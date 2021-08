Katlanabilir ekranlı telefon satışları da katlandı

İlk iki nesilde tökezlemeler oldu... Ancak üçüncü nesilde katlanabilir ekranlı telefon pazarı 2020 yılında 1.9 milyon adetken, 2021’de rakamın iki kat artarak 4 milyona ulaşması bekleniyor

Akıllı telefonlar dokunmatik ekranlarla buluşurken Samsung Galaxy S serisi Mart 2010'a 4 inç ekranlarıyla öncü telefonlar arasındaydı. Daha sonra ilk 5 inç ekran, ilk kavisli ekran gibi özellikleriyle dikkatleri üzerine topladı. Yani katlanabilir ekranlar Samsung'un ekran inovasyonu konusunda attığı ilk adım değil. Ancak en riskli adımlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten de Samsung Galaxy Z Fold ilk çıktığında ürünün katlanabilir ekran deneyimi az ancak tüketicinin ilgisi yoğundu. Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nin yıldız ürünüydü. Huawei ile birlikte katlanabilir ekranlı telefonlar uzun kuyruklar oluşturdu. Gazeteciler dokunup deneyim videoları çekmek için birbirleriyle yarıştı. Katıldığımız son fiziksel fuardı. Ancak ilk deneyimler sırasında hayal kırıklıkları da peşinden geldi. İlk nesil yüksek beklentinin altında ezilmişti.



İKİNCİ NESİL MAĞDUR

İkinci nesil bu yüzden daha defansif ve sessizce geldi. Bu sessizlikte pandemi yüzünden iptal edilen Mobil Dünya Kongresi'nin de etkisi olduğunu unutmayalım. Üstelik farklı alternatifleriyle geldi. Galaxy Z Fold dışında Galaxy Z Flip ile önceki formlara benzer daha sorunsuz ekran karşımıza çıktı. Bu biraz daha yumuşak geçiş sağladı. Ancak pandemi etkisiyle de çok ses çıkarmadı. Bu kez Samsung ve Huawei markasına diğer Çinli markalar da eklendi. Yani dokunmatik ekranların katlanması fikri biraz daha ilgi gördü. Bu satış rakamlarının 2 milyona yaklaşmasına sebep oldu. Türkiye'de de amiral gemisi telefonlarda operatör satışlarının etkisi oluyor. Türk Telekom mağaza ve internet üzerinden yaptığı satışlarla amiral gemisi telefonlar için finansman modelleri de sunuyor.



SON NESİL YETENEKLİ

Şimdi beklenti daha çok arttı. IDC tahminlerine göre katlanabilir ekranlı telefon pazarın 4 milyonun üstüne çıkması bekleniyor. Beklentinin artmasında marka ve model olarak ürünlerin zenginleşmesi ve hataların ortadan kalkması etkili oldu. IDC'ye göre pazarın 2025 yılında 13.9 milyon adede ulaşacağı tahmin ediliyor. İşte üçüncü nesil Samsung Galaxy Z Fold bu koşullarda karşımıza çıktı. Henüz uzun bir deneyim şansı bulamadık. Sadece basit bir izlenimle bakınca tabletlerin belini bükecek yeteneğe kavuştuklarını söyleyebiliriz. Çoklu işlem yapma yetenekleri, ön ve arka kameranın sahip olduğu yenilikler ve küçük bilgi ekranın genişlemesi daha çok dikkat çeken bir üçüncü nesil katlanabilir ekran serisini karşımıza çıkardı. Kullanıcılar, Galaxy Z Flip3 ve Z Fold3 eğlence, çalışma, izleme ve oyun oynama deneyimlerine farklılaştırmaya çalışacak. Galaxy Z Fold3, uzaktan ofis erişimi deneyimini daha verimli ve sürükleyici eğlence deneyimi açısından üst düzey cihaz arayanlar için çoklu görevleri güçlü bir biçimde yerine getiriyor. Kesintisiz 7.6 inç Sonsuz Esnek Ekrana sahip olan Galaxy Z Fold3, katlanabilir cihazlarda bir ilk olarak S Pen desteği ile geliyor. Galaxy Z Flip3 ise, işlevselliğin yanı sıra stil arayanlar için kompakt ve katlandığında cebe kolayca sığabilen tasarımı, kamera özellikleri ve hareket halinde kullanımı kolaylaştıran daha geniş Kapak Ekranı'yla şık bir akıllı telefon olarak öne çıkıyor. Belki de katlanabilir ekrana uyum telefonu diyebiliriz.



BİR DÖNÜM NOKTASI

Samsung Electronics, yeni akıllı telefonları Galaxy Z Fold3 5G ve Z Flip3 5G ile katlanabilir ekranlı cihazlar için dönüm noktası olma iddiasını taşıyor. Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3, IPX8 seviyesi suya dayanıklılık özelliği ile katlanabilir akıllı telefonlarda bir ilke imza atıyor. Bu sayede kullanıcılar yağmura yakalandıklarında endişelenmek zorunda kalmıyor. Her iki telefon da Galaxy akıllı telefonlarda şimdiye kadar kullanılan en güçlü alüminyum olan yeni Armor Aluminum malzemesi ve çizilme ve kazalara karşı en sağlam seçenek olan Corning Gorilla Glass Victus cam kullanılarak üretildiği için daha güçlü. Galaxy Z Fold3 açık olarak kullanıldığında sürükleyici ve sinema salonu etkisi yaratan izleme deneyimi sunuyor. Yeni Ekran Altı Kamera teknolojisi sayesinde kullanıcılar en sevdikleri içerikleri kesintisiz 7,6 inç Sonsuz Esnek Ekran'da keyifle izleyebiliyor. Kamera deliğinin üzerinde bulunan minimum piksel uygulaması sayesinde Galaxy Z Fold3'ün genişletilen görüntülenebilir alanı ile kullanıcılar sevdikleri uygulamalar için kesintiye uğramayan bir görüntüleme alanına sahip oluyor. Ekran parlaklığı, yeni Eco² ekran teknolojisi sayesinde yüzde 29daha yüksek olmasına rağmen cihaz daha az enerji tüketiyor. Google, Microsoft ve diğer birçok öncü şirketle iş birliklerinin kapsamını genişleten Samsung, kullanıcıların en sık kullandıkları uygulamalardan kendi ihtiyaçlarına göre tasarlanmış haliyle faydalanabilmesini sağlıyor. Microsoft Teams uygulaması ile verimli bir birliktelik sunuluyor. Galaxy Z Serisi'nin Esnek Mod'u, Office ve Teams'in bir araya gelmesi sonucu tamamen optimize toplantı deneyimleri mümkün kılıyor.

***



BOYNUNUZDA KOLYE GİBİ MÜZİK SESİ

Müzik sesini kulakta taşımak zaman her zaman rahat değil. Kolye gibi taşınabilir boyun bandı omuzlarınızın üzerinde müzik ve video izleme keyfi sunuyor. Üstelik çevrede olup bitenin farkında oluyorsunuz



Pandemi döneminde evden çalışmak artık hayatın parçası oldu. Bu zamanı keyifle değerlendirmek için Sony, yeni kablosuz boyun bandı hoparlörü SRSNB10 ile evden çalışmayı daha da kolaylaştırmayı hedefliyor. Omuzlarınızın üzerine rahatça yerleşecek şekilde tasarlanan SRS-NB10, telekonferanslar yapabilmenize, müzik dinlemenize ve gün boyu rahatlıkla kullanabilmenize olanak sağlıyor. İster evden ister ofisten çalışıyor olalım, online toplantılarımızda çoğu kez dikkat dağıtan ya da ortadan kaldırmak istediğimiz arka plan gürültüleriyle baş etmek zorunda kalırız. SRS-NB10, çevrimiçi telekonferanslar için ideal tasarımıyla her toplantıyı zahmetsiz ve konforlu hale getiriyor.



YANKI ORTADAN KALKTI

SRS-NB10, sesin sadece sizin kulaklarınıza göre optimize edilmesini sağlamak üzere yukarı doğru açılandırılmış tam aralıklı bir hoparlör ünitesine sahip. Ünitenin arkasına yerleştirilmiş pasif radyatör, sesin dengeli olmasını sağlamak için bası güçlendiriyor. SRS-NB10, önemli görüşmelerinizde çevrenizde ne olursa olsun, Hassas Ses Algılama Teknolojisi ile sesiniz her zaman net bir şekilde duyuluyor. Gelişmiş ses sinyali işleme teknolojisi sayesinde bir araya gelen iki yüksek kaliteli sesi hüzmeleyen mikrofonu, paraziti ve yankıyı en aza indiriyor. Bunun yanı sıra telekonferanstayken MIC Mute (Mikrofon Sessiz) düğmesine sayesinde tek tıkla mikrofonunuzu kolayca kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda ses seviyesini de kolayca ayarlayabilirsiniz; size en rahat hissettiren ses seviyesini elde etmek için SRS-NB10'un yan tarafındaki ses düğmelerine dokunmanız yeterlidir. Müzik dinlerken boyun bandının üzerindeki düğmeye doğrudan tıklayarak çalıp duraklatabilirsiniz. SRS-NB10 yalnızca çalışmak için tasarlanmadı. Bu hafif ve rahat kablosuz boyun bandı hoparlör, boyuna tam oturuyor ve omuzlara yerleşiyor. Böylelikle gün boyu, işiniz bittikten sonra bile takabilirsiniz. SRSNB10' u günün ilk toplantısından başlayıp akşam yemeğini hazırlarken müzik dinlemek üzere tüm gün konforlu şekilde kullanmanız mümkündür. IPX4 sınıfı sıçramalara karşı korumalı tasarım sayesinde yüz yıkamak gibi günlük faaliyetlerinizi yaparken dahi, favori programlarınızın ve şarkılarınızın keyfini çıkarabiliyorsunuz. Bu boyun bandı hoparlör, düşük ses seviyesinde bile net bir ses deneyimi sunar. TV'nize akıllı telefonunuza ya da müzik çalarınıza Bluetooth teknolojisiyle bağlayın ve komşularınızı, ev arkadaşlarınızı veya diğer aile üyelerini rahatsız etmeden favori filmlerinizin, programlarınızın ve çalma listelerinizin keyfini çıkarın.