek için bir dizi ikincil kamera tarafından desteklenen 64 MP OIS arka kameraya da sahip. Bu kamera ile V21, telefonun her iki tarafından video kaydeden çift görüntüleme seçeneğini, yüz özelliklerini artırmak için gelişmiş Yapay Zeka ve kullanıcıların yaratıcılığını öne çıkaran Çift Pozlama İşlevi gibi diğer yaratıcı özelliklerini birleştiriyor.



ÖN KAMERADA SANAL BİRLEŞTİRME

Bu benzersiz özellikler V21'i, kullanıcıların herhangi bir ortamda arkadaşları veya aileleriyle geçirdikleri keyifli dakikaları ultra stabil ve sorunsuz bir vlog deneyimi haline dönüştüren ideal bir yol arkadaşı haline getiriyor.

OIS ön kamerası, geleceğin akıllı telefon ön kameraları için standardı belirlemede radikal bir adım olmayı hedefliyor. Sanal dünya fiziksel gerçekliğimizle birleşmeye devam ederken, güçlü selfie spot ışığı, şık tasarımı ve şaşırtıcı kullanıcı deneyimi ile V21 ön yüz OIS kamerası, kullanıcılarımızın hem sanal hem de şahsen en iyi hallerini sunmalarına yardımcı oluyor.

V21, Elektronik Görüntü Sabitleyici (EIS), AI Gece Portresi, otomatik odaklama ve çığır açan bir ışık sensörü ile birleştirilen OIS'li benzersiz bir 44 MP ön kameraya sahiptir ve her zaman, her yerde daha net selfieler ve yüksek kaliteli videolar çekmek için bir yazılım-donanım sinerjisi yaratır.

Bozulmamış gece çekimleri, aksiyon çekimleri ve 4K videolar çeken bu ön kamera, aydınlatmanın sınırlı olduğu ortamlarda bile çok yönlü bir görüntü deneyimi yaratmak için tasarlandı. AI Gece Portresi, karanlık ortamlardaki karlanmaları azaltan, yüzler için daha iyi odak ve netlik sağlayan güçlü bir Yapay Zeka algoritmasına sahipken, OIS, daha fazla ışığa sahip olabilmek için kamerayı sabitliyor.

Ayrıca, Çift Selfie Spot Işığı, hem ekranın yumuşak ışığını hem de harika gece fotoğrafları ve videoları çekmeyi daha da kolaylaştırmak için ekranın üstüne mükemmel bir şekilde tasarlanmış dahili ön flaşları birleştirir.