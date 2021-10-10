Ekonomik ve yetenekli tabletler geliyor

Eğitim için harika cihaza dönüşen tabletler yeni tasarım ve yeteneklerle karşımıza çıkıyor. Dokuzuncu nesil iPad ve Xiaomi Pad 5, eğitim uygulamaları için çalışmaya hazır

Binlerce eğitim ve üretkenlik uygulamasıyla yetenekleri artan tabletler eğitim için her geçen gün daha da vazgeçilmez cihazlar haline geliyor. Yeni iPad, TrueTone özellikli 10.2 inç Retina ekrana, Ana Sahne özellikli 12 MP ultra Geniş ön kameraya, Apple Pencil (1. nesil) ve Smart Keyboard desteğine, kullanıcı dostu iPadOS 15'e ve önceki nesle göre iki kat daha büyük depolama alanına sahip.

Bu, yeni iPad'in Chromebook'a göre üç kat ve en çok satan Android tablete göre altı kat daha hızlı olmasını sağlıyor. Bu ek performans, kullanıcıların en hesaplı iPad'de gelişmiş uygulamaları ve oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırmalarını sağlayacak. A13 Bionic çipteki Neural Engine, iPadOS 15 ile gelen ve bir fotoğraftaki metinleri tanıyarak kullanıcıların bu metinler üzerinde işlem yapmalarına imkan veren Canlı Metin özelliği gibi yeni nesil yapay öğrenme özelliklerine de güç katıyor.

Yeni 12 MP Ultra Geniş ön kamera ve Neural Engine sayesinde iPad Pro'daki Ana Sahne deneyimi, kullanıcıların daha da çekici görüntülü görüşmeler yapabilmesi için şimdi iPad'de de sunuluyor. Kullanıcılar hareket ettikçe Ana Sahne özelliği süjeyi kadrajda tutmak için otomatik olarak pan yapıyor. Başkaları katıldığında kamera onları da algılıyor ve görüntüyü onları da konuşmaya katacak şekilde kolayca uzaklaştırıyor. Ana Sahne özelliği FaceTime'da olduğu gibi üçüncü taraf görüntülü arama uygulamalarında da görüntülü görüşmeleri daha doğal hale getiriyor. İster sevdiklerinizle hasret gidiyor ister iPad'inizi bir uzaktan öğrenim ortamında kullanıyor olun, Ana Sahne özelliği bağlanma deneyimini hiç olmadığı kadar çekici hale getiriyor.

True Tone ilk kez iPad'in etkileyici 10.2 inç Retina ekranına geliyor. Yeni, yükseltilmiş ortam ışığı sensörü, ekran içeriğini odanın renk sıcaklığına göre ayarlayan True Tone özelliğini destekliyor. İnce ve hafif tasarımı ve Cellular model seçeceğiyle, iPad kullanıcılara evde veya hareket halinde çalışma, öğrenme ve bağlanma özgürlüğü sunuyor. Yeni iPad'in en küçük kapasiteli modeli 64 GB, yani önceki nesle göre iki kat daha büyük depolama alanıyla iPad kullanıcılarına daha da fazla değer sunuyor. Daha fazla uygulama, oyun, fotoğraf ve video depolamak isteyen kullanıcılar için 256 GB seçeneği de sunuluyor.



XİAOMİ PAD 5 EĞİTİM, İŞ VE EĞLENCE İÇİN HAZIR

Hem iş hem de eğitim amaçlı kullanım için bir üretkenlik aracı olarak çok yönlü bir cihaz olan Xiaomi Pad 5, aynı zamanda üst düzey eğlence deneyimi sunuyor. Ürün yeni normalin oturmaya başladığı ve öğrencilerin okula yeniden döndüğü bir dönemde işten eğlenceye tam bir deneyim sunmak için en uygun zamanda gelirken; sınıfta, evde veya ofiste, taşınabilir iş istasyonu olarak, kullanıcılara en iyi oyun ve çalışma deneyimini yaşatıyor.

Kullanıcılar, 13MP kamerayı kullanarak tüm belgeleri tarayabiliyor, iş veya sınıf arkadaşlarıyla sorunsuz bir şekilde paylaşabiliyor. Yalnızca 12.2 gram ağırlığında olan Xiaomi Smart Pen, doğal bir yazma deneyimi için 4096 basınç hassasiyeti ve 240Hz dokunma örnekleme hızı ile birlikte geliyor. Xiaomi Akıllı Kalem ayrıca hızlı bir şekilde not almak, ekran görüntüsü almak veya kalem ile silgi arasında kolayca geçiş yapmak için Akıllı Kalem işlev tuşları gibi kullanışlı özellikler içeriyor. Xiaomi Pad klavye, verimli, hızlı ve hatasız yazma için 1,2 mm tuş vuruşu ve bağımsız ESC tuşuyla desteklenen tamamen stratejik bir şekilde oluşturulmuş 63 tuşla optimize edilmiş bir düzene sahip. Bağımsız görev tuşu (⌘) ile kullanılabilen zengin kısayol koleksiyonu, Xiaomi Pad 5'te gezinmek ve komutları gerçekleştirmek için çok daha kolay ve sorunsuz bir çözüm sunuyor. Ayrıca, 1080p videoyu destekleyen 8MP ön kamera ile konferans görüşmelerine de hazır.

Xiaomi Pad 5, aynı zamanda keyifli bir ses deneyimi sunuyor. Kullanıcılar, daha yüksek ve daha net ses sunan büyük dörtlü hoparlör kurulumuyla zengin stereo sesin keyfini çıkarıyor. Dolby Atmos, en sevdiğiniz Dolby Atmos içeriklerini dinlerken benzersiz ayrıntı, derinlik ve gerçeklikle üst düzey ses deneyimi sunuyor.



ŞARJ DERDİNİ UNUTARAK DİZÜSTÜNÜ KULLAN

HONOR'un yeni dizüstü bilgisayarı MagicBook X15, 10 saati aşan batarya ömrünün yanı sıra 30 dakikalık şarjla yarım gün kullanım imkânı sunuyor ve sadece bir saatte yüzde 70 oranında şarj düzeyine ulaşabiliyor.

İster okul ister ofis olsun, artık gittiğimiz her yerde bilgisayardaki dosyalarımıza ve günlük faaliyetlerimize kısa yoldan ulaşmayı hedefliyoruz. Kullandığımız dizüstü bilgisayarların ise taşınabilirlik açısından hafifliğinin yanı sıra hem batarya kapasitesinin güçlü olması hem de şarj süresinin uzun olması oldukça önemli.

Dizüstü bilgisayarlar sahip oldukları donanımla yalnızca gelişmiş işlemlerde değil, günlük kullanımda da yoğun bir güç tüketimine ihtiyaç duyuyor. Bu işlemler donanıma yük bindirirken, kaynakları yoğun bir şekilde kullandığı için daha yüksek güç gereksinimleri getiriyor. Bu cihazların çoğu, sadece birkaç saatlik kullanım sonrasında bataryayı tüketiyor ve işimizin yarım kalmasına sebep oluyor.

Hafifliği ve ergonomisinin yanı sıra hızlı şarj özelliğiyle dikkat çeken HONOR MagicBook X15 modeli ise kullanıcısına büyük avantajlar sağlıyor. Intel Core i5-10210U işlemcisi ile gelen HONOR MagicBook X15, kompakt yapısının yanı sıra batarya performansıyla aynı anda birden fazla görevi tamamlayabilmenizi ve yüksek performans keyfini her yere kolayca taşıyabilmenizi sağlıyor. MagicBook X15, 8 GB'lik RAM ve sahip olduğu 512 GB SSD depolama alanıyla bu performansı destekliyor.

Diğer taraftan batarya kullanımında dikkat edilen en önemli denge pil tüketiminde ve optimizasyonunda karşımıza çıkıyor. Yüksek donanım aynı zamanda güç tüketimi bakımından yüksek tüketim gerektiriyor. Genelde kaliteli donanımın yanı sıra büyük batarya kapasiteleri ya da şarj süresinin uzun gitmesi için daha düşük teknik ve ekran özellikleri ile karşılaşabiliyoruz.



ÖĞRENCİLERE EVDE VR ROBOTİK VE KODLAMA ATÖLYESİ

Robotik ve kodlama dersleri artık evlere girmeye başlıyor. Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, en popüler kanalları arasında yer alan Da Vinci TV ile öğrencilere özel bir eğitim projesine imza atıyor. Tivibu ve Da Vinci TV, tasarım odaklı düşünce ile geleceğin teknolojilerini üreten çocukların yetişmesine destek vermek için 8-12 yaş arası öğrencilere özel bir VR Robotik ve Kodlama atölyesi düzenliyor. Çocuklar, bu online atölyede VEXRobotics'in yeni yazılımı #VEXCode VR ile evde robot olmadan da uzaktan kodlamayı öğrenecek.

Çocuklara eğitimde fırsat eşitliği ve kolay öğrenme ortamları sağlamak için Da Vinci TV ile düzenli gerçekleştirdikleri bilim ve teknoloji eğitimlerinin Türk Telekom Tivibu çatısı altında çok önemli bir misyonu olduğunu belirten Türk Telekom TV/OTT İçerik ve Platform Yönetimi Direktörü Muhammed Ziyad Varol, "Geleceği çocuklarımız ve yeni nesil teknolojilerle şekillendirmek için Türk Telekom Tivibu olarak var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler öncelikle 07-14 Ekim 2021 tarihleri arasında @davinciturkiye ve @tivibu Instagram hesaplarını takibe alması gerekiyor. Ardından Tivibu'nun Instagram resmi hesabında kampanya için paylaşılan postun altına "bir robot tasarlama şansınız olsa, robotun görevi ne olurdu?" sorusunu nedeniyle birlikte cevaplayarak paylaşan ve 3 arkadaşını etiketleyenler yarışmaya katılmış oluyor. Uzman jüri tarafından değerlendirme sonucu kazanan 10 talihli öğrenci, 19 Ekim'de Tivibu'nun @tivibu Instagram resmi hesabından duyurulacak. Da Vinci TV iş birliğiyle düzenlenen bu keyifli VR Robotik ve Kodlama eğitimi, 06 Kasım günü 10.30-12.00 saatleri arasında online gerçekleştirilecek.