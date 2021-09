Profesyonel çekim etkisi dikkat çekici

Endüstriyi dönüştüren markanın yeni ürününün öncekinden farkı; mevcut telefonu değiştirme kararına etkisi olacak. Rakiplerinden farkı en çok merak edilen soru. Kamera, pil ömrü, ekran ve işlemci farkı iPhone 13’ü öne çıkarıyor

Tam 14 yıl önce ilk iPhone çıktığında hayatımızda bu kadar derin iz bırakacağını kimse bilemezdi. Ürün deneyimi kavramını bu kadar bastıra bastıra anlatacağımız bir ürün olmadı. Mühendis merkezli teknoloji ürünleri ilk kez insan merkezli tasarıma kavuştu. Bu kadar iddialı konuşmamıza sebep olan şey, açık ara herkesin ilk deneyimi anlatma yarışı oldu. Teknoloji editörleri fonksiyonları karşılaştırmaya bayılırdı. Hala daha bayılanlar var! Ancak telefon artık her yaştan insanın en kişisel aracı. Sadece mühendislik bakış açısıyla düşünmek yeterli olmuyor. İşte bu yüzden biz yeni iPhone 13 ailesine bu gözle bakmaya çalışacağız. Bunun için üç sorunun peşine düştük. Ancak deneyimlemeden de bu sorunun yanıtı vermek kolay değil. Sadece Apple'ın sunduğu detaylara göre yorumlayacağız. Genel olarak telefona dışarıdan baktığınızda çentiğin küçüldüğünü söyleyebiliriz. Ancak çentiğin karar verirken öne çıkan bir özellik olduğunu söylemek zor. Aradaki fark da "vay anasını" diyecek kadar yok.

Akıllı telefonların deneyim farkını anlatmak için kameradan yola çıkanların sayısı hiç de az değil. Artık elimizde tuttuğumuz telefonların kameraları, deneyimin en önemli parçası oldu. Sonuçta tasarım, pil ömrü, performans olarak benzeyen cihazlar arasında kamera deneyimiyle sıyrılmak çok önemli. Önce işe farkı yaratan 6.1 inçlik iPhone 13 Pro ve 6.7 inçlik dev iPhone 13 Pro Max'ten başlayalım.

Apple iPhone 13 Pro'yu 16 bin TL ve iPhone 13 Pro Max'i 18 bin TL'den başlayan fiyatlarla 1 Ekim'den itibaren satışa sunuluyor. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max, grafit, altın, gümüş ve sierra mavisi renk ve 128 GB, 256 GB, 512 GB ve yepyeni 1 TB depolama seçenekleriyle satışa sunulacak. Türk Telekom gibi operatörler dışında Apple mağazaları ve teknoloji marketlerde de satışa sunuluyor. Aslında kameradan, uzun pil ömründen bile söz ederken mutlaka A15 Bionic işlemciden söz etmek zorundayız.

Sonuçta mercekler ve kameralar kadar işlemci ve yazılım yetenekleri fotoğraf ve videoda fark yaratıyor. Bu yüzden işlemcinin hakkı işlemciye... Baştan aşağı yeniden tasarlanan her iki modelde de 120 Hz uyarlamalı yenileme hızıyla dokunma deneyimini daha hızlı ve duyarlı hale getiren, ProMotion özelliğine sahip, yeni bir Super Retina XDR ekran bulunuyor.



PRORES GECE MODU SİNEMATİK ÇEKİM

Apple, Pro kamera sisteminin fotoğraflar ve videolar çekerken, gücünü A15 Bionic'in performansından alan, önde gelen rakiplerinden çok daha güçlü yeni Ultra Geniş, Geniş ve Telefoto kameralarla şimdiye kadarki en büyük ilerlemeyi kaydettiğini iddia ediyor. Bu teknolojilerin, yeni Ultra Geniş kamerada makro fotoğrafçılık ve 2,2 kata kadar daha iyi loş ışık performansı gibi etkileyici yeni fotoğraf özelliklerini mümkün kıldığını belirtiyor. Öyle mi? Deneyimledikçe göreceğiz. Her iki model de Dolby Vision'da uçtan uca pro iş akışlarını ve ilk kez, yalnızca iPhone'da bulunan ProRes'i sunuyor.

Fotoğrafik Stiller gibi yeni bilişimsel fotoğrafçılık özellikleri kameradaki görünümünü kişiselleştirilmesi ve her iki modelde de gece modu bulunması fark yaratıyor. Ancak "Sinematik Mod" video çekimleri dikkatimi çekti. Profesyonel çekim etkisi yaratan alan derinliği geçişleri, makro video, hızlı ve ağır çekim, loş ışık performansı büyük yenilik... Örneğin Apple'ın profesyonel özelliklerinden biri, 1080p ProRes ile sınırlı olacak 128 GB depolama alanına sahip modeller hariç, üst seviye telefonlarında 4K ProRes çekebilme yeteneğine sahip olacak.



BİZDE YOK AMA HERKES 5G KONUŞUYOR!

İlginizi şimdilik çekmese de 5G konusunda hariçten gazel okumaya hazırım. Dünya hızla 5G'ye geçiyor ve iPhone, kullanıcıların bağlanma, paylaşma ve içerikleri kullanma biçimini değiştiren gelişmiş bir 5G deneyimi sunuyor. Daha fazla 5G banda sahip özelleştirilmiş donanım tasarımı, iPhone 13 ürün serisinin daha büyük kapsama ve performans için daha fazla yerde 5G'de çalışmasını sağlıyor. 2021 yılının sonuna kadar, iPhone'daki 5G desteği, tüm dünyada 200'ün üzerinde operatör ve 60 ülke ve bölgeyle iki katına çıkacak. Kullanıcılar favori platformlarında daha yüksek kaliteli video yayınları, çok oyunculu oyunlarda daha rekabetçi oyunlar, daha yüksek indirme ve yükleme hızları ve çok daha fazlasını deneyimleyebilecek. iOS 15 ile 5G'deki SharePlay, FaceTime görüşmesi yaparken arkadaşlarınızla eşzamanlı olarak HDR filmleri veya TV programları izlemek gibi güçlü paylaşım deneyimlerine imkan verecek. Ve Akıllı Veri modu, 5G hızları gerekmediğinde iPhone'u LTE'ye otomatik olarak geçirerek pil ömrünü akıllı şekilde koruyor.



9'UNCU NESİL İPAD VE İPAD MİNİ EL ELE GELDİ

7'nci nesil Apple Watch ekranı büyüdü. Apple iPhone 13'ü tanıttığı toplantıda Apple Watch ve iPad'in güncel sürümlerini de tanıttı. 7'nci nesil Apple Watch 1 mm büyüyerek 41 ve 45 mm daha geniş ekranla geliyor. Apple, şimdiye kadar en dayanıklı Apple Watch ekranıyla geldiğini iddia ediyor. Ayrıca EKG ve Oksijen Doygunluğu gibi yetenekleri de devam ediyor. Üstelik Apple Watch şarjı da USB C şarj ünitesiyle geliyor. 9'uncu nesil iPad 10.2 inç, yeni iPad Mini 8.3 ekranıyla dikkat çekiyor. 10.2 inç iPad, tümü güçlü yeni işlemcisi A13 Bionic, Ana Sahne ve True Tone'a sahip ve şimdi iki kat daha büyük bir depolama alanıyla başlıyor. Yeni eğitim yılı öncesi uygun fiyatlı seçenek olarak gelecek. Cihazların USB C bağlantı noktasıyla geldiğini söyleyelim. Yeni 12 MP Ultra Geniş ön kamera ve Neural Engine sayesinde iPad Pro'daki Ana Sahne deneyimi, kullanıcıların daha da çekici görüntülü görüşmeler yapabilmesi için şimdi iPad'de de sunuluyor. A15 Bionic çipe sahip yeni iPad mini önceki nesle göre yüzde 80 daha hızlı performans sağlıyor. Bu, onu bugüne kadarki en becerikli iPad mini yapıyor. Yeni bir USB-C bağlantı noktası daha hızlı bağlantı sağlıyor ve 5G Cellular modelleri daha esnek mobil iş akışları sunuyor. Yeni gelişmiş kameralar, Ana Sahne ve Apple Pencil (2. nesil) desteği kullanıcılara fotoğraf ve video çekmeleri, sevdikleriyle iletişimde kalmaları ve yaratıcı fikirlerini anında not almaları için yeni yollar sunuyor.



ŞARJ SÜRESİNDE İŞLEMCİNİN ÖNEMİ

Apple'ın rakibi Android cihazlarda Snapdragon 888 şimdilik A15 Bionic çipe göre zayıf kaldığını söyleyebiliriz. Sonuçta iPhone 13 işlemci platformunu Apple gibi kendi tasarladığı çipi kullanan Google Pixel 6 ve Pixel 6 Plus hariç diğerlerinde daha iyi olduğuınu söylemek mümkün. Ancak yine toplam değişimi deneyimden sonra net söyleyebiliriz. Ancak işlemcinin pil tüketiminde kendisini gösterdiğini söylemek mümkün. 120 Hz ekran ve yeni işlemcilere baksak bile teknik detaylar her zaman deneyimi anlatamaz.



BÜTÜN GÜN SÜREN PİL ÖMRÜ, ÖNEMLİ BİR FAKTÖR OLACAK

Apple, iç tarafta A15 Bionic çip, daha enerji verimli bileşenler, daha büyük bir pil ve sıkı donanım ve yazılım entegrasyonunun sağladığı güç optimizasyonları, her iki Pro modeli için de tüm gün süren pil ömrü sağlıyor ve iPhone 13 Pro Max bir iPhone'da bugüne kadar sunulan en uzun pil ömrüne sahip. iPhone 13 Pro, iPhone 12 Pro'ya göre günde bir buçuk saat, iPhone 13 Pro Max ise iPhone 12 Pro Max'e göre iki buçuk saat daha uzun süre dayanıyor.