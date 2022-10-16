Dijital ikizinizle dansa hazır mısınız?

Meta Connect Konferansı’nda avatarıyla sanal sahneye çıkan Mark Zuckerberg, Metaverse’ü yalnız başlarına değil, Microsoft ve Accenture gibi iş ortaklarını yanına alarak anlattı ve yeni tanıtılan Meta Quest Pro’nun detayları ortaya çıktı

Yaklaşık tam bir yıl önce Facebook 'kabuk', pardon isim değiştirdi! Artık Facebook'un sahip olduğu uygulamaların girişinde Meta yazıyor. Yani Instagram'da 28 Ekim 2021'de yapılan anonstan sonra şirketin adı Meta, çiğnediği sakız Metaverse oldu. Ancak ortada ne yenilik var diye sorsanız, herkes lafı geveliyor. Biraz AR (Artılmış Gerçeklik), biraz VR (Sanal Gerçeklik) biraz da ortaya karışık XR demeye başladılar. İyi tamam güzel. Eğer Web3'ü boyayıp Metaverse diye satmıyorsak, bir bardak Metaverse'te neden fırtına koptu? Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Meta Connect Konferansı bu yıl da çevrimiçi olarak gerçekleşti. Sanırım "sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer" hesabı ürün, hizmet ve işbirliği anlamında çok hazırlıksız oldukları açıktı. Ancak şimdi Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in bir kolunda Microsoft CEO'su Satya Nadella ve diğer kolunda Accenture Başkanı ve CEO'su Julie Sweet vardı. Yani büyük iş birliği tarafı bu kadar boş değil. Yani Meta, Metaverse'ün tek bir şirket tarafından inşa edilemeyeceğine inanıyor. Hemen VR, AR girişimleri hemen bülten yağdırmaya başladı.







GÖZÜ İZLEYEN CİHAZ

İş birliği dışında heyecan verici bir cihaz karşımıza çıktı. Meta Quest Pro, tam renkli karma gerçekliği etkinleştirme kapasitesine sahip yüksek çözünürlüklü sensörler dahil olmak üzere yenilikçi yeni özellikler sunuyor. Cihazdaki ince optikler, daha keskin ve net görseller sağlarken aynı zamanda daha şık ve dengeli bir başlık tasarımı sunuyor. Dokunmaya dayalı daha hassas ve gelişmiş geri bildirime sahip ve tamamen yeniden tasarlanmış kontrolörler, kullanıcıya sanal gerçeklikteki her hareketi doğal hissettiriyor. Göz izleme teknolojisine sahip cihaz, aynı zamanda yüz ifadelerini algılayabiliyor, yani avatarınız yüz hareketlerinizi detaylı bir biçimde yansıtarak sanal evrende insanlarla bağlantı kurarken karşınızdaki kişi gerçek sizi görebiliyor. Meta Quest Pro'nun aslında iş dünyası düşünülerek tasarlandığı ve Microsoft Üretkenlik Araçlarının Meta Quest cihazlarına ve Meta iş deneyimlerine getirilmesinin amaçlandığı belirtilerek Meta ve Microsoft arasındaki ortaklık resmi olarak duyuruldu. Bu uygulamalara Meta Quest için Microsoft Teams, Microsoft Windows 365, Microsoft 365 uygulama deneyimleri, Microsoft Teams/Workrooms entegrasyonu, Microsoft Intune ve Azure Active Directory desteği ve Microsoft Teams'de Meta Avatarlar dahil olacak.







GÖRME ENGELLİLERE ÇÖZÜM

Meta, artırılmış gerçeklik gözlükleri konusundaki ilerlemelerin sürdüğünü, bilgi işlem, grafikler, ekranlar, sensörler ve yapay zekaya yatırım yaptıklarının altını çizdi. Meta'nın Aria Projesi ve Carnegie Mellon Üniversitesi ile olan ortaklığı, görme engelli insanların iç mekanlarda daha rahat gezinmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Meta ayrıca, cihaz ve uygulama yönetimi gibi temel yönetici özelliklerini içeren Meta Quest 2 ve Meta Quest Pro abonelik paketi Quest for Business'ın gelecek yıl geleceğini duyurdu. Bütün bunların yanı sıra Meta, ekiplerin bağlantı kurabilmesi için geliştirilen bir VR alanı olan Horizon Workrooms için bir dizi yeni özellik duyurdu. Yeni özellikler arasında daha gerçekçi avatarlar, 360 derece kapsayıcı ses özelliğine sahip ayrı gruplar kurma, yapışkan notlar, daha net yazılar yazabilmek için yeni bir kalem ucu ve büyük sanal ekranlara erişebileceğiniz ve tam renkli geçiş modunu kullanabileceğiniz kişisel bir ofis yer alıyor.



OYUN VE UYGULAMALARA 10 MİLYON DOLAR

Verilere göre bugüne kadar Meta Quest Store'daki oyunlara ve uygulamalara harcanan para 1,5 milyar doların üzerinde. Yapılan açıklamalara göre Meta, şu anda brüt geliri doların üzerinde olan 33 oyuna sahip ve brüt geliri 5 milyon doların üzerinde olan uygulamaların sayısı geçen yıldan bu yana ikiye katlanmış durumda. Meta'nın konferansta belirttiği üzere, Quest 2 ortaya çıktığında, insanların çoğu sanal gerçeklikteki zamanlarını yalnız geçirirken, günümüzde ise bu insanlar zamanlarını sosyal ve birden fazla oyuncunun katıldığı uygulamalarda oyun oynayarak, yeni hobiler öğrenerek ve daha birçok şey yaparak geçiriyor.

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YARATICI GÜCÜNÜZÜ ARTIRIN

Etkili videolar çekmek isteyen dijital içerik üreticileri için alternatifler çoğalıyor. Kamera üreticileri doğrudan bu tür kullanıcıları hedefleyen ürünler çıkarıyor. Sony ZV-1F, 20 mm ana lensi ile optimum özçekim çekimi sağlarken, geniş görüş alanı ile kullanıcıların daha fazla arka plan yakalayabilmesine olanak tanıyor. Böylelikle herhangi bir sahnede asıl konunun öne çıkmasını sağlıyor. Arka plan bokeh sunmasıyla konunun daha fazla vurgulanabilmesine veya daha yumuşak bir görünüm oluşturulabilmesine yardımcı oluyor. Video çekerken kırışıklıkları yumuşatan ve azaltan, fotoğraflar için doğal bir cilt tonu efekti oluşturan "Soft Skin Effect" seçeneği hem video hem de fotoğraflar için en iyi optimizasyonu sunuyor. Yüz Önceliği AE, ışığın değiştiği durumlarda bile yüzlerin en uygun parlaklıkta çekilebilmesi için çekim sırasında parlaklığı otomatik olarak ayarlıyor. ZV-1F ayrıca hem insanlar hem de hayvanlar için yüksek hassasiyetli odaklama ve Eye AF'ye sahip.







DÜZENLEME YAPMADAN PAYLAŞ

Yeni kullanıma sunulan Yaratıcı Görünüm işlevi, kullanıcılara ton, parlaklık, renk derinliği ve diğer seçeneklerle hem fotoğrafta hem de videoda istenen atmosferleri yaratmaları için önceden ayarlanmış çeşitli seçenekler sunuyor. Kullanıcıların yaratıcılıklarını geliştirmelerine yarayan 10 farklı modu ile düzenlemeye gerek kalmadan içeriğin anında paylaşılabilmesine olanak tanıyor. Fotoğraflara ve videoya ek olarak, mükemmel içerik yakalamada yüksek kaliteli sesin önemi yadsınamaz. ZV-1F, Yönlendirilebilir 3 Kapsüllü Mikrofonu ve rüzgâr perdesi ile rüzgârlı dış mekan koşullarında net ses kaydı ve azaltılmış gürültü sağlıyor.



BASİT VLOG CİHAZI HAZIR

ZV-1F, kullanım kolaylığını öne çıkaran tasarımı, vlogger'ların içerik yakalamaya odaklanabilmelerini ve kamerayı zorluk çekmeden sezgisel olarak kullanabilmelerini sağlıyor. 229 gram ağırlığı ve kompakt yapısıyla kullanıcılar gün boyunca yanlarında taşıyabiliyor. Ayrıca, yakınlaştırma yeteneği de dahil olmak üzere dokunarak değiştirilen özelliklere ve ayarlara sahip Değişken Açılı LCD dokunmatik ekranı, içgüdüsel çalıştırma imkanı sağlıyor. Yeni vlog kamera, içerdiği Bokeh Anahtarı düğmesi kullanıcıların arka plan bokeh'i arasında hızla geçiş yapmalarına olanak tanıyarak, vurgulamak istedikleri konuyu öne çıkarmalarına yardımcı oluyor. Ayrıca, kullanıcıların odağı yüz ve ürünler arasında sorunsuz bir şekilde değiştirmesine olanak tanıyan Ürün Vitrini ayarıyla özellikle inceleme videoları çeken kullanıcıların iş akışlarını kolaylaştırıyor.

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YEŞİLÇAM'IN SULTANI TÜRKAN ŞORAY, KÜLTÜR YOLU'NDA!

Kültür ve sanatın kalbi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin destekçisi Türk Telekom, Türkan Şoray'ı hayranlarıyla buluşturuyor. Türkan Şoray, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 1-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Beyoğlu Kültür Yolu Festivali' kapsamında, Atatürk Kültür Merkezi'nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenen 'Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması' etkinliğine misafir olacak.







Efsane isim, 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin gösteriminden önce AKM'de bulunan Türk Telekom Lounge alanında sevenleri ile bir araya gelecek. Festival kapsamında, 16 Ekim saat 14:00'da Atatürk Kültür Merkezi'nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenen 'Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması' etkinliğinde gösterimi yapılacak 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmi izleyenlere keyifli bir nostalji yaşatacak. Gösterimden önce, Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray AKM'de yer alan Türk Telekom Lounge alanında hayranlarıyla buluşacak.