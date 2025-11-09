TİMUR SIRT

Yüzyılı aşan markalar hâlâ geleceğin peşinde koşuyor. Onları yaşatan birikim değil, değişimi kucaklama cesareti. Kuantum, yapay zeka, girişimcilik bir korku değil kendilerini daha da ileri taşıyacak teknolojiler... İşin sırrı ise sürekli öğrenme heveslerinde gizli...

1970'lerde doğanlar bilgisayarı ilk IBM diye tanıdı. 1990'ların sonu ilk SD kartlı mobil telefon markası olarak tanıdı. Kimin finansal farkındalığı sağlayan ilk kumbarası oldu, kiminin evdeki ilk internet erişimi. Otomobilden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, finanstan tarıma teknoloji ve inovasyon hayatta kalmayı başaran dev markaların en önemli ortak paydası oldu. Bugün teknoloji devlerinin birçoğu hızla büyümeye devam ediyor. Ancak hepsi kendi alanının öncüsü devler sayesinde var oldu. IBM adı PC adıyla eş değer bir marka oldu. Bugün de kuantum bilgisayarlar konusunda öncülüğünü devam ettiriyor. Ana gemilerini ve omurgalarını teknolojik yeniliklerle bugüne uyarlıyorlar.







DİJİTAL BİRİKİMLERİN SONUCU

Kurumsal dünyada yaşlılık bir handikap değil, birikimin göstergesi. Ancak yalnızca bu birikim, geleceği kucaklama cesareti ve yenilikçiliğe yapılan yatırımlarla birleştiğinde. Yüzyılı aşkın geçmişe sahip bazı dev şirketler, teknoloji ve startup ekosistemlerine yaptıkları stratejik yatırımlarla ikinci, hatta üçüncü gençliklerini yaşıyor. Bu şirketler, tarihin tozlu sayfalarında anılmak yerine, geleceğin mimarları olmayı seçiyor.

IBM, Siemens ve GE'nin dünyada; İş Bankası ve Türk Telekom'un Türkiye'de yazdığı hikayeler bize önemli dersler veriyor: Sürekli Öğrenmek: Yüzyıllık deneyim, ancak sürekli öğrenme kültürüyle değer kazanıyor. Asırlık şirketlerin gücü, genç girişimcilerin enerjisiyle birleşince, sihir gerçekleşiyor. Geleceğin teknolojilerine bugünden yatırım yapmak, uzun vadede hayatta kalmanın anahtarı.







GENÇ YETENEKLERİ BÜNYESİNE ÇEKEN DEHA

1911'de kurulan IBM, belki de dijital dönüşümün en başarılı hikayelerinden birini yazıyor. Delikli kartlarla başlayan yolculuğu, bugün yapay zeka, kuantum bilişim ve bulut teknolojileri ile devam ediyor.

IBM'in başarısının sırrı sürekli yenilenmesi ve genç startup'lara verdiği destekte yatıyor. Şirket, IBM Ventures aracılığıyla yapay zeka, siber güvenlik ve bulut teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren yüzlerce startup'a yatırım yapıyor. 2014'te başlattığı Watson AI platformu, dünyanın dört bir yanındaki girişimcilere açıldı ve binlerce yeni iş fikrinin hayata geçmesine zemin hazırladı. Şirket, yalnızca teknoloji üretmekle kalmıyor, IBM Alpha Zone ve diğer startup hızlandırma programları ile genç yetenekleri bünyesine çekiyor.







178 YILLIK MÜHENDİSLİK MUCİZESİ

1847'de telgraf şirketi olarak kurulan Siemens, bugün endüstriyel dijitalleşmenin öncüsü. Ancak şirketin asıl dikkat çeken yanı, otomasyon ve elektrik mühendisliği kökleriyle başladığı yolculuğu, yapay zeka, IoT ve akıllı şehir teknolojileriyle sürdürmesi.

Siemens, Next47 adlı girişim sermayesi kolunu kurarak startup ekosistemine 1 milyar Euro'luk dev bir fon ayırdı. Bu fon, özellikle yapay zeka destekli endüstriyel çözümler, otonom sistemler ve sürdürülebilir enerji teknolojileri geliştiren genç şirketlere odaklanıyor. 178 yaşındaki bu dev, genç girişimcilere "ölçeklenme" konusunda en değerli dersleri veriyor.







ENDÜSTRİYEL DEVİN DİJİTAL YOLCUĞU

Thomas Edison'ın 1892'de kurduğu GE, elektrik ampulünden jet motorlarına, tıbbi görüntülemeden enerji santrallerine kadar sayısız alanda iz bıraktı. Ancak 2010'larda şirket radikal bir karar aldı: Dijital bir endüstriyel şirket olmak. GE Ventures, havacılık, sağlık teknolojileri ve yenilenebilir enerji alanlarındaki startup'lara milyarlarca dolarlık yatırım yaptı. GE'nin geliştirdiği Predix platformu, Endüstriyel İnternet'in (IIoT) temel taşlarından biri haline geldi. Her ne kadar GE son yıllarda yeniden yapılanma sürecine girse de teknoloji ve inovasyona yaptığı yatırımlar sayesinde havacılık ve sağlık teknolojileri bölümleri güçlü konumunu koruyor.







TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ HAMLESİ

26 Ağustos 1924'te Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle kurulan Türkiye İş Bankası, sadece bir banka değil, Cumhuriyetin ekonomik bağımsızlık manifestosuydu. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü her 10 Kasım'da saygıyla anarken, yapay zeka ve etik ile kavramlarının altı sıkça çizilirken onun şu sözleri geliyor akla: "Sermayenin azlığına bakarak cesaretiniz kırılmasın! Böyle kurumlar için en kuvvetli sermaye, zeka, dikkat, iffettir; teknik ve metodik çalışmasını bilmektir. Bu inançla işe sarılınız, mutlaka başarırsınız!" İşte bu sözler yapay zeka çağında en büyük rehber olmaya devam ediyor. Dünyada büyük buhran döneminde kumbarayla finansal farkındalık ve tasarruf ile tanıştıran banka bugün teknoloji ve girişimcilik kaslarıyla kurumu geleceğe taşıyor. Bankamızın yeni nesil girişimcilik ekosisteminin ilk yapıtaşı olarak 2017 yılında erken aşama ve orta ölçekli şirketlere ve bilhassa yeni nesil teknoloji startuplarına yatırım yoluyla finansman ve yanı sıra yönetim, operasyon ve strateji desteği sağlayacak girişim sermayesi yatırım fonlarını (GSYF) kurup yönetmek üzere Maxis Girişim Sermayesi'ni kuruldu. Bankanın ilk kurumsal girişim sermayesi (CVC) fonu Yenilikçi GSYF, ülkemizin ilk etki yatırım fonu FounderOne GSYF, yine ülkemizin ilk ve tek cinsiyet dengeli yatırım fonu Arya GSYF gibi erken aşama girişim sermayesi fonlarını girişimcilik ekosistemine kazandıran Maxis, 2021 yılında Atlas Büyüme Sermayesi GSYF'nin kuruluşu ile birlikte ülkemizde ileri aşama büyüme ve özel sermaye yatırımlarına da yön veren lider kuruluşlardan biri haline geldi

Sadece 2025 yılında, yönettiği GSYF'ler aracılığıyla 21 şirkete toplam 133 milyon ABD Doları yatırım gerçekleştiren Maxis, bilhassa özel sermaye alanında enerjiden e-ticarete, sanayiden turizm işletmeciliğine, perakendeden niş parfüm üretimine kadar farklı dikeyde ülkemizin potansiyeli yüksek şirketlerinin büyüme yolculuklarına eşlik ediyor. Yapay zekanın finans sektörüyle kuvvetli bir bağı olması nedeniyle biz de yenilikçi bir kurumsal girişim sermaye şirketi ve hızlandırma programı olan Yapay Zeka Fabrikası (YZF) sektörde öncülerden biri oldu. Yapay Zeka Fabrikası, ivme yakalamış, global büyüme potansiyeli yüksek, Türk kuruculu yapay zeka girişimlerine yatırım yapıyor. Türk yapay zeka ekosisteminin gelişimini hızlandırmayı, girişimlerin ölçeklenme yolculuklarını desteklemeyi ve onları doğru ortaklarla buluşturarak küresel başarıya taşımayı hedefliyor.



CUMHURİYETİN HABERLEŞME OMURGASINDAN DİJİTAL DÖNÜŞÜM PLATFORMUNA

Türk Telekom. Türkiye Cumhuriyeti'nin iletişim altyapısını kurmak üzere 1924'te Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi (PTT) olarak faaliyete başlayan, 1995'te Türk Telekom adını alan şirket, tam 100 yıldır Türkiye'nin haberleşme omurgasını oluşturuyor. Pek çoğumuzun hayatındaki ilk sabit telefondan konuştuğu, fiber internet ile tanıştığı şirket oldu.

Türk Telekom'un hikayesi, genç cumhuriyetin modernleşme hikayesiyle paralel ilerliyor. 1924'te başlayan yolculuk, ülkenin dört bir yanına telefon hatları döşenmesi, 1980'lerde dijital santral altyapısına geçiş, 1990'larda mobil iletişimin yaygınlaşması ve 2000'lerde internet çağına giriş olarak devam etti.

Özelleşme sonrası Türk Telekom, yalnızca bir telekom operatörü olmaktan çıkıp dijital dönüşüm platformuna evrildi. Şirketin teknoloji ve startup ekosistemindeki katkıları çok yönlü:

TT Ventures Türk Telekom'un girişim sermayesi kolu, telekomünikasyon teknolojileri, IoT, siber güvenlik, bulut bilişim ve yapay zeka alanlarında faaliyet gösteren startup'lara yatırım yapıyor. Özellikle 5G teknolojisi ve akıllı şehir çözümleri geliştiren yerli girişimler, TT Ventures'ın radar ekranında.

Türk Telekom'un teknoloji şirketi Pilott, startup'lara bulut altyapısı, veri merkezi hizmetleri ve dijital dönüşüm danışmanlığı sunuyor. Genç şirketler, Türkiye'nin en güçlü telekom altyapısını kullanarak ölçeklenebiliyor.

Türk Telekom'un Gayrettepe'deki İnovasyon Merkezi, startup'lara hem fiziki alan hem de mentörlük desteği sağlıyor. TT İnovasyon Hızlandırma Programı, her yıl düzinelerce girişimin ürünlerini ticarileştirmesine yardımcı oluyor. Eminönü'ndeki Santral, Taksim'deki AKM binası girişimcilerin yeni teknoloji adası oldu.

Türk Telekom, Türkiye'de 5G altyapısının geliştirilmesine öncülük ederken, bu teknoloji üzerinde çalışan startup'lara test ortamları ve teknik destek sunuyor. Akıllı tarım, otonom araçlar, uzaktan sağlık hizmetleri gibi 5G tabanlı çözümler geliştiren girişimciler, Türk Telekom'un lab'larında projelerini hayata geçiriyor.

Siber Güvenlik ve Yerli Yazılım: Siber güvenlik startuplarına özel destek programları yürüten Türk Telekom, milli teknoloji hamlesine katkı sunuyor. Özellikle kritik altyapıların korunması ve veri güvenliği alanlarında çalışan yerli şirketlere hem finansal hem de teknik destek veriyor.