Telefon mu seçmek zor, otomobil mi?

Her yıl otomobil değiştirmiyoruz. Ancak her yıl yeni bir otomobil modeli piyasaya sürülüyor. Akıllı telefonlarda da her yıl modeller yenileniyor. Ancak telefonu yenilemek için daha ikna edici sebepler karşımıza çıkıyor...

Otomobil modelleri her yıl güncellenirken otomobilin tasarımında özellikle kasada değişiklik olup olmadığına dikkat edilirdi. Şimdi otomobil modelleri değişmekle kalmıyor. Elektrikli veya hibrit otomobillerle enerji tüketimi baştan sona değişiyor. İşte bu yüzden her yıl değişen şartlardan dolayı otomobil seçmek de güçleşiyor. Sadece farlar, iç tasarım değişti diye otomobil değiştiren var mı? Peki telefon değiştirmek isteyen için durum kolay mı? Aslında çok daha zor. Sonuçta taksi sürücüsü bile olsan, telefonla daha çok zaman geçirmek zorunda kalıyorsun. Sonuçta daha kişisel bir cihaz bulmak daha zor. Bu yüzden telefon konusunda alışkanlıklar belirleyici oluyor. Hangi telefonu güncelleyip güncellemeyeceğinize karar vermek aslında çok zor değil. Ancak kafa karıştıran o kadar çok konu var ki, basit sebeplerle değişiklik yapanların sayısı hiç de az değil. Ancak ekran kırılırsa, çizilirse tadınız kaçtığı kesin. Eğer sürekli takılıp ekran donması problemiyle uğraşmak zor geliyorsa, değiştirmek için tereddüt etmeyin. Ancak güçlü bir mazeretiniz ve profesyonel bir amacınız yoksa, üç veya dört yıl olmadan telefonu değiştirmek çok anlamlı değil.



PROFESYONEL BİR SEBEP BULUN

Eğer akıllı telefonu profesyonel sebeplerle kullanıyorsanız, karşılığını alıp almadığınıza karar vermek daha kolay. Yeni telefonla işinizi yaparken fark yaratabilecek misiniz? Kameranın sahip olduğu yetenekler, pil performansı, işlemci performansı sizin daha iyi iş yapmanızı sağlayacaksa durduğunuz kabahat. Yok eğer uykularınız kaçacaksa, hiç kendinizi yormayın ve üzmeyin. Sonuçta amiral gemisi bir telefona ödenen bedel 10 bin TL ile 25 bin TL arasında değişiyor. Türk Telekom mağaza ya da online kanaldan satılan amiral gemisi telefonlara önemli finansal seçenek sunuyor.



Katlanabilir ekran alınır mı?

Akıllı telefonlarda katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 rüyalarına giren önemli sayıda insan var. Eğer önceki nesil katlanabilir ekranlar hayal kırıklığı yarattıysa, yeni modelleri gözden geçirmenizde fayda var. Sadece telefonu masanın üstüne havalı şekilde koymak için ortaya çıkmayın. Yüksek çözünürlüklü video izlemek ya da fotoğraflara bakmak, web sitesinden bir şeyler okumak daha keyifli olur derseniz, 7.6 inçlik Galaxy Z Flip 3 daha mantıklı bir karar olur.



iPhone 13 alınır mı?

Alan derinliğini kullanarak Sinematik çekim yetenekleriyle videolar çekmek, düşük ışıkta fotoğraf ve video çekmek heyecan verici. Ancak iPhone 12 ya da iPhone 11 ailesinden bir telefona sahipseniz, yenilemek şart değil. Eğer bu özellikler sizin daha iyi profesyonel iş çıkarmanızı sağlayacaksa, yeni telefona yatırım yapmaya değer.

