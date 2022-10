Şifreler dijital hayatın kontrol merkezi oldu

Tuttuğunuz takımın ismini, doğum gününüzü, köpeğinizin ya da kedinizin adını şifre olarak kullandığınızda dijital parmak iziniz başkaları tarafından kolayca anlaşılabiliyor. Şifre belirlemek, hatırlamak ve kullanmak için kulağınıza küpe olacak konuların altını çizelim

Hatırlamak zorunda kaldığınız şifrelerin sayısını hatırlamak bile çok güç. Ancak insanlar şifreleri hatırlamak için büyük çaba harcıyor. Hayat hızla akarken pek çoğu unutuluyor. Apple kullanıcı kimliğini hatırlamadığı için telefonunu kullanamayan insanların sayısı hiç de az değil.

Bugün ortalama bir internet kullanıcısının düzinelerce online hesabı bulunuyor. Buna bağlı olarak, çok sayıda şifreyi yönetmek, kullanıcılar ve şirketler açısından çok zaman alan ve yorucu bir göreve dönüşüyor. Diğer yandan, yalnızca şifre girme yöntemiyle çalışan kimlik doğrulama işlemleri, önemli aksaklıkları da beraberinde getirebiliyor. Bunlar, kullanıcı şifrelerinin değiştirilmesi ve sıfırlanmasına bağlı büyük yönetim maliyetlerinden çok önemli güvenlik risklerine, zayıf şifre kullanımından birden çok hesapta aynı şifrenin kullanımına kadar çeşitlilik gösteriyor. Bu nedenle şifrelere olan bağımlılığı azaltabilecek veya bunları tamamen yeni yöntemlerle değiştirebilecek oturum açma mekanizmalarına yönelmeyi öneren çağrılar yapılıyor.

Yıllarca süren uyarılara rağmen uzmanlar, çoğu insanın en hassas bilgilerini bile korumak için hala zayıf parolalar kullandığını söylüyor. Birçok kişi, birden fazla hesabı korumak için bu güvenli olmayan şifreleri yeniden kullanıyor ve hesaplardan herhangi birinin güvenliği ihlal edildiğinde daha fazla verisini riske atıyor.







DİJİTAL KONTROL KAYBOLUYOR

İnsanlar dijital dünyada zaten bir şeyleri kaçırıyorum galiba sorusunu kendisine sıkça soruyor. Bu hissi yaşayan tek kişi değilsiniz. Bu yüzden insanların sıkça benzer tuzaklara düştüğünü görüyoruz. Bir siber suçlunun bir şifreyi kırması ve ardından diğer hesaplara erişmek için kullanması zor değil. Aslında bu noktada dijital yaşamı kontrol altında tuttuğunuz anahtar ve kilit kayboluyor. Üstelik dijital dünyada bir insanın evinden, hatta yatak odasından bile daha fazla veriye sahip olabilirsiniz. Aslında dijital yaşam üzerindeki tüm kontrolümüzü kaybediyoruz.

Şifreler bilgisayarların masaüstlerinde kullanıldığı dönemde yaygın olarak kullanılıyor. Uzun süredir de rahatsızlık kaynağı oldu. Şifreleri kimlik doğrulama teknolojileriyle değiştirme çabaları yıllardır devam ediyor. Uzun bir yol kat etmiş olsalar da, şimdiye kadar şifre ihtiyacını tamamen ortadan kaldıramadı.



ŞİFRESİZ HAYAT MÜMKÜN

Şifrelere olan yoğun bağımlılığı azaltmaya yardımcı olmak için 2012'de kurulan FIDO Alliance, dünya çapındaki web siteleri, hizmetler ve uygulamalarda şifresiz kimlik doğrulama ve oturum açma işlemleri için standartlar geliştirmek üzere çalışıyor. FIDO Alliance'ın Google, Microsoft ve Qualcomm gibi şirketler tarafından da desteklenen en yeni kimlik doğrulama çözümü FIDO2, güvenli ve kullanışlı bir teknik altyapı sunuyor. Apple, Google ve Microsoft, FIDO Alliance ve World Wide Web Konsorsiyumu tarafından oluşturulan parolasız oturum açma standardına desteklerini artırma planlarını duyurdular. Bu standart, kullanıcıların yüz taraması veya parmak izi gibi bir biyometrik gösterge veya bir cihaz PIN'i ile oturum açmasına olanak tanıyor. Şifreler kolay ele geçirildiğinde sorunlar büyümeye devam ediyor. Şimdi bu kurumlara bankalar, e-ticaret şirketleri pek çok kurum birliğe dahil oldu.







KOLAY ŞİFRE KOLAY KAYIP

Özellikle köpeğinizin adını veya doğum gününüzü kullanamıyorsanız, tüm bu farklı şifreleri nasıl hatırlamanız gerekiyor? Olası bir çözüm, bir şifre yönetim aracı kullanmak olabilir. Bu, kimlik bilgilerinizi şifreleme kullanarak tek bir güvenli konumda saklayacaktır. Artık oturum açma bilgilerini veya şifreleri ezberlemek zorunda değilsiniz ve masanızın her yerine yapışkan notlara veda edebilirsiniz.

Seçiminizi yapmadan önce, güvenlik özelliklerini ve her birinin itibarını öğrenmek için şifre yöneticileri hakkında kapsamlı bir araştırma yapın. Bazı şifre yöneticileri, sonunda ücretli bir plana yükseltme seçeneği ile ücretsiz denemeler sunuyor.



23 MİLYON KİŞİNİN ŞİFRESİ AYNI

Araştırmalar, 23 milyon hesap sahibinin 2021'de "123456" şifresini kullandığını gösteri- gösteriyor. Kısa, hatırlaması kolay ve yoğun hayatınızda yor. düşünmeniz gereken pek çok şey var. Ancak diji- dijital kimliğinizi korumak için güçlü bir şifre belirle- tal belirleyin. Şifreler dijital hayatımızdaki kontrolün bizde yin. kalmasını ve bilgilerinizin korunmasını sağlar. Şifrelerin kötü niyetli karakterlerin eline geçme-geçmesine engel olur. Banka bilgileri gibi özel verileriniz sine ile bir bilgisayar korsanı arasında gerçekten iste- istediğiniz "123456" rakamlarından oluşan bir duvar diğiniz olacağını düşünüyor musunuz?

Neyse fazla endişelenmenize gerek yok size iyi haberlerimiz var. Aşağıda, size ihtiyacınız olan emniyeti, güvenliği ve korumayı sağlayacağından emin olacak kurnaz şifrelerden oluşan bir cepha-cephanelik oluşturmanıza yardımcı olacak bilgiler yer alıyor.







PAROLAYA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK ZOR DEĞİL!

FIDO Alliance, dünyanın parolalara aşırı bağımlılığını azaltmaya yardımcı olmak için kimlik doğrulama standartlarından oluşuyor. FIDO Alliance, kimlik doğrulama ve cihaz onayı için standartların geliştirilmesini, kullanılmasını ve bunlara uyumu teşvik ediyor. Güçlü kimlik doğrulama çözümleri yıllardır var olmasına rağmen, yaygın olarak benimsenmesinin önündeki engeller devam ediyor. Tüketiciler, kullanıcı deneyiminden hoşlanmazlar ve çevrimiçi hizmet sağlayıcılar, kendi özel çözümlerini geliştirmenin ve sağlamanın maliyetini ve karmaşıklığını istemez. Kullanıcıların kimliğini doğrulamak için şifrelere olan bağımlılığı azaltan açık, ölçeklenebilir, birlikte çalışabilir mekanizmalar kümesini tanımlayan teknik özelliklerin geliştirilmesi için çalışıyor. Spesifikasyonların dünya çapında başarılı bir şekilde benimsenmesini sağlamaya yardımcı olmak için faaliyet gösteren endüstri sertifikasyon programları düzenliyor.



BÖYLE YAPIN

- Parolanızı uzun yapın. 12-14 karakter önerilir.

- Büyük harf, semboller ve sayılar gibi bir karakter karışımı kullanın.

- Her hesap için farklı bir şifre kullanın.

- Şifrenizi asla kimseyle paylaşmayın.

- Her üç ayda bir mutlaka değiştirin.



BÖYLE YAPMAYIN

- Unutacağınız ortak benzerlikleri kullanmayın (O için 0 veya I için 1 vb.).(vb.).

- Gerçek kelimeler kullanmayın. (Örneğin sözlükte bulunabilecek kelimeler).(kelimeler).

- Doğum günleri, yıl dönümleri veya adresiniz gibi önemli numaraları kullanmayın.

- Size yakın birinin veya bir şeyin adını kullanmayın (Çocuklar, eşler, evcil hayvanlar vb.).







DESTEKLEYEN KURUMLARIN SAYISI ARTIYOR

Geleneksel şifre tabanlı kimlik doğrulama mekanizmalarının yerini şifresiz teknolojilerin almasıyla OPPO kullanıcıları, gelecekte akıllı telefonlarını 'Passkey/Güvenli Anahtar' olarak Dünyanın önde gelen lider akıllı ürün markası OPPO, yoğun şifre kullanımına olan bağımlılığı azaltmayı hedefleyerek kimlik doğrulama standartları geliştiren FIDO (Fast IDentity Online) Alliance'a katıldığını duyurdu. OPPO kullanıcılarına hızlı, kullanıcı dostu ve güvenli oturum açma deneyimi sunmak için şifresiz giriş yapma, temel genel geçiş anahtarı şifreleme ve FIDO'nun tanımladığı protokolleri kullanan şifresiz oturum açma işlemlerinde en yeni FIDO standartlarının geliştirilmesini ve uygulanmasını destekleyecek. FIDO'nun diğer üyeleriyle de yakın iş birliği içinde çalışacak olan OPPO, farklı hizmetler dahilinde, yalnızca şifre girme yöntemiyle oturum açmak konusundaki yoğun bağımlılığı azaltmak için, FIDO Kimlik Doğrulama sertifikalarını geliştirecek ve bunların kullanımını teşvik edecek.

FIDO Alliance'a katılan OPPO, bu sayede akıllı cihazlarında FIDO standartlarını aktif olarak kullanmaya başlayacak; kullanıcı deneyimini iyileştiren ve kimlik doğrulama güvenliğini geliştiren çalışmalar yürütecek. Gelecekte, kullanıcılar OPPO akıllı telefonlarını 'Passkey/ Güvenli Anahtar' olarak kullanabilecek ve böylece tarayıcılar, uygulamalar ve platformlar üzerindeki farklı hizmetlerde oturum açabilecek. Bu, kesintisiz bir bağlantı deneyiminin geliştirilmesini sağlayacak. Yeni ya da başkasına ait yakın cihazlar dahil olmak üzere, birden fazla akıllı cihaz kullananların, farklı işletim sistemine sahip platformlarda veya farklı tarayıcılarda her hesabını yeniden kaydetmesine gerek kalmayacak çünkü OPPO cihazlarından FIDO kimlik bilgilerine otomatik erişim sağlanmış olacak.

***

BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ



Kültür ve sanatın kalbi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin destekçisi Türk Telekom ile konser ve film maratonu başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1-23 Ekim tarihleri arasında ikincisi düzenlenen 'Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne, Türk Telekom, bu yıl da ev sahipliği yapıyor. Festival süresince; Atatürk Kültür Merkezi'nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi, birbirinden ünlü 11 ismi müzikseverlerle buluşturacak. Ayrıca festival boyunca 'Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması'nda, son dönemin en beğenilen filmleri izlenebilecek. Türk Telekom, ana destekçisi olduğu kültür ve sanatın merkezi Atatürk Kültür Merkezi'nde teknolojiyle sanatı harmanlamayı sürdürüyor. AKM içerisinde ve Beyoğlu Kültür Yolu üzerindeki birçok yeniliğe teknolojideki tecrübesini aktaran Türk Telekom, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin de ev sahipleri arasında yer alıyor.