Yapay zeka eğitimi için seferberlik başladı

Gerek küresel gerekse yerel düzeyde yürütülen eğitim kampanyalarının ortak mesajı açık: Yapay zeka, sadece bir uzmanlık alanı olmaktan çıkıyor. Tüm çalışanlar, özellikle de yazılım geliştiriciler için temel bir ‘okuryazarlık’ haline geliyor

Yapay zeka (YZ), artık sadece bir teknoloji trendi olmanın ötesinde, endüstrileri ve iş yapış biçimlerini kökten dönüştüren bir olgu. Özellikle yazılım sektörü, bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Bu değişime ayak uydurabilmek ve yeni fırsatlar yaratabilmek için hem küresel devler hem de Türkiye'deki kurumlar, çalışanlarına yapay zeka yetkinlikleri kazandırmak amacıyla kapsamlı eğitim kampanyaları başlattı.

Küresel çapta kamu-özel iş birlikleri, büyük teknoloji şirketleri ve uluslararası kuruluşlar, çalışanların yapay zeka (YZ) becerileriyle donatılması için kapsamlı programlar başlattı.

Hedefler satış ve ürün tanıtımından öte; WEF gibi platformlarda ilan edilen büyük hedefler ve şirket taahhütleri sayesinde 2030'a kadar yüz milyonlarla ifade edilebilecek bir kitlenin yeniden-beceri kazanması planlanıyor.



DÖNÜŞÜM GİDEREK HIZLANIYOR

Dünya çapında YZ becerileri kazandırma çabası artık pilot programların ötesine geçti. vüyük hedefler, kurumsal taahhütler ve uluslararası standart çalışmaları bir arada ilerliyor. Ancak etki, erişim eşitliği, kalite kontrol ve düzenleme-etik uyumu çözdükçe gerçek dönüşüm hızlanacak. Hızlı büyüyen GenAI talebi, işverenleri ve hükümetleri kısa sürede daha fazla yatırım yapmaya itiyor; sonuçta işgücünün "YZ-hazır" hale gelmesi hem ekonomik verimlilik hem de iş güvenliği açısından kritik hale geliyor. Dünya genelinde teknoloji şirketleri, danışmanlık firmaları ve eğitim platformları, iş gücünü geleceğe hazırlama yarışında.







EĞİTİMLER KAT KAT ARTIYOR

Çevrimiçi eğitim platformları verileri, Generatif YZ (GenAI) kurslarına olan talebin 2024 boyunca hızlı biçimde arttığını gösteriyor; Coursera'nın 2024 Global Skills raporu, GenAI eğitim kayıtlarının dört katlandığına dair veriler içeriyor. Bu eğilim, eğitim sağlayıcılarını içeriklerini hızla GenAI ve uygulamalı YZ becerilerine kaydırmaya zorluyor.

UNESCO, öğretmenler ve öğrenciler için YZ yeterlilik çerçeveleri (AI Competency Framework) yayımladı; amaç eğitimcilerin YZ pedagojisi, etik, temel YZ bilgisi ve insan-merkezli yaklaşımlar konusunda yetkinleşmesini sağlamak. Okul ve mesleki eğitim düzeyinde standartlaştırılmış içerik geliştirmeye ağırlık veriliyor.



TÜRKİYE'DE FARKINDALIK ARTIYOR

Türkiye'de de hem kamu kurumları hem de özel sektör, yapay zeka alanındaki insan kaynağı açığını kapatmak ve yerli teknoloji ekosistemini güçlendirmek için harekete geçti. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (CB DDO) Milli Yapay Zeka Stratejisi" kapsamında, Türkiye'deki YZ yetenek havuzunu genişletmeyi temel hedeflerden biri olarak belirledi. Bu kapsamda, üniversitelerle iş birlikleri, yarışmalar ve farkındalık artırıcı çalışmalar yürütülüyor. "Dijital Türkiye Yolunda" eğitim serileri içinde YZ konularına yer veriliyor. Türkiye'nin YZ alanındaki en kapsamlı sivil toplum hareketlerinden biri olan TurkishAI, herkes için açık eğitimler, çalıştaylar ve mentorluk programları düzenliyor. Özellikle "Yapay Zeka Okuryazarlığı" kampanyası ile temel seviyede bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Türkiye'nin teknoloji üssü Bilişim Vadisi ve çeşitli teknoparklarda, girişimcilere ve yazılımcılara yönelik "Uygulamalı Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi" eğitimleri, seminerler ve hackathon'lar düzenleniyor. Bu merkezler, teorik bilginin pratiğe döküldüğü canlı birer laboratuvar işlevi görüyor.

Şirketler, bu dönüşümde geride kalmamak için iç eğitimlere ağırlık verirken, bireyler de kişisel kariyer gelişimleri için bu kaynaklardan aktif olarak faydalanıyor. Geleceğin iş dünyasında, yapay zekayı anlayan, yöneten ve onunla iş birliği yapabilen çalışanlar, rekabette kritik bir avantaj elde edecek.







SAP, 12 MİLYON KİŞİYİ 'AI-HAZIR' BECERİLERİYLE HAZIR HALE GETİRECEK

Berlin'de düzenlenen SAP TechEd 2025 etkinliğinde duyurulan yeni vizyon, yalnızca teknolojik yenilikleri değil, insan kaynağının dönüşümünü de merkeze aldı. SAP, yapay zekâ çağında geliştiricileri, mühendisleri ve iş profesyonellerini geleceğin becerileriyle donatmak amacıyla 2030 yılına kadar 12 milyon kişiyi "AI-hazır" hale getirmeyi hedefliyor.

Şirketin açıkladığı geniş kapsamlı program, eğitim, sertifikasyon ve geliştirici topluluklarını kapsayan çok katmanlı bir yapıdan oluşuyor. SAP, bu girişimle yalnızca kendi müşterilerine değil, küresel ölçekteki tüm teknoloji ekosistemine katkı sağlamayı amaçlıyor. Program kapsamında çevrim içi öğrenme modülleri, ücretsiz eğitim kaynakları ve SAP BTP (Business Technology Platform) üzerinde uygulamalı geliştirme fırsatları sunulacak.

SAP Ürün ve Mühendislik Yönetim Kurulu Üyesi Muhammad Alam, açılış konuşmasında şunları söyledi:

"Yapay zekâ çağında en değerli varlık, teknoloji değil, teknolojiyi anlamlı biçimde kullanan insandır. Geliştiricileri yalnızca kod yazan değil, geleceği inşa eden birer yenilikçi olarak görüyoruz."

Eğitim programı, SAP'nin Joule Agents, SAP Build ve RPT-1 gibi yeni yapay zekâ teknolojileriyle entegre biçimde ilerleyecek. Böylece geliştiriciler, yalnızca teknolojiyi kullanmakla kalmayacak; veri odaklı iş akışları tasarlayabilecek ve kendi yapay zekâ ajanlarını yönetebilecek.

SAP'nin bu hamlesi, yalnızca küresel ölçekte değil, Türkiye gibi hızla dijitalleşen pazarlarda da önemli bir fırsat olarak görülüyor. Yerel geliştiriciler ve kurumlar, SAP'nin sunduğu eğitim ve sertifikasyon programlarından yararlanarak AI tabanlı çözümler geliştirme, veri analitiği ve ajan teknolojileri alanlarında rekabet avantajı elde edebilecek.

Şirketin "Agentic AI" vizyonu, yapay zekânın yalnızca bir araç değil, iş süreçlerinde aktif bir "takım arkadaşı" haline gelmesini hedefliyor. Bu doğrultuda geliştiriciler, SAP'nin küresel toplulukları aracılığıyla deneyimlerini paylaşacak, kurumlar ise dijital dönüşüm projelerini hızlandıracak.SAP TechEd 2025, bu yeni dönemi şu mesajla özetledi: "Yapay zekânın geleceğini kodlayanlar, onu anlayan insanlar olacak."







TÜRK TELEKOM AKADEMİ'DEN YAPAY ZEKÂ ODAKLI EĞİTİM HAMLESİ

Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Türk Telekom, eğitim ve yetkinlik geliştirme alanında hızlanan dijital dönüşüm sürecine yanıt olarak, Akademi markası altında yapay zekâ (YZ), bulut teknolojileri ve dijital beceriler üzerine yoğunlaşan eğitim programlarını genişletiyor.

Kurum, sadece altyapı ve hizmet odaklı dönüşüm gerçekleştirmekle kalmayıp, aynı zamanda çalışanları ve genç yetenekleri geleceğin iş gücüne hazırlamaya yönelik adımlar atıyor.

Eğitim platformu Türk Telekom Akademi'nin web sayfasında belirtildiği üzere kullanıcılara "dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde öğrenme" imkânı sunuluyor; binlerce video eğitimi, robotik kodlama, yabancı dil ve ofis programları gibi geniş başlıklar altında yer alıyor.

Ayrıca, şirketin "Bulut Bilişim Kampı" başlıklı programında bu yıl başvuruların başladığı belirtiliyor ve kamp kapsamında "Bulut Bilişim, Yazılım Geliştirme ve Yapay Zekâ" gibi alanların yer aldığı ifade ediliyor.

Bu girişimlerin ışığında Türk Telekom Akademi'nin, eğitim portföyüne YZ-odaklı içerikleri artırma ve genç yetenekleri teknoloji üretimine yönlendirme yönünde hamle yaptığı görülüyor.







2026'YA KADAR DÜNYADA 10 MİLYON KİŞİYE AI BECERİSİ KAZANDIRILACAK

Microsoft, "AI Skills Initiative" adlı programıyla, dünya çapında insanlara dijital ve yapay zeka becerileri kazandırmayı hedefliyor.

Özellikle geliştiriciler için GitHub Copilot gibi araçların etkin kullanımı, prompt mühendisliği ve Azure AI servisleri üzerine odaklanan sertifika programları ve eğitim modülleri sunuyor. Şirket, 2026'ya kadar dünya çapında 10 milyon kişiye AI becerisi kazandırmayı taahhüt etti.

Google, "Google AI" ve "Google Cloud Skills" programları kapsamında, makine öğrenmesi, derin öğrenme ve TensorFlow gibi araçlar üzerine kapsamlı eğitimler, bootcamp'ler ve uzmanlık sertifikaları sağlıyor. Ayrıca, çalışanların dahili eğitim platformları aracılığıyla sürekli öğrenmesi teşvik ediliyor.

Amazon Web Services (AWS), "AWS Skill Builder" platformu üzerinden, makine öğrenmesine girişten, AWS'nin özel AI servislerinin (Rekognition, Lex, vs.) kullanımına kadar geniş bir yelpazede ücretsiz ve ücretli eğitim içerikleri sunuyor. AWS, sektörde talep gören "AWS Certified Machine Learning – Specialty" gibi sertifikalarla yetkinliği belgeliyor.

Danışmanlık Devleri McKinsey, BCG ve PwC gibi firmalar, danışmanlarından yazılımcılarına kadar tüm çalışanları için zorunlu "AI Temel Becerileri" eğitimleri getirdi. Bu eğitimler, YZ'nin iş süreçlerine entegrasyonu, etik kullanımı ve prompt tabanlı araçların (ChatGPT, Midjourney) verimlilik artışı için kullanımı üzerine odaklanıyor.