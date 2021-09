Meraklı üretken ve yaratıcı eğitim dönemi

Yeni nesil eğitimde öğrencinin merakının artması, sürekli yeni şeyler öğrenmeye açık olmasını, üretkenlik müthiş bir özgüven kazanmasını, yaratıcılık da sorunlar karşısında çözümler üretmesini sağlayacak...

Daha bir yaşına bile girmeden telefon ekranına bağımlı hale gelen bebeğinizin uygulamaları açıp kapaması sizi mutlu ediyor mu? Yoksa tersine tedirgin mi oluyorsunuz? Bugün sakin şekilde yemek yesin diye önüne bir tabak ve telefon ekranı koyduğunuz bebeğin bir kaç yıl sonra sofrada hiç konuşmadığı, sorularınıza yanıt vermediği ve dikkat problemi olduğu için kızmayın. Sonuçta ne ekerseniz onu biçiyorsunuz.

Ailelerin "Eğitimden ne bekliyorsunuz?" sorusuna verecek yanıtı var mı? Eğitimle ne verdiniz? Ne bekliyorsunuz? Kendini kandırma eğitimini başarıyla almaya devam ediyor mu? Yani İngilizce dersleri aldığı için devlet lisesinde iyi İngilizce öğrenen öğrenci var mı? Yoksa sadece kendimizi mi kandırıyoruz? Kendini kandırma eğitimi derken, tam da bundan söz ediyorum. Pandemi döneminde bu soruların yerini daha çok korku aldı. Sonuçta bilmediğimiz dipsiz bir kuyuda çocuklarını aydınlığa kavuşturmak için mücadele eden milyonlarca aile var.



Aslında formül oldukça basit. Merak, üretkenlik ve yaratıcılık gibi temel yetenekleri geliştirmek için yola çıksak, başarılı olma şansımız artar mı? Neden olmasın. Teknolojiyi merak, üretkenlik ve yaratıcılığı artıracak şekilde sunmak çok da zor değil.

Tüm sorulara pandemi döneminde yanıt vermek hiç kolay değil. Apple, eğitime özel araştırmaların sonuçlarını iyi analiz ederek eğitmenlerin, yeni nesil eğitim için yeni ürünler, servisler ve dijital dönüşüm projeleri üretiyor. Teknoloji sonsuz bir tembelliği değil, üretkenliği desteklemek amacıyla kullanıyor. Araştırmalarla eğitmenlerin, ailelerin ve öğrencilerin kafasındaki soru işaretlerine yanıt bulmaya çalışıyor.







ZAMAN BOŞA GEÇİYOR

Gallup, ABD'deki sınıflarda öğrenmede yaratıcılığın ne ölçüde gerçekleştiğini, algılanan değerini, onu uygulamanın önündeki engelleri ve teknolojinin yaratıcı ortamdaki rolünü değerlendirmek için nitel ve nicel araştırma yaptı.

Gallup tarafından yapılan araştırmaya göre öğretmenlerin yüzde 87'si ve velilerin yüzde 77'si, öğrenme sürecinde yaratıcılığın, ilham veren öğretim yaklaşımlarının öğrenciler için daha büyük getirisi olduğu konusunda hemfikir. Artan teknoloji kullanılabilirliği, yeni öğrenme yolları vaat etmesine rağmen, öğrenciler zamanlarının çoğunu yaratıcılığı pek de teşvik etmeyen geleneksel derslere harcıyor.



TEKNOLOJİYİ DOĞRU KULLANMAK

Rapordan elde edilen önemli bulgulara göre, öğrenmede yaratıcılık, öğrenciler ve öğretmenler için teknolojinin tüm potansiyelinden yararlandığında daha da gelişen olumlu ve kritik sonuçlar üretiyor. Teknolojiye erişim yaygın olmasına rağmen, kullanımı genellikle daha az yaratıcı olan ve potansiyelini tam olarak kullanamayan faaliyetlerle sınırlı kalıyor.

Destekleyici ve işbirlikçi bir kültür, eğitim ve yeni şeyler denemek için özerklik, öğretmenlerin öğrenmeye daha fazla yaratıcılık getirmesine yardımcı olan temel faktörler arasında yer alıyor.

Öğretmenlerin yüzde 75'i eğitimde yaratıcılığı teşvik ediyor, öğrencilerinin genellikle problem çözme becerileri sergilediğini söylüyor. Öğrencilerin yüzde 26'sı eğitimde gerçek dünya uygulamalarıyla hazırlanmış projeler üzerinde çalıştıklarında daha etkili olduğunu söylüyor. Yine öğretmenlerin yüzde 81'i ,teknolojiyi dönüştürücü bir şekilde kullanan ders planlarının öğrencilerin öğrendiklerini gerçek dünyayla ilişkilendirmeleri açısından daha iyi olduğunu söylüyor.



HERKES KREATİF İŞLER YAPABİLİR

Yaratıcılık ve antrenmanlarla sürekli yapılan tekrarlar öğrenmenin hızlanmasına sebep oluyor. Herkes Kreatif İşler Yapabilir koleksiyonu öğrencilere iPad üzerinde video, fotoğraf, müzik ve çizim yoluyla fikirlerini geliştirip paylaşma konusunda yeni beceriler katıyor. Öğretmenler, başlangıç etkinliklerinden yetenek geliştiren proje kılavuzlarına kadar birçok eğlenceli ve faydalı yöntemle her sınıf düzeyinde ve her derste yaratıcılığın önünü açıyor.







YARATICI TASARIMLAR İÇİN İPAD ÖNERİLERİ

Her öğrenci farklı yollarla öğreniyor, farklı yerlerden ilham alıyor ve fikirlerini kendine özgü biçimlerde ifade ediyor. Eğitimcilerin ve yaratıcı profesyonellerin katkılarıyla tasarlanan Herkes Kreatif İşler Yapabilir koleksiyonu video, fotoğrafçılık, müzik ve çizimle ilgili temel beceriler ve tekniklerin anlatıldığı dört proje kılavuzu içeriyor. Öğrenciler her iPad'de sunulan ücretsiz uygulamaları kullanıyor ve yerleşik kamera, mikrofon, hoparlörler, Multi-Touch ekran, VoiceOver ve Apple Pencil'dan sonuna kadar yararlanıyor. Proje kılavuzları, farklı beceriler için geliştirilmiş içeriklerine hızlı bir giriş yapılması amacıyla Çocuklar için 30 Yaratıcı Aktivite ile destekleniyor. Ve Design Workbook, bir final projesi için çalışırlarken öğrencilerin yaratıcı süreçteki tüm aşamalarda çok önemli beceriler geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Küresel Ar-Ge yerel üretimle birleşiyor



Tecno Mobile markasının Çin'de tasarladığı Türkiye'de üretimini yaptığı Camon 16 modeli vitrinlere çıkmaya başladı. Çinli telefon üreticileri Türkiye'de telefon üretim sevdasından vazgeçmiyor. Aslında Türkiye Çinli şirketler açısından sıçrama tahtası. Haziran ayında Türkiye'de üretime başlayan dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından TEKNO Mobile, fotoğraf performansıyla CAMON serisinin üyesi CAMON 16'nın yerli üretim ilk modellerini satışa sunduğunu açıkladı.

Üstün kamera işlevleri sayesinde tüketici elektroniği etkinliği olan IFA'da "Kamera Teknolojisi İnovasyonu Akıllı Telefon Altın Ödülü"nü alan CAMON serisinin üyesi olan CAMON 16'nın ilk yerli üretim telefonları vitrinlere çıkmaya başladı. Ultra keskin ön ve arka kamerasıyla dikkat çeken CAMON 16'ya Teknosa ve Vatan mağazaları ve online satış platformları olmak üzere çok sayıda e-ticaret sitesinden ulaşılabiliyor.







EYLÜL AYINDA GELİYOR

Sahip olduğu global AR-GE gücü ve tasarım ile ileri düzey kamera teknolojisi konusundaki iddiasını her zaman geliştirdiği ürünlerle ortaya koyan TECNO Mobile, bunu yaparken faaliyette bulunduğu ülkelerdeki tüketicilerin beklentilerini de dikkate alıyor. Yerli üretim CAMON

16 da bu vizyonun bir parçası olarak Türk tüketicilerinin fiyat ve kalite beklentilerini karşılayacak özellikleriyle dikkat çekiyor.



YENİ İŞLEMCİ KULLANILIYOR

CAMON 16, 48MP Dörtlü Arka Kamera, Ultra Gece Lensi, 128GB+6GB geniş hafıza ve 18W flaş şarjı desteği gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. İlk tanıtıldığında serinin en dikkat çekici modeli hiç şüphesiz Camon 16 Premier oldu. İşlemci tarafında oyunculara yönelik olan ve Snapdragon 730G işlemcisine AnTuTu sonuçlarında fark atan Mediatek MT6785 Helio G90T işlemcisi tercih edilmiş. 8 GB RAM bulunan cihaz, 128 GB depolama alanı sunuyor.

IPS LCD teknolojisi ile üretilmiş 6.9 inç HDR10+ destekli ekran, 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Ön kamera tarafında 48 megapiksel çözünürlüklü çift selfie kamerası ile karşımıza çıkıyor. Arka tarafta yer alan dörtlü ana kamerada ise 64+8+2+2 megapiksel kombinasyonu yer alıyor.

Bluetooth 5.0, çift kanal Wi-Fi 5, 3.5 mm kulaklık girişi ve cihazlarda artık göremediğimiz FM Radyo özelliklerine sahip Camon 16 Premier, Type-C 2.0 bağlantı noktasıyla şarj oluyor. 4 bin 500 mAh büyük bir batarya bulunurken, hızlı şarj desteği ile beraber cihaz, 30 dakikada yüzde 70 şarja ulaşıyor. Böylece gün boyu şarj derdinden kurtulmak mümkün oluyor.

Eğitim dönemine mental hazırlık



Yeni eğitim dönemi başlarken ailelerin online eğitimler konusunda deneyimleri de arttı. Bu yıl zaman zaman kesintiye uğrasa da hibrit çalışma modeli tüm okullarda hayata geçmek zorunda kalacak. Çocuklar sınıfta ortaya çıkan vakalar yüzünden kısa sürede evlere taşınacak. Buna hazırlıklı olmak için evdeki internet bağlantısı ve içerikleri gözden geçirmekte fayda var.







Yüksek hızlı internetin tüm hanelerde yaygınlaşmasını hedefleyen Türk Telekom, ayrıca 50 ve 100 mbps paketlerini seçen sınırlı sayıda kullanıcıya, öğrencilerin eğitim-öğrenim sürecini desteklemek amacıyla 3 aylık MentalUP paketini ücretsiz veriyor. Türk Telekom'un ortak olduğu oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP ile çocuklar, 100'den fazla eğlenceli zekâ egzersizlerinden yararlanabiliyorlar. 4-13 yaş arası çocukların dikkat, hafıza gibi zihinsel becerilerini geliştiren eğitim platformu MentalUP, egzersiz programıyla çocukların gün içinde spor yapmalarını da sağlıyor. Yani aslında hemen hemen her yaşta çocuk için içerikler yer alıyor.