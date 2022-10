Ekranlarda dijital fırtına var

Dokumatik ekranlarda, dijital TV platformlarında, televizyonda tam anlamıyla dijital rekabet fırtınası esiyor. Apple yeni iPad modelleriyle pazar payını güçlendirirken, Apple TV de dijital platform ve 4K içerik yarışını hızlandırdı. Viewsonic ise dokunmatik monitör yarışında iddialı

Artık hayatımızın önemli bir bölümü ekran karşısında geçiyor. 1900'lerin başında radyo devrimi yaşandı. Radyo devrimi iki dünya savaşına tanık oldu. İnsanlar savaşı radyoları başında dinledi. Radyo dalgası yarışı hızlandı. O yüzden pek çok ülke, radyo yayınları üzerinden rekabete girişti. Ardından TV ekranları hayatımıza girdi. Önce siyah beyaz sonra renkli ekranlarla TV yarışı 2000'lere kadar devam etti. Savaşları TV ekranlarından canlı yayınlarda takip ettik. ABD'nin Irak'a müdahalesini TV ekranları karşısında izleyen kuşaklar artık büyüdü. TV kuşakları artık yerini dijital platformlara bıraktı. Dijital dönüşüm etkisini önce akıllı telefonlarda, tabletlerde ve son olarak TV platfomlarında göstermeye başladı. Sonuçta kullanıcı verisi nereden akmaya devam ediyorsa, teknoloji şirketleri o alanda rekabete devam ediyor.







TABLETTE PROFESYONEL DÖNÜŞÜM

Apple sayesinde 10 yıldan beridir iPad ile büyüyen kuşaklar yetişti. iPad farklı segmentlerde kendisini gösterdi. Giriş seviyesindeki yeni iPad, gücünü zorlu görevler için daha da hızlı performans ve inanılmaz güç verimliliği sunan A14 Bionic çipten alıyor. Güncellenmiş kameralarla sunulan iPad, daha da iyi bir görüntülü arama deneyimi için iPad'in uzun kenarında konumlandırılmış 12 MP ultra geniş ön kameraya; net ve canlı fotoğraflar ve 4K videolar içinse yeni bir 12 MP arka kameraya sahip. USB-C bağlantı noktası geniş bir aksesuvar yelpazesini destekliyor, Wi-Fi 6 daha da hızlı bağlantı sağlıyor ve Cellular modeller süper hızlı 5G özelliğiyle, kullanıcıların her yerde bağlantıda kalmasına olanak veriyor. Yeni iPad için özel olarak tasarlanan yepyeni Magic Keyboard Folio inanılmaz bir yazma deneyimine, herhangi bir yerine tıklanabilen trackpad'e ve iki parçalı, çok yönlü bir tasarıma sahip. iPadOS 16'ya ve Apple Pencil (1. nesil) desteğine sahip iPad, kullanıcılara yaratıcı ve üretken olmanın daha fazla yolunu sunuyor. Yeni iPad mavi, pembe, sarı ve gümüş rengi dört muhteşem renk seçeneğiyle sunulan tam ekran tasarıma sahip.



DAİMA KAMERA KARŞISINDA OL

Ön kameralar artık konferanslarda göz temasını kaçırmıyor. Ön kamera, şimdi iPad'de ilk kez uzun kenarda yer alıyor. Kullanıcılar ister FaceTime görüşmelerinde ister sosyal medyaya yönelik video kaydederken doğrudan kameraya bakıyor olacaklar. Ultra geniş ön kamera 12 MP sensöre ve 122 derece görüş alanına sahip. Ana sahne desteği sayesinde, konuşan kişi yer değiştirdikçe otomatik olarak pan ve zoom yapıyor ve bu sayede kullanıcıyı her zaman görüntünün merkezinde tutuyor. iPad'deki gelişmiş 12 MP geniş arka kamera, yüksek çözünürlüklü fotoğraflara ve saniyede 240 kare ağır çekim ayrıntılı 4K videolara olanak veriyor.







MASAÜSTÜ DENEYİMİ İÇİN M2 İŞLEMCİ GÜCÜ

Yeni iPad Pro dünyanın en gelişmiş mobil ekranı, pro kameralar, Face ID, Thunderbolt ve dört hoparlörlü ses sisteminin yanı sıra Apple Pencil ile yepyeni dokunmadan algılama deneyimi ve süper hızlı kablosuz bağlantı özellikleriyle sunuluyor. iPadOS 16'daki 'sahne yöneticisi', tam harici ekran desteği, masaüstü sınıfı uygulamalar ve referans modu gibi yeni özellikler, iPad'deki profesyonel iş akışlarını daha ileri boyutlara taşıyor. M2 çip, hem performans hem de verimlilik çekirdeklerinde yapılan geliştirmelerle M1'den yüzde 15'e kadar daha hızlı sekiz çekirdekli CPU'ya ve en çok güç gerektiren kullanımlar için yüzde 35'e kadar daha hızlı grafik performansı sunan 10 çekirdekli GPU'ya sahip. 16 çekirdekli Neural Engine, CPU ve GPU'nun da yardımıyla M1'den yüzde 40 daha hızlı çalışarak saniyede 15,8 trilyon işlem gerçekleştiriyor ve yapay öğrenme görevlerinde iPad Pro'yu daha da güçlü kılıyor. M2 çip M1'den yüzde 50 daha fazla olan 100 GBps birleşik bellek bant genişliğinin yanı sıra 16 GB'a kadar hızlı birleşik bellek desteği sunuyor. Böylece multitasking yapmak ve büyük materyallerle çalışmak daha da akıcı hale geliyor. Kullanıcılar şimdi gelişmiş kameraların da yardımıyla ilk kez ProRes video kaydedebiliyor ve ProRes çekimlerin kodunu üç kat daha hızlı dönüştürebiliyorlar. Bu, içerik üreticilerinin sahada tek bir aygıtla sinema kalitesinde videolar çekebileceği, düzenleyebileceği ve yayınlayabileceği anlamına geliyor.







BÜYÜK EKRANDA PROFESYONEL UYGULAMA

HUAWEI'nin yeni amiral gemisi tableti MatePad Pro, 12,6 inç OLED FullView ekrana, yüksek çözünürlüklü, ayrıntılı görüntü çıkışı desteği ve bir dizi göz koruma özelliğine sahip. Profesyonel kullanım için yeni nesil tabletler rekabete hazır. HUAWEI MatePad Pro, neredeyse bazı dizüstü bilgisayarların ekran büyüklüğündeki 12.6 inç ekrana sahip. Çoklu pencere ile kullanıcılar, MatePad Pro'da aynı anda dört adede kadar uygulamayı açabilir. İkincisi, içerik oluşturucular için ekran dijital bir tuval gibidir. Daha büyük ekran, yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaları için onlara özgürlük sağlar. Kullanıcı, tabletle bir uygulamaya göz atarken, uygulamanın her iki yanındaki boş alanları yukarı veya aşağı kaydırarak uygulama arayüzlerinde gezinebilir. Uygulama çoklayıcının sezgisel ve kullanıcı dostu tasarımı sayesinde, kullanıcıların içeriğinde gezinmek için özellikle bir uygulamanın arayüzünde gezinmesi gerekmez.

Biri ekranın solunda, diğeri sağında olmak üzere iki bölünmüş pencereyle bir kullanıcı, kilit işlevini açarak, iki tane birden açmış gibi aynı uygulamayı iki pencerede de kullanabilirler. Örneğin, bir üretkenlik/sohbet uygulamasında kullanıcılar bir pencerede arkadaşlarıyla sohbet ederken diğer pencerede e-posta yazabilir. Şu anda dört bini aşkın uygulama, uygulama çoklayıcıyı destekliyor ve bu sayı her geçen gün artıyor.

HUAWEI'nin uygulama çoklayıcısı, kullanıcıların tabletlerdeki büyük ekranlardan tam olarak yararlanmasını ve tabletlerin yatay modda devrim niteliğinde kullanıcı deneyimleri sunmasını sağlıyor.







TÜRK TELEKOM'UN SAĞLIKTA 5G PROJESİNE AB'DEN DESTEK

Türkiye'nin dijital geleceğini inşa eden Türk Telekom, sağlık alanındaki başarılarına bir yenisini ekledi. Türk Telekom'un 5G ve yapay zeka tabanlı teknolojilerle sağlık alanında kriz yönetimine yardımcı olacak AICom4Health projesi, Avrupa Birliği İnovasyon Programı EUREKA'dan hibe almaya hak kazandı.

Dört farklı ülke ve dokuz proje ortağının yürüttüğü AICom4Health projesi, sağlıklı ve akıllı şehirler için yeni nesil 5G teknolojileri ile desteklenen bir yönetim platformunun hayata geçirilmesini hedefliyor. Proje içerisinde üniversite ve sağlık kurumları da yer alıyor. AlCom4Health ile sağlık alanındaki kriz yönetiminde yapay zeka tabanlı uygulamaların 5G altyapısı ile çalışması sağlanacak. Uluslararası konsorsiyumda yer alan tek Türk operatör olan Türk Telekom ile birlikte Etiya, Netaş ve Bewelltech projenin Türkiye konsorsiyumunu oluşturuyor. Avrupa Birliği İnovasyon Programı EUREKA'dan hibe desteği alan AlCom4Health, Türkiye'deki öncü 5G dikey sektör uygulama projelerinden biri olacak.

Halkın yoğun olarak bulunduğu iç ve dış alanlarda; yetersiz hava kalitesi, maske takmama, sosyal mesafe ihlali, aşırı yoğunluk ve hareketlilik durumları ile yüksek ateş, halsizlik ve kısmi bilinç kaybı gibi hastalık belirtileri, sensör ve kameralarla anlık olarak tespit ediliyor. Kameralardan alınan görüntüler ve IoT (nesnelerin interneti) sensörlerinden alınan ısı, sıcaklık, hava kalitesi vb. veriler, yapay zeka destekli sistemler ile tümleşik olarak analiz edilerek salgınla mücadele eden ekiplere gerçek zamanlı olarak iletiliyor. Bu projede kullanılacak nesnelerin interneti, yapay zeka, video analitiği ve Network Slicing (Şebeke Dilimleme) gibi yeni nesil 5G teknolojileri ile daha az gecikmeli ve yüksek kapasiteli veri gönderiminin güvenilir bir şekilde sağlanması amaçlanıyor.



EV SİNEMASI EKRANLARI 4K DENEYİME HAZIR

Evlere yatırım pandemi sonrası da devam ediyor. İnsanlar evlerinde sinema kalitesinde görüntü istiyor. Apple, sinema kalitesinde etkileyici bir deneyim sunan, her zamankinden de güçlü, yeni nesil Apple TV 4K'yı duyurdu. A15 Bionic çipten güç alarak daha hızlı performansa ve daha akıcı oyunlara imkan tanıyan yeni Apple TV 4K, evdeki en büyük ekranda herkes için sonsuz eğlence seçenekleri sunuyor. Apple TV 4K, Dolby Vision'ın yanı sıra HDR10+ desteği de sunuyor. Böylece kullanıcılar, favori film ve TV programlarını mümkün olan en iyi kalitede ve daha fazla TV'de izleyebiliyor.







KURUMSAL HAYAT DOKUNMAYI SEVDİ

Pek çok kurum, kolay kullanım özellikleri yüzünden dokunmatik ekranları sevdi. Hassas çalışma ortamında eldivenle bile kullanıma izin veren dokunmatik monitörler kullanıma sürülüyor. ViewSonic, ticari, perakende ve endüstriyel işletmelere özel olarak tasarladığı 24 inç ekrana sahip TD2465 dokunmatik monitör ile kesintisiz ve esnek bir kullanım sunuyor. Bu tür sektörlerde görülen, zorlu talepleri karşılayabilen TD2465, kullanıcısına dokunmanın olumsuz etkilendiği ortamlarda gelişmiş özellikleriyle birçok avantajı bir arada sunuyor.

Zahmetsiz ve farklı kurulum seçenekleri bulunan TD2465 dokunmatik monitör ile otellerde misafirlerin interaktif kayıtları, perakende ve bankacılıkta güvenli finans yönetimi, sağlık hizmetlerinde hasta verileri, havacılıkta gerçek zamanlı ulaşım dağıtımı ve üretim endüstrisinde fabrika akışı görünürlüğü gibi çeşitli birçok uygulamada esnek kullanım olanağı sunuluyor.

Dört tarafında dar çerçeve bulunan ve ince bir gövdeyle tasarlanmış olan TD2465, herhangi bir kiosk tasarımına kolayca sığarken, yüzeye ise güvenli bir şekilde yerleştirme fırsatı sunuyor. Ayrıca gelişmiş esneklik ve daha ergonomik görüntüleme deneyimi için 15 ila 70 derece arasında eğilebilen ayağa sahip olan TD2465, VESA* montaj tasarımıyla donatılarak daha fazla bağlantı türüyle kullanım kolaylığı da sağlıyor.