Elon Musk sosyal medyanın kutuplaştıran diline çare arıyor!

Twitter’ı satın alarak sonunda muradına eren Elon Musk, sosyal medyanın, daha fazla nefret üreten, toplumları kutuplaştıran ‘yankı odaları’na bölünmesinin büyük bir tehlike olduğunu söylüyor. Musk, bu meseleye çözüm bulacağını iddia ediyor!

Twitter'ın merkezine elinde bir lavabo ile giren Elon Musk, sosyal medya yüzünden kutuplaşan, nefret üreten toplumlara, algoritma vasatlığının yarattığı sorunlara çözüm bulmaya çalışacaklarını iddia etti. Musk, Twitter'ın kurum önyargıları olmadan vatandaş haberciliğini öne çıkaran yönünün daha güzel olduğunu söyledi. Ancak sosyal medyanın körüklenmesine katkı sağladığı kutuplaşma kültürü açısından bakınca önemli gelişmeler bekleniyor.

Twitter'ı resmen satın aldıktan sonra sosyal medya hesabında açıklama yapan Elon Musk, neden satın alma sebebini şöyle özetledi: "Geniş bir inanç yelpazesinin şiddete başvurmadan sağlıklı bir şekilde tartışılabileceği ortak dijital bir meydana sahip olmanın uygarlığın geleceği için önemli olması."



"İNSANLIĞA YARDIM İÇİN ALDIM"

Twitter'ı para kazanmak için almadığını iddia eden Musk, toplumları kutuplaştıran özelliğine dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda sosyal medyanın, daha fazla nefret üreten, toplumu bölen aşırı sağ ve aşırı sol yankı odalarına bölünmesi büyük bir tehlike oluşturuyor. Twitter'ı kolay olacağı için satın almadım. Daha fazla para kazanmak için yapmadım. Sevdiğim insanlığa yardım etmek için yaptım. Bunu alçakgönüllülükle yapıyorum ve tüm çabalarımıza rağmen bu hedefe ulaşmadaki başarısızlığın çok gerçek bir olasılık olduğunu kabul ediyorum." Elon Musk'ı Twitter'da sert tartışmalar da bekliyor. Çalışanların işten çıkarılması konusundaki açıklamaları çiçeklerle karşılanmayacağının da habercisi. Yani Elon Musk'ın macerası henüz yeni başlıyor diyebiliriz.







FACEBOOK KUTUPLAŞMAYI ENGELLEMEDİ

Aslında Elon Musk'ın kutuplaştırma iddiaları yersiz değil. Daha önce Facebook'ta çalışan ve sonra çalıştığı kurumu ihbar eden Frances Haugen, Facebook'un önceliğinin, nefret söylemleriyle ve yalan haberle mücadele etmek değil, kâr etmek olduğunu söyledi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesine sızdırdığı belgelerin, Facebook'un büyümeyi güvenliğe tercih ettiğini kanıtladığını vurguladı. Frances Haugen ABD Kongresi'nin yürüttüğü soruşturmada tanık koruma programına alınmıştı. Frances Haugen tarafından sızdırılan belgelerden bazıları Facebook'un, ünlü ve çok takipçisi olan bir kısım kullanıcılara, içerik kontrolü açısından diğer kullanıcılardan farklı ve ayrıcalıklı davrandığını ortaya koyuyor. Dava ile aynı dönemde Facebook çatı şirketine Meta adını vermiş, Metaverse kelimesinin tartışılmasına katkı sağlamıştı.







KAVGA YA DA KAZA İZLEME KÜLTÜRÜ

Peki, algoritmalar nasıl kutuplaşmayı körüklüyor? Algoritmalar insanları kutuplaştıran diyalogları öne çıkararak daha çok izleyici toplar. Bu duruma trafik benzetmesi yapabiliriz.Trafik kazası olduğunda sadece kazanın olduğu yönde değil, karşı yöndeki trafik de tıkanır. Bunun sebebi insanların trafik kazasını görme arzusudur. Sosyal medya, video paylaşım platformları kavgaların ya da kazaların daha çok izlenmesine aracı oluyor. Bir anda felaket algısı yayılmasına sebep olabiliyor. Sadece sosyal medyanın değil, televizyonların da bu ucuz promosyonu kullanmaya meyilli olduğunu unutmayalım. Tecrübeli yayıncıların bile alet olabildiği bu konuda eğitim kurumlarına da önemli sorumluluk düşüyor.



ALGORİTMALAR VASATI DESTEKLİYOR

Netflix dizisi izlerken, Google'da arama yaparken, Instagram'da ürün ararken algoritma size aradığınız 'itibarlı' sonucu değil, toplumun genelinin aradığı sonuçları gösterir. Mağazalar sağlıksız dahi olsa insanların sıkça satın aldıkları ürünleri depolarında tutmaya devam eder. Sonuçta algoritmalar doğru, itibarlı, gerçek değil, kârın peşindedir. Tıpkı alışveriş yaptığımız mağazalar gibi.

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HIZLI ŞARJ VE MEGAPİKSEL CANAVARI ELİNİZDE



Xiaomi tarafından geliştirilen yapay zeka algoritmalarıyla desteklenen profesyonel düzeyde 200MP görüntüleme sistemine sahip Xiaomi 12T Pro, yüksek netlik, güçlü gece fotoğrafçılığı ve hızlı odaklama ile mükemmel görüntüler sunuyor. Tüm bunlar, çeşitli diğer optimizasyonlarla birlikte, düşük ışık koşullarında veya hızlı hareket eden nesneleri çekerken dahi odağı kaybetmeden ince ayrıntıların yakalanmasını sağlıyor.

Kamera, aynı zamanda porte çekmek için ideal olan büyük 1/1.22 inç sensör boyutunun özelliklerini kullanabilen sensör içi iki kat yaklaştırma özelliğine de sahip. Xiaomi ProCut ve Ultra burst ile Xiaomi 12T Pro, içeriği akıllıca kırpmaya ve oluşturmaya yardımcı oluyor. Xiaomi 12T, film yapımı yaratıcılığını ortaya çıkarmak için tam çözünürlüklü 8K video kaydı desteğine sahip.

Xiaomi 12T'nin kamera kurulumu 108MP profesyonel ana kamera, 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro kameradan oluşuyor. Üstün performans sağlayan düşük ışık özellikleri, zorlu ortamlarda dahi net ve parlak fotoğraf çekilebilmesine olanak tanıyor.







GÜÇLÜ İŞLEMCİ ŞART

Xiaomi 12T Pro, Snapdragon 8 Gen 1'e kıyasla CPU ve GPU performansını sırasıyla yüzde 16,7 ve yüzde 11 oranında artıran ve her birinin güç tüketimini yüzde 33 ve yüzde 30 azaltan önde gelen 4nm TSMC süreciyle üretilen en iyi Snapdragon işlemci olan Snapdragon 8+ Gen 1 ile donatıldı. Xiaomi 11T Pro'ya göre yüzde 65 daha büyük ve yüzde125 daha yüksek termal kaplama malzemesiyle donatılan Xiaomi 12T Pro, aşırı ısınma endişesi olmadan sorunsuz bir kullanıcı deneyimi ve mükemmel güç verimliliği sağlıyor. Xiaomi 12T, gücünü MediaTek'in önde gelen çipseti 5nm TSMC süreciyle üretilen MediaTek Dimensity 8100-Utra'dan alıyor. Tamamen yeni bir GPU yapısı ile yükseltilen çipset, performans ve güç verimliliğini bir önceki modele kıyasla yüzde 30 oranında artırıyor. Türk Telekom mağazalarında ve online mağazada farklı ürünleri karşılaştırıp istediğiniz akıllı telefonun performans, kamera özelliklerini karşılaştırma şansı sunuyor. Ürünleri mağazada deneyimleyip Türk Telekom online mağazadan alabiliyorsunuz.



YÜZDE 100 ŞARJ

Xiaomi 12T Serisi, 5.000mAh pile ve 120W HyperCharge özelliğine sahip. Her iki cihaz da 19 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 100 şarj düzeyine ulaşıyor ve 13.5 saate kadar ekran açık kullanılabiliyor. Xiaomi 12T Serisi, 6,67 inç CrystalRes AMOLED ekranı ile mega görüntüleme deneyimi sunuyor.

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FOTOĞRAF VE VİDEOLARI YEDEKLEMEK ARTIK SORUN DEĞİL



Akıllı telefonlarda video ve fotoğrafları depolamak zaman zaman sorun haline geliyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için yeni işlevler geliştiren ortaklıklar ortaya çıkmaya başladı. Xiaomi, MIUI Android cihaz kullanıcılarının fotoğraflarını ve videolarını yedeklemeyi kolaylaştıran yeni işlevini duyurdu. Xiaomi, kullanıcılara Google Fotoğraflar uygulamasını ayrı olarak kullanmak yerine MIUI cihazlarındaki fotoğrafları ve videoları Xiaomi'nin yerleşik Galeri uygulamasından doğrudan Google Fotoğraflar'a yedekleyebilmelerine olanak tanıyan entegre bir işlevsellik sunuyor.







Xiaomi International Ürün ve Teknoloji Müdürü Quanxin Wang, "Google Fotoğraflar ve Xiaomi, kullanıcıların akıllı telefonlarında çektikleri fotoğrafları ve videoları için güvenilir bir platform sağlamayı amaçlayan değerleri paylaşıyor. Google Fotoğraflar ile yaptığımız iş birliğimiz, kullanıcılara verilerinin güvenli bir şekilde saklandığından emin olmalarını ve gerektiğinde farklı cihazlardan kolayca erişebilmelerini sağlayacak" diyor.

Google Fotoğraflar Başkan Yardımcısı Shimrit Ben-Yair ise, "Xiaomi kullanıcılarına fotoğraflarını ve videolarını Android cihazlarından Google Fotoğraflar'a yedeklemeyi kolaylaştıran bir işlev sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Tüm anılarınızı bir araya getiren Google Fotoğraflar, en iyi anlarınızı birden fazla cihazda kolayca aramaya, düzenlemeye, paylaşmaya ve yeniden yaşamaya yardımcı oluyor" diyor.