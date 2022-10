Günde 50 bin doları elinin tersiyle itti

Flappy Bird oyunuyla günde 50 bin dolar kazanan Vietnamlı Dong Nguyen “Zengin olmak istemiyorum” diyerek oyunu uygulama marketten kaldırdı ve bir anda efsane oldu. Vietnam’da oyun sektörünün doğmasına yol açtı

Türkiye'nin oyun yatırımlarında dünyanın ikinci büyük ülkesi olduğunu açıklayan Startups.Watch listesinde ilk 10'da Vietnam yer alıyordu. Startups.Watch'un kurucusu Serkan Ünsal'a Vietnam'ın listedeki yerine şaşırdığımı söyledim. O da bana ülkenin kaderini değiştiren Flappy Bird oyunundan ve Vietnamlı girişimci Dong Nguyen'den söz etti. Türkiye'de Peak Games'in yarattığı etkiyi Vietnam'da 2014 yılında yaratan girişimcinin hikayesini çok merak ettim.



ZUCKERBERG'TEN BİLE ÇOK KAZANIYORDU

Oyunseverlerin ama daha çok oyun geliştiricilerin efsanesi olmayı başaran Vietnamlı girişimci Dong Nguyen, Zuckerbeg'ten bile fazla, günde 50 bin dolar kazandığı Flappy Bird oyununu App Store'dan silmesiyle ünlendi. Herkes onu mafya kaçırdı sanırken Nguyen'in Twitter mesajı durumu açıklığa kavuşturdu. 9 Şubat 2014'te, Twitter hesabında "Flappy Bird kullanıcıları için üzgünüm. 22 saat sonra 'Flappy Bird'ü sileceğim. Buna artık dayanamıyorum." Mesaj, buna fazla ihtimal vermeyen kitleler tarafından 145 binden fazla retweet edildi. Bir insan böylesine büyük bir ikramiyeyi neden istemez? Ancak ertesi akşam saat gece yarısında hikaye sona erdi. Nguyen, söylediğini yaptı ve Flappy Bird'ü AppStore'dan kaldırdı. Peki altın yumurtlayan tavuğu kesmeye neden karar verdi? Zengin olmak istemediğini söyleyen Nguyen ailesiyle yaşamaya devam etti. 2014 yılında gerçekleşen olayın ardından Dong Nguyen, Flappy oyununun kaldırılmasından iki hafta sonra, tüm hayatını Rolling Stone yayınıyla paylaşmayı kabul etti. Bir çevirmenin yardımıyla "Diğer insanlarla paylaşmak için eğlenceli bir şeyler yapıyordum. Floppy Bird'ün başarısını tahmin edemezdim" açıklamasını yaptı. Hanoi'nin dışında ipek yapımıyla ünlü bir köy olan Van Phuc'ta büyüyen Nguyen dünyaca ünlü bir oyun tasarımcısı olmayı asla hayal etmemişti. Babası bir hırdavatçı dükkanına sahipti, annesi hükümet için çalışıyordu, Nintendo'yu bile zor satın alabilecek güçtelerdi. Ekranda bir karakteri kontrol etmenin gücüne hayret eden Nguyen, boş zamanını takıntılı bir şekilde Super Mario Bros oynayarak geçirdi.







ALTIN YUMURTLAYAN TAVUĞU KESTİ

16 yaşına geldiğinde, Nguyen kendi bilgisayar satranç oyununu kodlamayı öğrenmişti. Üç yıl sonra, Hanoi'deki bir üniversitede bilgisayar bilimi okurken, bir programlama yarışmasında ilk 20'ye girdi ve o zamanlar Hanoi'nin sayılı oyun şirketlerinden biri olan ve cep telefonu oyunları yapan Punch Entertainment'ta staj yaptı. Nguyen'in eski patronu Son Bui Truong, genç programcının hızı, becerileri ve bağımsız çizgisiyle öne çıktığını söylüyor. 2013 yılının Mayıs ayında Dong Nguyen, iOS App Store'a yeni bir oyun yükledi. Her gün Apple'ın iTunes pazarına eklenen yüzlerce uygulamadan sadece biriydi. Nguyen, oyuncunun ekrana dokunarak komik görünümlü bir kuşu kontrol ettiği basit bir oyun yaratmıştı. Flappy Bird üisimli cretsiz indirime sunulan oyuna olan ilgi katlanarak artacaktı. Flappy Bird piyasaya sürülmesinden aylar sonra listelerin zirvesine yerleşti ve daha da fazla oyuncu çekti. Milyonlarca insan Flappy Bird'ü indiriyordu. Nguyen, oyun sırasında görünen pop-up reklamlardan günde 50 bin dolar kazanıyordu. Sürekli gelen ve bıktıran mesajlar, hakaretler, röportaj talepleri ve hatta ölüm tehditleri harika çocuğu bunalttı. Nguyen App Store'dan Flappy Bird'ü çıkardı. Yarattığı küçük kuş gibi kısa bir süreliğine yükseldi ve sert bir şekilde aşağı indi.



TÜRKİYE'NİN EFSANE TEKNOLOJİ ŞİRKETİ PEAK

Pandemi'nin henüz başında Türkiye girişim ekosisteminin kaderini değiştiren satış gerçekleşti ve Sidar Şahin'in kurucusu olduğu Peak, 1.6 milyar dolara Zynga'ya satıldı. Bu Türkiye girişim ekosistemine özellikle oyun girişimlerine büyük moral verdi. Peak'ten ayrılan ekibin kurduğu Dream Games 18 ayda milyar dolarlık değerlemeye en hızlı ulaşan girişim oldu. Türkiye girişim ekosisteminde Peak etkisinden söz etmemek olmazdı. Peak'in kurucusu Sidar Şahin de milyar dolarlık ilk girişim olmasına rağmen hiçbir demeç vermedi. Hep şunu düşündüm; Sidar'ın haklı bir sebebi vardı: Hayatı kendi dilediğince yaşamak. Başarının esiri olmadan. Peak'ten ekibinden ayrılan 85 kişinin kurduğu 65 girişime verdiği umut sanırım her şeyi anlatmaya yetiyor. Bugün Türkiye, ABD'nin ardından 2022'nin ilk 9 ayında oyun girişimlerinin en çok yatırım aldığı ülke. İstanbul, Avrupa'da Londra'dan sonra en çok oyun stüdyosuna sahip şehir.









KAMERANIN YETENEKLISI, TELEFONDA PAYLAŞIM SAYISINI ARTIRIYOR

Youtube, Instagram, TikTok gibi içerik paylaşım servislerinde alışılmadık detaylar yakalamak için akıllı telefonların kameralarının yetenekleri belirleyici oluyor. Ses, görüntü kalitesi için fiyat performans değeri öne çıkıyor. Akıllı telefonlarını kaliteli içerik üretmek için kullanan yayıncıların seçenekleri artmaya devam ediyor. Üstelik düşük ışıkta veya gece başarılı videolar ve fotoğraflar çekilebiliyor. Xiaomi, yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Xiaomi 12T serisini uluslararası pazarda tanıttı. Bir dizi teknolojik yenilikle desteklenen Xiaomi 12T Pro ve Xiaomi 12T, üst düzey performans ve içerik üretmenin yaratıcı yollarını arayanlara Xiaomi'nin en yeni görüntüleme sistemini getiriyor. Amiral gemisi görüntüleme sistemi, zengin ayrıntılara sahip görüntüler sunuyor. 12T serisinin her iki modeli de kullanıcılara olağanüstü bir akıllı telefon fotoğrafçılık deneyimi sunan profesyonel kalitede kamera kurulumlarına sahip.



YAPAY ZEKA ALGORİTMASI

Xiaomi tarafından geliştirilen yapay zeka algoritmalarıyla desteklenen profesyonel düzeyde 200MP görüntüleme sistemine sahip Xiaomi 12T Pro, yüksek netlik, güçlü gece fotoğrafçılığı ve hızlı odaklama ile mükemmel görüntüler sunuyor. Tüm bunlar, çeşitli diğer optimizasyonlarla birlikte, düşük ışık koşullarında veya hızlı hareket eden nesneleri çekerken dahi odağı kaybetmeden ince ayrıntıların yakalanmasını sağlıyor. Kamera, aynı zamanda porte çekmek için ideal olan büyük 1/1.22 inç sensör boyutunun özelliklerini kullanabilen sensör içi 2 kat yaklaştırma özelliğine de sahip. Xiaomi ProCut ve Ultra burst ile Xiaomi 12T Pro, içeriği akıllıca kırpmaya ve oluşturmaya yardımcı oluyor. Xiaomi 12T, film yapımı yaratıcılığını ortaya çıkarmak için tam çözünürlüklü 8K video kaydı desteğine sahip. t ve parlak fotoğraf çekilebilmesine olanak tanıyor. Xiaomi 12T Pro, Snapdragon 8 Gen 1'e kıyasla CPU ve GPU performansını sırasıyla yüzde 16,7 ve yüzde 11 oranında artıran ve her birinin güç tüketimini yüzde 33 ve yüzde 30 azaltan önde gelen 4nm TSMC süreciyle üretilen en iyi Snapdragon işlemci olan Snapdragon 8+ Gen 1 ile donatıldı.



DAHA UZUN SÜRE KULLANIM İÇİN MEGA PİL GELİYOR

Xiaomi 12T Serisi, Xiaomi'nin amiral gemisi modelleri genelinde dahi inanılmaz bir pil ömrü ve olağanüstü hızlı şarj özelliğiyle öne çıkıyor. Her iki model de 5 bin mAh pile ve 120W HyperCharge özelliğine sahip. Her iki cihaz da 19 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 100 şarj düzeyine ulaşıyor ve 13,5 saate kadar ekran açık kullanılabiliyor. Ayrıca, Xiaomi AdaptiveCharge teknolojisi sayesinde Xiaomi 12T serisi, uzun kullanımlarda pil durumunu optimize etmek adına kullanıcıların günlük şarj rutinlerini öğreniyor. Xiaomi'nin uzun ömürlü pil ve süper şarj teknolojisi sayesinde kullanıcılar, her yere güvenle gidebiliyor, her şeyi yapabiliyor ve hiçbir anı kaçırmıyor.











YAZ AYLARININ TERCİHİ AKSİYON-MACERA OYUNLARI

Oyunseverlere avantajlı oyun fiyatları ve geniş ödeme seçenekleri sunan Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore, yaz aylarının en çok tercih edilen oyunlarını açıkladı. Bu yaz 'Marvel's Spider-Man Remastered', 'Mount & Blade II: Bannerlord' ve 'God of War' başta olmak üzere aksiyon macera türündeki oyunlar tercih edildi. Türk Telekom'un dijital oyun alışveriş platformu Playstore, birbirinden popüler oyunları uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla oyunseverlerle buluşturuyor. Playstore'da yaz aylarının en çok tercih edilen oyunları açıklanırken, listede aksiyon-macera türündeki oyunlar dikkat çekti.



OYUNSEVERLER OYUNA DOYDU

Buna göre; Playstore'da bu yaz en çok Marvel's Spider-Man Remastered, Mount & Blade II: Bannerlord, God of War, HELLDIVERS Digital Deluxe Edition, Horizon Zero Dawn Complete Edition, The Quarry, LEGO Marvel Super Heroes, Days Gone, Assassin's Creed Valhalla Ragnarök Edition ve KartKraft oyunları satıldı. Oyunseverler bu yaz Marvel's Spider-Man Remastered'da Peter Parker ile unutulmaz bir maceraya atılarak New York'u örümcek ağlarıyla ördü, Mount & Blade II: Bannerlord'da kılıçlarını ve kalkanlarını kuşanıp Calradia'nın savaş alanlarında zafere ulaşmak için at sürdü. God of War'da kendilerini Kratos ve Atreus ile birlikte İskandinav topraklarında bulan oyunseverler, birbirinden heyecanlı oyunlarla unutulmayacak bir serüven yaşadı. Playstore müşterileri tüm satın alımlarında mobil ödeme, Türk Telekom evde internet faturasına ek 12 aya varan taksit ve kredi kartı gibi geniş ödeme seçeneklerinden yararlanmaya devam ediyor. Üstelik Playstore'a yeni üye olan müşteriler 10 TL değerinde Playstore Bonus kazanıyor.