Okul için yeni iPad’ler hazır

Yeni eğitim dönemi için iPad seçenekleri arttı. 10.2 inçlik 9’uncu nesil iPad, görüntülü sohbetleri daha geniş sahneye taşırken, 8.3 inçlik iPad Mini hem okul hem kurumsal uygulamalar için güçlü A15 Bionic işlemciyle geliyor...

Eğitim döneminde tablet kullanımı arttı. Sınıfta her öğrenciler kolay uyum sağladığı için iPad öğretmenler tarafından da tercih ediliyor. Uygulama geliştiriciler de öncelikle iPad üzerinde uygulamalarını duyuruyor. Her dilde binlerce eğitim uygulaması öncelikle iPad sürümüyle kullanıma sunuluyor. Apple daha geniş fiyat ve ekran seçeneği için iPad modellerini eğitim dönemi öncesinde güncelledi. Güncellenen cihazlara yedinci kuşak Apple Watch'u da eklemişti. iPad'e daha da fazla performans ve yetenek sağlayan güçlü A13 Bionic çipe sahip yeni iPad'i (9'uncu nesil) başlangıç fiyatı 3 bin 899 TL olarak belirlenmiş. Evet, asgari ücretli bir insanın maaşından yüksek ama taksitlerle daha uygun hale gelecektir. Sonuçta kullanılan cihazları fiyat performans değeriyle ölçmek daha doğru olur. 10.2 inç iPad, tümü olağanüstü bir değer sunan A13 Bionic, Ana Sahne ve True Tone'a sahip ve şimdi iki kat daha büyük bir depolama alanıyla başlıyor.



ÖN KAMERADA GENİŞ SAHNE

Pandemi döneminde görüntülü görüşme, uzaktan eğitimin bir parçası haline geldi. Öğrenciler evde hazırladıkları projeleri sunum yaparak anlatıyor. Hibrit eğitim yöntemiyle haftanın bir kaç günü okulda, bir kaç günü evde kamera hayatın bir parçası haline gelecek. Ana Sahne özellikli 12 MP Ultra Geniş ön kameraya, Apple Pencil ve Smart Keyboard desteğine, kullanıcı dostu iPadOS 15'e ve önceki nesle göre iki kat daha büyük depolama alanına sahip. Yeni 12 MP Ultra Geniş ön kamera ve Neural Engine sayesinde iPad Pro'daki Ana Sahne deneyimi, kullanıcıların daha da çekici görüntülü görüşmeler yapabilmesi için şimdi iPad'de de sunuluyor. Kullanıcılar hareket ettikçe Ana Sahne özelliği süjeyi kadrajda tutmak için otomatik olarak pan yapıyor. Başkaları katıldığında kamera onları da algılıyor ve görüntüyü onları da konuşmaya katacak şekilde kolayca uzaklaştırıyor. Ana Sahne özelliği FaceTime'da olduğu gibi üçüncü taraf görüntülü arama uygulamalarında da görüntülü görüşmeleri daha doğal hale getiriyor. İster sevdiklerinizle hasret gidiyor ister iPad'inizi bir uzaktan öğrenim ortamında kullanıyor olun, Ana Sahne özelliği bağlanma deneyimini hiç olmadığı kadar çekici hale getiriyor.



DAHA GÜÇLÜ İŞLEMCİ

Türk Telekom mağazalarında satılması beklenen yeni iPad, önceki nesle göre yüzde 20 performans artışı sağlayan güçlü A13 Bionic çip ile donatılmış olarak geliyor. A13 Bionic çipteki Neural Engine, iPadOS 15 ile gelen ve bir fotoğraftaki metinleri tanıyarak kullanıcıların bu metinler üzerinde işlem yapmalarına imkan veren Canlı Metin özelliği gibi yeni nesil yapay öğrenme özelliklerine de güç katıyor. iPad kullanıcılara evde veya hareket halinde çalışma, öğrenme ve bağlanma özgürlüğü sunuyor. Yeni iPad'in en küçük kapasiteli modeli 64 GB, yani önceki nesle göre iki kat daha büyük depolama alanıyla iPad kullanıcılarına daha da fazla değer sunuyor. Daha fazla uygulama, oyun, fotoğraf ve video depolamak isteyen kullanıcılar için 256 GB seçeneği de sunuluyor. Hızlı Not özelliğiyle şimdi Notlar uygulaması sistem genelinde kullanılabiliyor ve ister klavyeyle ister Apple Pencil ile yazıyor olun, birlikte çalışmanın ve organize olmanın yeni yollarını sunuyor. Çeviri uygulaması, Otomatik Çeviri ve yüz yüze görünümü gibi konuşmaları daha kolay ve doğal hale getiren yeni özelliklerle iPad'e geliyor. Canlı Metin özelliği, aygıt içi akıllı teknolojilerden yararlanarak fotoğraflardaki metinleri algılıyor ve kullanıcıların bu metinler üzerinde işlem yapabilmelerini sağlıyor. Örneğin bir mağaza vitrinindeki telefon numarasının fotoğrafını çekerek telefon etme seçeneği sunabiliyor. Odak uygulaması, kullanıcıların bildirimleri çalışma, okuma, egzersiz, oyun oynama veya uyuma gibi o anda yaptıkları işe göre otomatik olarak filtrelemelerini sağlıyor. FaceTime görüşmeleri uzamsal ses ve yeni Portre moduyla daha doğal görünüyor. Şimdi Grup FaceTime, yeni ızgara görünümünde katılımcıları aynı boyutta kutularda görüntüleme seçeneğini sunuyor

***



AKILLI BANTLAR UYKUDA, SPORDA BİLEĞİMİZDE



OPPO'nun 1.1 inç genişliğinde tam renkli ekrana sahip akıllı bilekliği OPPO Band, kullanıcılarının sağlığını takip etmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 12 farklı egzersiz moduyla kullanıcıların hızlı yaşam temposuna eşlik eden OPPO Band, uykunun her saniyesinde aktif olarak kandaki oksijen (SpO2) değerini ve optik sensörü sayesinde kullanıcıların nabzını gece ve gündüz ölçmesiyle de ideal bir model olarak öne çıkıyor. Egzersiz yapmayı kolaylaştıran OPPO Band'de koşu, yürüme, bisiklet, yüzme, badminton, kriket ve yoga dahil olmak üzere 12 farklı egzersiz modu bulunuyor. OPPO Band egzersiz verilerini kaydederken kullanıcılar da sağladıkları ilerlemeyi, sadece Google Play'de bulunan HeyTap Health uygulamasından takip edebiliyorlar. Bu da aktif bir hayat için motivasyonu artırmanın anahtarı olarak karşımıza çıkıyor.



KANDAKİ OKSİJEN DEĞERİ

Uyku, nabız ve sürekli olarak kandaki oksijen değerini ölçen OPPO Band, kullanıcıların sağlığı için kayıt tutarak gerekli analizleri yapıyor. Kandaki oksijen değerinin sürekli izlenmesi üründe bulunan optik kan oksijeni sensörü sayesinde mümkün oluyor. Bu sensör, kullanıcı uykudayken ürünün her saniye kandaki oksijen değerini izlemesini sağlıyor. Sekiz saatlik bir uyku süresinde hiç durmadan 28 bin 800 kez kullanıcıların vücudundaki oksijen değerini tam olarak okuyabiliyor. Profesyonel uyku izleme özelliğine sahip olan OPPO Band kullanıcıların daha sağlıklı uyku biçimleri geliştirmesine yardımcı oluyor.

***



MİNİ AMA GÜÇLÜ İPAD



iPad sadece eğitim değil, mağazalarda farklı satış uygulamaları için de kullanılıyor. 8.3 inç Liquid Retina ekranlı yeni iPad mini güçlü A15 Bionic çipe sahip yeni iPad mini önceki nesle göre yüzde 80 daha hızlı performans sağlıyor. Bu, onu bugüne kadarki en becerikli iPad mini yapıyor. Yeni bir USB-C bağlantı noktası daha hızlı bağlantı sağlıyor ve 5G Cellular modelleri daha esnek mobil iş akışları sunuyor. Yeni gelişmiş kameralar, Ana Sahne ve Apple Pencil (2. nesil) desteği kullanıcılara fotoğraf ve video çekmeleri, sevdikleriyle iletişimde kalmaları ve yaratıcı fikirlerini anında not almaları için yeni yollar sunuyor. iPad mini dar kenarlı ve daha büyük bir 8.3 inç Liquid Retina ekrana sahip olmasına rağmen aynı kompakt boyuta sahip. 500 nit parlaklık, P3 geniş renk yelpazesi, yansıma önleyici ekran kaplaması, True Tone ve tam laminasyon gibi gelişmiş teknolojilerle, görseller ve videolar daha canlı hale geliyor ve camın yüzeyinden taşıyor gibi görünüyor. Yatay modda stereo ses sunan yeni hoparlörler, yeni ekranla birlikte harika bir film izleme deneyimi yaratıyor.



GENİŞ ÖN KAMERA

Tam ekran tasarımı, Touch ID'nin iPad mini'nin üst düğmesine taşınmasıyla mümkün hale geldi. Touch ID, iPad mini'nin kilidini açmak, uygulamalarda oturum açmak veya Apple Pay'i kullanmak için kullanıcıların bildiği ve çok sevdiği kullanım kolaylığını ve güvenli kimlik doğrulama imkanını sunuyor. Tüm gün süren pil ömrü sağlayan olağanüstü verimli bir tasarıma sahip yeni A15 Bionic çip, iPad mini'nin performansında çok büyük bir artış sağlıyor. iPad Pro'daki Ana Sahne deneyimi şimdi iPad mini'de de sunuluyor. Bu sayede kullanıcılar daha çekici görüntülü görüşmeler yapabilecekler. Yeni bir 12 MP sensöre sahip Ultra Geniş ön kamera ve çok daha geniş görüş alanı sayesinde Ana Sahne, kullanıcılar hareket ettikçe süjeyi kadrajda tutmak için otomatik olarak pan yapıyor. Başkaları katıldığında kamera onları da algılıyor ve görüntüyü onları da kolayca konuşmaya katmak için sorunsuz bir şekilde uzaklaştırıyor. Arka kamera şimdi daha net ve canlı fotoğraflar çekmek için Focus Pixels özellikli 12 MP sensöre ve daha büyük bir diyaframa sahip. Arka kamerada loş ışıkta fotoğraf çekmek için mükemmel seçenek olan True Tone Flash da bulunuyor. A15 Bionic'teki yeni bir ISP sayesinde kullanıcılar, gölgeli ve ışıklı alanlardaki detayları ortaya çıkararak görüntü kalitesini iyileştiren Akıllı HDR ile son derece doğal gözüken fotoğraflar görecekler.



FOTOĞRAFÇI VE DOKTORLARA

Şimdi iPad mini'de sunulan 5G teknolojisiyle, müşteriler hareket halindeyken daha hızlı kablosuz bağlantıyla daha da fazlasını yapabiliyor. 5G, iPad mini'nin ideal koşullarda 3.5 Gbps'e kadar en yüksek hızlara ulaşmasını sağlıyor. Kullanıcılar şimdi nerede olurlarsa olsun bağlı kalabiliyor ve oyun oynayan arkadaşlardan yerinde hizmet veren saha servisi teknisyenlerine kadar her türlü günlük aktivitede daha üretken olmalarını sağlıyor. Gigabit LTE ve eSIM için destek sunmaya devam eden iPad mini, kullanıcılar bağlanmaya ihtiyaç duyduğunda inanılmaz bir esneklik sağlıyor. Wi-Fi 6 daha da hızlı Wi-Fi bağlantıları sağlıyor. iPad mini kameralar ve harici sürücülere ve 4K'ya kadar harici monitörler gibi genel bir USB-C aksesuarları ekosistemine bağlanmak için 5 Gbps'ye kadar, yani önceki nesle kadar 10 kat daha hızlı veri aktarımı için bir USB-C bağlantı noktasına sahip. USB-C, yaratıcı profesyoneller kadar, iPad'lerini günlük işleri için kullananlara da yüksek bant genişliğinde giriş ve çıkış iş akışlarına imkan veriyor. Bu, stüdyo dışında çekim yaparken kameraları bağlayan bir fotoğrafçı veya uzaktan ultrason çeken bir doktor için mükemmel bir özellik.