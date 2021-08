İnternetin olduğu her yer ofis ve okul

Bulut tabanlı uygulamalar, internet tarayıcı üzerinden kullanılan servisler ve Chromebook dizüstü bilgisayarlarla artık internetin olduğu her yer okul ve ofis haline geliyor...

Pandemi döneminde bulut tabanlı uygulamalara, internet erişiminin olduğu her yerde çalışmaya alıştık. Bu iş için en önemli cihazlardan biri de Chromebook bilgisayarlar oldu.

Asus, kurumsal ihtiyaçlara yönelik geliştirdiği Business serisine, eğitim dünyasının ihtiyaç duyduğu her ayrıntıyı bir araya getiren Chromebook Flip C214 modelini ekledi. Katlanabilir ve dokunmatik ekran özelliğiyle çok yönlü kullanım sunan Chromebook Flip C214, yerleşik kalem, çift kamera gibi özellikleriyle her an her yerde keşfetmeye, öğrenmeye ve paylaşmaya olanak sağlıyor. Sağlamlık, sıvılara karşı dayanıklılık, uzun pil ömrü, çok yönlü bağlantı sunan cihaz aynı zamanda her yaştan öğrencinin rahatlıkla kullanabileceği ergonomik bir tasarıma sahip.



360 DERECE DÖNÜYOR

ASUS, Business modellerinde sağlamlık, dayanıklılık, uzun pil ömrü, esneklik, üst seviye güvenlik özelliklerinin tamamını bir arada sunuyor. Düşme, titreşim, basınç, şok, nem, yüksek ve düşük sıcaklık gibi birçok zorlu dayanıklılık testlerini başarıyla geçen BUSINESS serisine ait modeller, askeri sınıf kalite standartlarına sahip.

Serinin yeni üyesi Chromebook Flip C214, 360 derece dönebilen ve katlanabilen özelliği ile hem tablet hem de dizüstü bilgisayar ihtiyacını karşılayabiliyor. Çok yönlü ve dokunmatik ekranın yanı sıra dahili bir ekran kalemine ve dikey modda kullanılabilen ikinci bir kameraya sahip olan cihaz, özellikle eğitim dünyasının vazgeçilmezi olmaya aday.



AKILLI KALEM DE YANINDA

Tüm kenarları kauçuk tampon ile korunan Chromebook Flip C214, darbelerden, çarpmalardan veya düşmelerden zarar görmeyecek şekilde tasarlandı. Sağlamlığını klavyesinde de kanıtlayan cihaz, 66cc'ye kadar sıvı dökülmesiyle başa çıkabiliyor. 1.20 m mesafeden düşme testini de başarıyla geçen Flip C214, sağlam bir destek sağlayan kauçuk emniyet tutacağıyla taşımayı kolaylaştırıyor ve düşme riskini minimuma indiriyor. Kapağı, 3D dokulu sert bir mikro çukurlu yüzeyle kaplı cihaz, çizik veya parmak izi oluşumuna da imkan vermiyor.

Yenilikçi detaylarıyla üst seviye konfor vadeden Flip C214, 360 derece dönebilen ve katlanabilen dokunmatik ekranı ve dahili ekran kalemi sayesinde özellikle öğretmenlere ve öğrencilere keşfetmenin ve öğrenmenin en kolay yollarını sunuyor. Sabit web kamerasının yanı sıra, dışarıya dönük özel bir kameraya da sahip olan cihazda, tablet modunda da fotoğraf ve video çekmek mümkün. Çok yönlü kullanımı, öğrencilere istedikleri her an her yerde not alma, okuma, çizim yapma ve hayal gücünün sınırlarını zorlama fırsatı veriyor. Yerleşik stylus kalem ise her zaman öğrencilerin elinin altında. Tek bir şarjla 12 saate kadar kullanılabilen ASUS Chromebook Flip C214'de, çift bantlı Wİ-Fİ 5 ve Bluetooth 5.0'a ek olarak iki adet çok yönlü USB Type-C bağlantı noktası, USB 3.1 Tip-A bağlantı noktası ve microSD kart okuyucu bulunuyor. Klavye, pil, termal modül, anakart gibi önemli bileşenlerin basit araçlar kullanılarak dakikalar içinde değiştirilmesini sağlayan modüler bir yapıya sahip. Olası tüm problemlerde kolay ve hızlı bir şekilde yenilenen cihaz, dakikalar içinde tekrar kullanıma hazır hale geliyor.



HER UYGULAMAYLA YENİ YETENEKLER KAZANDI

Flip C214, kullandığı Chromebook'un işletim sistemi Chrome OS sayesinde kutudan çıkar çıkmaz kullanıma hazır. Kişisel Google hesabıyla oturum açarak saniyeler içinde binlerce uygulama, akıllı verimlilik araçları ve dosyalara erişim sağlanabiliyor. Böylelikle öğrenmek, çalışmak, paylaşmak ya da oyun oynamak her zaman ve her yerden kolaylıkla mümkün olabiliyor. Birçok cihazı aynı ayda yönetmeye yarayan Chrome eğitim lisansı sayesinde istenilen uygulamalar merkezi bir konsoldan yüklenebiliyor, engellenebiliyor veya farklı deneme testleri gerçekleştirilebiliyor. Google Classroom ise öğretmenlere anında sınıf oluşturmayı, ödev dağıtmayı, geri bildirim sağlamayı ve öğrencilerin durumunu takip etmeyi sağlayan araçlar sunuyor.



HER SESİ DUYMAK ŞART

En doğru ve en etkili ses deneyimi için JBL QuantumSURROUNDTM sistemi ile geliştirilen Quantum serisi oyuncuları kusursuz ses deneyimine davet ediyor. Seride yer alan kulaklıklar oyuncuların çapraz ateşleri tespit etmekten en ufak düşman hareketlerine kadar tüm ses detaylarının algılanmasını sağlıyor. Quantum serisiyle oyuncular en doğru ve etkileyici ses deneyimine ulaşılabilir fiyatlarla erişebiliyor. JBL, oyuncu kitlesine özel tasarlanan Quantum serisi ile fark yaratmaya devam ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de oyun severlerden büyük ilgi gören seri üstün ses performansı ile öne çıkıyor. eMilli Takımlar resmi sponsorluğu ve Bitexen TESFED Türkiye Kupası sponsorluğu ile oyun dünyasına destek olan JBL Quantum serisinde ulaşılabilir fiyatlarla her bütçeye uygun oyuncu kulaklığı ve hoparlörü bulunuyor. JBL Quantum serisi, oyuncuların çapraz ateşleri tespit etmekten en ufak düşman hareketlerine kadar tüm ses detaylarının algılanmasını sağlıyor.



MOBİL OYUNDA SU UYUR DÜŞMAN UYUMAZ

Oyuna özel uygun fiyatlı bir akıllı telefon bulmak kolay değil. Telefonu bulsanız da şarj süresi, kulaklık ve hoparlör için de çözüm bulmak zorundasınız. Yani oyun olsa da diğerleri olmazsa sorun çözülmüyor. Biz de sizin için gerekli oyun aksesuarlarını, telefonu bir araya getirmeye çalıştık. Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore oyun keyfi için ekonomik çözümler oluşturuyor. Özel kampanyalarla sürekli güncellenen Playstore dijital oyun tutkunlarının da adresi oldu.

İşe ilk olarak kulaklık ve hoparlörden başlayalım. Dizüstü bilgisayar, telefon veya tablet hangisini seçerseniz seçin ses konusunda iyi bir seçim yapmak zorundasınız. Sadece hoparlör ya da kulaklık değil, mikrofon konusunda da iyi seçim şart.

Ses odaklı ve sesin net bir şekilde iletilmesini sağlayan bom mikrofonları bulunan JBL Quantum serisi hafifliği ile rahat kullanım sunuyor. JBL Quantum serisinin uzun süreli rahatlık için hafızalı köpük kulak yastıkları bulunuyor. JBL Quantum 50 ile oyuncular her ortamda telefon ve tabletleri üzerinden en doğru sesle oyun oynayabiliyor.

***



OYUNCULARA TEK BİLGİSAYARLA 10 FARKLI BAĞLANTI

Oyuncular için kesintisiz oyun imkanı susan Mcdodo ürünlerinin başında gelen çoklayıcı hub'lar, 5'li 6'lı 8'li 10'lu girişlere sahip olan farklı seçenekleriyle, farklı ihtiyaçlara hitap ediyor. Çok girişli hub'larıyla oyun oynayanlar için aynı anda farklı ekranlara bağlanma ve şarj imkanı sunan Mcdodo'nun özellikle 10'lu hub çoklayıcısı; HDMI, PD, USB4, SD/TF, LAN ve VGA girişleriyle kullandığınız bilgisayarı dilediğiniz her şeyi yapabileceğiniz bir teknoloji üssüne çeviriyor. Bu çok fonksiyonlu genişletme adaptörü, özellikle MacBook'lar için HDMI, USB, VGA, PD100W, Gigabit LAN, TF Card Slot ve SD Card Slot özelliklerini bir arada topluyor.

Oyuncuların bir başka vazgeçemeyeceği ürün olan hızlı şarj adaptörü, Mcdodo'nun GaN şarjlarıyla bir üst seviyeye çıkıyor. Galyum nitrür isimli yarı iletkenle üretilen GaN şarj adaptörleri hızlı şarj dünyasının yeni gözdesi olarak, oyunculara da daha hızlı ve pratik şarj imkanı sunuyor. Mcdodo'nun tasarımıyla da oldukça iddialı olan 100W GaN şarjları, en hızlı şarj sürelerini en ufak boyuttaki adaptörlerle sunuyor. Bünyesinde birden fazla port barındıran Mcdodo GaN şarjlar, aynı anda akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlar için kullanılabiliyor. Özel koruma teknolojisi ile cihazları güvenli bir şekilde şarj ediyor.



KESİNTİSİZ MOBİL EĞLENCE KEYFİ

MediaTek'in yüksek performanslı Dimensity 1100 5G çip seti ile güçlendirilen POCO X3 GT, sürekli güce ihtiyaç duyan gün boyu eğlence için yüksek performanslı bir güç merkezi olarak dikkat çekiyor.

POCO X3 GT, Çift 5G SIM'li MediaTek Dimensity 1100 çipseti, 120Hz DynamicSwitch DotDisplay, yüksek çözünürlüklü 64MP üçlü kamera kurulumu ve 5000mAh (tip) yüksek kapasiteli pilini hızla şarj etmek için 67W Turbo Şarj (POCO akıllı telefonlarında ilk kez) teknolojisine sahip. POCO X3 GT, ayrıca çizilmelere ve kırılmaya karşı Corning Gorilla Glass Victus ile donatıldı.

Üst düzey Sıvı Soğutma Teknolojisi 2.0 sayesinde serin kalan POCO X3 GT, sağladığı yüksek performansı uzun süre korumaya devam ediyor. Bu yüksek hızın üstesinden gelmek için UFS 3.1 teknolojisi, dosyalara inanılmaz bir hızda erişilmesine ve kaydedilmesine olanak tanıyarak her şeyin çok daha hızlı bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Yüksek sıcaklıklarda dahi güvenilir performans gösterdiği test edilen POCO X3 GT'nin POCO X serisi telefonlarda ilk defa kullanılan Corning® Gorilla® Glass Victus™ ekranı düşmelere ve çizilmelere karşı koruma sağlıyor.