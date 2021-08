Artık evcil hayvanınız kaybolmayacak

Geçtiğimiz ay Apple’ın akıllı etiketi AirTag ile tanışmıştık. AirTag çanta, anahtarlık, bisiklet gibi taşınabilir cihazların takibini kolaylaştırıyordu. Şimdi evcil hayvanlarını kaybetmekten korkanlar için Samsung Galaxy SmartTag sahneye çıktı

Neredeyse bir aydan fazla oldu. Apple'ın akıllı etiketlerini çanta, anahtarlık ve elektrikli bisikletimde kullanıyorum. Bir ay içinde en az iki kez anahtarlık, bir kez de sırt çantamın peşine düştüm. Henüz bisikletle ilgili bir kayıp korkusu yaşamadım. Akıllı etiketler günlük hayatta unutsanız da kaybettiğinizi düşündüğünüz anda kendini hatırlatıyor. Yani günlük hayatın bir parçası değil. Apple AirTag farklı renk ve malzemede çıkardığı AirTag'lerin kullanımı için evcil hayvan senaryolarının hazır olmadığını söylemişti. Aslında pek çok evcil hayvan sahibi arkadaşım da bana AirTag'ın bu amaçla kullanılıp kullanılamayacağını sormuştu. Tabii rakiplerin elleri armut toplamıyor.



ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK

Samsung evcil hayvanları kaybolma sorununa karşı akıllı etiketi Galaxy SmartTag ile koruma altına alınıyor. Yani Apple'dan farklı olarak güçlü bir şekilde evcil hayvanlarda kullanılabileceğinin altını çizen Samsung, tüylü dostlarınızı bulmak konusunda, menzil dışında olsalar bile, bulunmasını kolaylaştıran senaryolar iddia ediyor. Evcil hayvanınızın tasmasına bağlayacağınız yeni Galaxy SmartTag cihaz sayesinde, bulmayı sağlıyor. Hem Bluetooth Düşük Enerji (BLE) hem de geniş paylaşım ağı (UWB) teknolojisiyle donatılan Galaxy Smart- Tag sayesinde, sadece eşyalarınızın değil can dostlarınız evcil hayvanlarınızın da konumunu artık çok daha doğru bir biçimde tespit etmeniz mümkün olabiliyor. Samsung'un iddia ettiği senaryoya göre Galaxy SmartTag, kullandığı arttırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle, akıllı telefonunuzun kamerasını kullanarak kaybolan tüylü arkadaşlarınızın bulunduğu yeri görüntülemenizi de sağlıyor. Galaxy Smart- Tag cihazını, evcil hayvanınızı rahatsız etmeyecek şekilde tasmasına takmanız durumunda, tüylü dostunuz kaybolduğunda Galaxy cihazınızdaki SmartThings Find hizmetiyle konumu kolayca ve doğru bir şekilde tespit edebiliyorsunuz. Galaxy S21+ ya da Galaxy S21 Ultra gibi UWB destekli akıllı telefonunuzda bulunan AR Finder, kullanıcı dostu arayüzüyle size rehberlik ederek Galaxy SmartTag takılı evcil hayvanınızın sizden ne kadar uzakta olduğunu gösteriyor ve sizi onun olduğu tarafa doğru yönlendiriyor. Üstelik Galaxy SmartTag'e yaklaştığınızda sesli uyarı da alabiliyorsunuz.



ÇOK UZAKLARDA OLSA BİLE...

Samsung oldukça iddialı bir senaryo ile kullanımın uzun mesafeleri de kapsadığını iddia ediyor. Galaxy SmartTag'de kullanılan BLE teknolojisi ve Galaxy cihaz ağının gücü sayesinde Galaxy SmartTag, SmartThings Find'ın güçlü konumlandırma kapasitesini daha da artırıyor, sizden çok uzakta olsa dahi evcil hayvanınızı harita üzerinde tespit edebilmenizi sağlıyor. SmartThings uygulaması üzerinden SmartThings Find hizmetini kullananlar, akıllı telefonları veya tabletleri ile kaybola dostlarını bulabiliyor.

TV EKRANINDA ULTRA İNCE DÖNEM

Televizyonlar önce evin başköşesinde, sehpanın üstünde, tüpüyle ekran arasında uzanan dantelli örtülerle evin dekoratif bir parçası haline geldi. Dantellere nazar boncuğu ekleyenleri de gördük. Sonra ekranların büyüdüğü dönemi de yaşadık. Tüpünden kurtulsak bile ses sistemiyle birlikte evin merkezinde yer alırken salonda önemli yer kaplıyordu. Şimdi incelme sadece kalınlıkta değil, çerçevesi de inceliyor. Televizyonlar da telefonlar gibi sonsuz görüntü algısına erişiyor. LG Video Wall, sürükleyici görüntüsüyle bir cazibe merkezi haline geliyor ve kurum ve markaların pazarlama faaliyetlerinin ayrılmaz bir eşlikçisi oluyor. LG Video Wall ile vitrin, boş duvarlar, merdiven kenarları, binaların dış yüzeyleri gibi boş alanları birer bilgilendirme ve reklam alanı haline getiriyor. 500 cd/metrekare parlaklık, 2,25 mm (Üst/Sol), 1,25 mm (Alt/ Sağ) incelikte çerçeve, HDMI (2)/DP/DVI D/USB/RS232C/ RJ45/Audio/IR arayüz ve 93,1 mm derinliğe sahip LG 55 inç 500 nit FHD İnce Çerçeveli Video Wall, istenen tüm mesaj ve görselleri geniş kitlelere mükemmel görüntü kalitesi ve açısıyla iletiyor.



İNCE ÇERÇEVE

VL5F serisi, çerçeveden çerçeveye 3,5 mm'lik genişliği sayesinde bakanları içine alan büyüleyici bir ekran sağlarken, olağanüstü IPS paneli her açıdan net bir görüntü sunuyor. Olağanüstü düzeyde çekici ve son derece işlevsel tasarımıyla, çeşitli iş ortamlarında reklam ve bilgi paylaşmak için kullanılabiliyor. Ultra dar çerçeve, dinamik içeriği etkin bir şekilde sunmak ve izleyicilerin ilgisini çekmek için görsel olarak çarpıcı bir dijital duvar oluşturuyor. VL5F serisi ile oluşturulan bu büyük ekran yoldan geçenlerin tüm dikkatini üzerine çekiyor.



KULLANICI KOLAYLIĞI

Kullanıcı rahatlığını ön planda tutan VL5F serisi ile kolay renk ve beyaz denge ayarı yapmak da mümkün. İçeriğe bağlı olarak, ekranın renk sıcaklığı bir uzaktan kumanda ile 100K'lık artışlarla kolayca ayarlanabiliyor. Ayrıca VL5F serisi, gri skalasının her değerinin değiştirilmesine olanak tanıyarak daha ayrıntılı ve hassas beyaz dengesi ayarı elde edilmesini sağlıyor. Serinin GUI (Grafik Kullanıcı Arayüzü) kullanıcıların diğer ayarlara kolaylıkla geçmesini sağlayan dört yönlü navigasyon kumandası ile tasarlanmış durumda. Ayrıca, kullanıcılar ekranlarını nispeten uzaktan kontrol etmek istediklerinde ihtiyaç duyulan daha iyi görünürlük için daha büyük yazı tiplerini kullanabiliyorlar.



TELEFONDA EKONOMİK ÇÖZÜMLER VİTRİNDE

Türk Telekom mağaza içinde deneyimleme şansı sunduğu çoklu kamera seçeneklerini görmek kullanıcıların işini kolaylaştırıyor. Çinli Huawei, Xiaomi gibi markaların arasına Oppo giriş yapmıştı. Oppo 2020 yılı içinde çok sayıda ürün duyurusu yapmıştı. Çinli markalar fiyat performans odaklı orta segment ve giriş seviyesi telefonlarda Samsung gibi dev markayla ve birbirleriyle rekabet halindeler. OPPO, Reno4 Serisi'nde yer alan ve Türkiye pazarına ilk kez getirdiği Reno4 Lite modelinde mobil fotoğrafçılığı yapay zeka teknolojilerini kullanarak kullanıcıların işini kolaylaştırıyor. Türk Telekom online mağazada hâlâ satışta olan ürün uygun fiyatıyla kullanıcıya amiral gemisi lezzeti sunuyor.



TÜM CİHAZLAR ORTAK DİLİ KONUŞMAZSA İŞİMİZ ZOR

Kapalı teknolojik sistemlerin hayatımızı ne kadar zorlaştırdığını başka cihazlarla kullanmak istediğimizde daha iyi anlıyoruz. Sonradan gelen de bu dili çözmek zorunda kalıyor. Tıpkı Huawei HarmonyOS işletim sisteminde olduğu gibi Akıllı cihazlar için yeni nesil bir işletim sistemi olan HarmonyOS, farklı türdeki cihazların bağlanması ve iş birliği yapması için ortak bir dil sağlayarak kullanıcılara daha rahat, sorunsuz ve güvenli bir deneyim sunduğunu iddia ediyor. Sonradan ekosisteme giren ortak dil sorununu biraz da çözmek zorunda kalıyor. Sistem yazılımını ayrıştırıp esnek bir şekilde dağıtmak ve daha önce bağımsız olan cihazları uyumlu ve bütünsel bir süper cihazda birleştirmek için dağıtık teknolojiyi kullanıyor. HarmonyOS, üstün bir akıllı telefon performansı sunarken, tüm cihazlar arasında var olan engelleri ortadan kaldırarak, kullanıcıların cep telefonlarından akıllı TV'ye, akıllı arabadan giyilebilir veya herhangi bir akıllı cihaza geçmelerine olanak tanıyan bütünsel bir dijital yaşamın oluşturulmasını sağlar. Bu esneklik, herhangi bir işletim sistemi platformundaki herhangi bir kullanıcının daha önce yapabileceği bir şey değildi.



YENİ KULLANICI DENEYİMİ

HarmonyOS'u destekleyen dağıtılmış teknoloji tabanlı sistem yetenekleri, diğer platformlardan keskin bir şekilde ayrılmasını sağlıyor. 5G, yapay zeka, bulut ve uç bilgi işlem yenilikleri sayesinde IoT'nin önemli bir adım atmak üzere olduğu bir dönemin içindeyiz. Her zaman iletişim için uçtan uca süreci göz önünde bulunduran Huawei, bu değişimden yararlanmak için HarmonyOS'u tasarladı.