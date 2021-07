Güvenilir veri, yeni çağın anahtarı

Pandemi sürecinde yaşamımız gittikçe dijitalleşirken, veri toplama, ölçme ve analiz etme gibi durumlar hayati önem kazandı. Eğitimden sağlığa, şehir hayatından çalışma dünyasına kadar her alanda, amaca uygun ve güvenilir veriler yaşamımıza yön veriyor.

Düşünün sadece 16 ay önce hiç aklımızdan bile geçmeyen şeyler, pandemi yüzünden gerçek oldu. Artık internetin ve elektriğin olduğu her yerden ister ofise istersek okula bağlanabiliyoruz. Ki bu durum kalıcı hale gelmeye başladı. Hal böyle olunca bazı önemli kavramlar hayatımızın ortasına kuruldu. Teknolojiyi kullanma becerisi, veri okuryazarlığı, veri görselleştirme araçları gibi kavramlar, eğitim ve çalışma hayatını şekillendiren temel unsurlar olarak karşımıza çıkmaya başladı.



YENİ NESİL VE HİBRİT

Şimdilerde 'ofise ya da okula ne kadar gidip geleceğiz?' gibi sığ tartışmaları bir kenara bırakarak asıl soruna odaklanmamız şart. 'Yeni nesil' ve 'hibrit' gibi kavramlar, eğitim ve ofis alanında da kullanılmaya başlandı. Yeni nesil okul, yeni nesil ofis nasıl olacak? Biraz ondan biraz bundan diye sıkça kullanılan 'hibrit' kelimesi ne anlam ifade ediyor? Öncelik aslında, çalışırken, öğrenirken ölçme ve veri kültürü odaklı dönüşüm. Bilgiye erişmek için medyanın bize sunduklarıyla ya da Google'un arama motorunun önümüze getirdikleriyle yetinmemek gerekiyor. Keşfetmeyi ve öğrenmeyi tetikleyen, veri görselleştirme ve veri analizi konusunda seferberlik başlatmak şart. Çünkü medyayı ve eğitimi, bilinçli çaresizliğe iten Google analizleri bize gerçekleri tam anlamıyla göstermiyor. Sadece bir kesit sunuyor. Bunun etkilerini tartışmak zorundayız. Google bize itibarlı, doğruluğu sorgulanmış sonuçları vermiyor. Üretmeyen, tüketime odaklı toplumların Google tüketimleri, sadece Google analizlerini kullananlara hizmet eder. Eğitime ya da çalışanın verimliliğine değil.







TOPLA, ÖLÇ VE ANALİZ ET

Analiz edilmeyen veri, ham petrol gibidir ve kimseye hiçbir faydası yoktur. Eskiden veriyi toplamak, ölçmek ve analiz etmek için bilgisayara ihtiyacımız yoktu. Pasta grafikler, karşılaştırmalar yaparak kullanılan çizimler ile analizler yapılırdı. Sensörler, kameralar, bilgisayarlar yani dijital araçlar arttıkça elimizdeki veriler çoğaldı adeta okyanusa dönüştü. Hayatımızdaki bu kadar veriyi analiz ederken bilgisayarlardan yardım alınıyordu ama gelinen noktada bilgisayar da çare olmaktan çıktı. Yapay zekaya, yapay öğrenmeye, ileri teknolojileri kullanmaya ihtiyacımız var. Ortak, sürdürülebilir gelecek inşa etmek isteyen her toplumda insanların, artık veri okuryazarı olması yeterli değil. Etik yapay zekaya, yapay öğrenme yeteneğine sahip sosyal girişimcilere ihtiyacımız var. Geleceğin sanat, eğitim, adalet, sağlık ve verimli çalışma koşullarını onlar inşa edecek.



DİJİTAL DÜNYADA YER BULMAK

Daha 1960'lı yıllarda veriyi sanatta kullanan Altan Gürman gibi sanatçılara, bilgisayar, yazılım, bellek, gibi 2500 bilişim sözcüğünü Türkçeye kazandıran Prof. Dr. Aydın Köksal gibi bilim insanlarına sahip olduğumuz halde neden veriyi iyi bir gelecek için kaldıraç olarak kullanamadık? Tartışmaya, düşünmeye değer. Acı ama gerçek, günümüzde çeşmeden akan suya değil, baraja bakan toplumlar dijital dünyada kendilerine yer bulabiliyor.







SAĞLIK BİLE BU BİLİME EMANET

Tüm dünyada, pandemi dönemi boyunca veri bilimine bağlı olarak kararlar alındı. Dünya Sağlık Örgütü ve gelişmiş ülkeler verilerin sonuçlarına bakarak kararlarını gözden geçirdi. Kısıtlama kararlarını alınırken ya da kısıtlamalar kaldırılırken, hastalığın ve aşının etkinliği konusunda kritik kararlar verilirken hep verilerden yararlanıldı. Sonuçta bu kadar yoğun seyahatin yapıldığı ve ticaretin olduğu dünyada kapıları kapatarak değil, veri bilimine inanarak sağlığımıza ve normal yaşam döngüsüne kavuşabiliriz.







BU ALANDA ÖZELLİKLE YETİŞMİŞ İNSANA İHTİYAÇ VAR

Veri bilimindeki yetkinlikten veri görselleştirmeye kadar her aşamada yetişmiş insana ihtiyaç artıyor. Veri analizi için yazılım veya araç seçmek çok karmaşık. Önce kullanacak kişinin, ekibin yetenekleri ve beklentileri belirleyici oluyor. Veri görselleştirme ve modelleme yetenekleri sizin beklentilerinizle doğrudan ilişkili. Yeni şeyler öğrendikçe beklentilerin artacağını da unutmayın.

Veri hazırlanması olağanüstü önemli. Manipüle edilmiş verilerin olup olmadığını bilmek, sorgulamak her zaman göz önünde bulundurulmalı. Veri depolamadan tahmine dayalı veri analizine kadar her konuda, her sektöre özgü detaylar göz önüne alınarak karar vermek şart.







VERİ ODAKLI AKILLI ŞEHİRLERDE KAZALAR AZALIYOR, VERİM ARTIYOR

Türk Telekom'un Yeni Nesil Şehir Platformu adı altında yeni nesil ulaşım, enerji, çevre, sağlık ve güvenlik alanlarında 10 kentte hayata geçirdiği 55 akıllı çözüm; yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve güvenli şehirlerin inşasına katkı sağlıyor.

Önce veriler sağlıklı şekilde toplanacak. Sorunlar ve ihtiyaçlar doğru şekilde belirlenecek. Ardından verilerin ışığında çözümler geliştirilecek. İşte tüm bu adımlar Yeni Nesil Şehircilik İnisiyatifi ile 10 kentte hayata geçirildi. Trafikten kamu güvenliğine, sulamadan aydınlatmaya kadar akıllı yaşama dair tüm alanlarda enerji tasarrufu sağlandı.

Türk Telekom, IoT (nesnelerin interneti) platformunun anlamlandırdığı verilerle, kamu kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlarken, sürdürülebilir bir kent yaşamına da destek oluyor. Kentler için sağlıklı ve çevre dostu yenilikçi teknolojiler, sürdürülebilir yaşamın anahtarı haline geldi. Akıllı ulaşım sistemleri ile donatılan kentlerde, trafikte zaman kaybının önüne geçiliyor. Kaza sayısı ve yol çalışmalarından kaynaklanan gecikmeler büyük oranda azalıyor. Türk Telekom, son olarak kısa süre önce Aksaray Belediyesi ile Yeni Nesil Bisiklet Projesi'ni hayata geçirdi. Proje ile kent sakinlerine alternatif, çevre dostu ve sürdürülebilir bir ulaşım imkanı tanındı.



ELEKTRİKTE YÜZDE 40 TASARRUF

Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, konuyla ilgili açıklamasında "Türk Telekom olarak, teknolojinin insanların ekonomik, sosyal ve ruhsal olarak onların iyiliğine hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü bizim için hayatın merkezi insan. Bu yaklaşımla, Yeni Nesil Şehir Platformu adı altında şehirde yaşayanların hayatını kolaylaştıran çözümler geliştiriyoruz. Bu kapsamda o kentte yaşayan bireylerin ihtiyaçlarına yönelik hızlı çözümler sunmayı hedefliyoruz. Yapay zeka çözümleriyle, sağlıktan ulaşıma, enerjiden güvenliğe pek çok alanda kent sakinlerine daha iyi bir yaşam sunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz akıllı çözümlerle belediyelerde bugüne kadar elektrikte yüzde 40, sulamada yüzde 30, kaynak tasarrufu sağlandı. 5G ve yapay zeka konusunda da çalışmalarımız devam ediyor" dedi.



1.2 MİLYON KİŞİYE ÜCRETSİZ WI-FI

Türk Telekom'un yeni nesil şehircilik çalışmaları kapsamında kullanılan Elektronik Denetleme Sistemi ile Karaman, Kars, Antalya, Kırşehir, Mersin, Edirne, Denizli ve Elazığ'da trafikte olumlu sonuçlar alındı. Ayrıca Kütahya Belediyesi 'halka açık Wi-Fi', 'yeni nesil şehir mobilyaları' ve mobil uygulamalarıyla şehir hayatındaki önemli sorunlar çözüme kavuşturuldu. Sosyal Medya Yönetim Yazılımı ile dijital ve interaktif belediyecilik vizyonunu destekleyen belediye sayısı 29'a yükseldi. Yeni nesil şehirlerde öncelikli ihtiyaç olan Wi-Fi hizmeti ise açık alanlarda 1.2 milyon kullanıcıya ulaştı.







ZAMAN DEĞERLİ ŞARJ EDERKEN HIZLI OLUN

Yazın gereksiz açık kalan uygulamalar yüzünden telefon, dizüstü ya da tabletinizin pili beklenenden erken bitebilir. Sırt çantanıza baktığınızda yanlış kabloyu aldığınızı ya da hiç almadığınızı görebilirsiniz. İşte bu yüzden İsviçre çakısı gibi kullanacağınız adaptörler hayat kurtarabilir. Ancak bu adaptörlerin şarj etme hızı önemli.

İşlemci, kamera ve hafıza konusunda sınırları zorlayan üreticiler, pil konusunda hâlâ beklenen süreleri sunamıyor. Aslında bunun en büyük sebebi, beklentilerin hızla artışına destek vermek zorunda olan kullanıcılar. Yüksek bedellerle alınan akıllı telefonlar, çoğu zaman bir günü bile tek şarjla çıkaramıyor. Batarya sorununun şimdilik tek çözümü ise hızlı şarjlar. Yüksek hızlı şarj imkanı veren adaptörler ise büyük boyutlarıyla taşıma konusunda dezavantaja sahip.

İşte bu noktada devreye giren 'hızlı şarj uzmanı' Mcdodo, en son teknolojiyi ve estetik tasarımı bir araya getirerek tüketiciler için daha kolay taşınabilir hızlı şarj çözümleri sunuyor.

Mcdodo'nun dillere destan dayanıklı hızlı şarj kablolarının yanı sıra, pek çok farklı hızlı şarj adaptörü de mobil hayatı kolaylaştıran, hayatımızın vazgeçilmez aksesuvarlar haline geliyor. Geleneksel şarj cihazlarına göre daha ufak boyutlarda ama daha yüksek çıkış verebilen teknolojiler geliştirmek için sürekli yatırım yapan, dünyanın en büyük mobil aksesuvar üreticilerinden Mcdodo'nun, farklı ihtiyaçlara uygun hızlı şarj çözümleri var. 20W, 65W GaN, 100W gibi pek çok farklı seçenek sunan Mcdodo'nun kablo ve adaptörleri, tasarımıyla da oldukça iddialı. En hızlı şarj sürelerini en ufak boyuttaki adaptörlerle sunan Mcdodo'nun şarj adaptörleri, gelecekte verimli şarjın gelişme yönü olan küçük boyut, hafiflik, daha az ısı ve yüksek dönüşüm avantajlarını birlikte sunuyor.