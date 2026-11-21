17-19 Kasım 2026 tarihlerinde, Türkiye önemli bir savunma sanayii teknoloji etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, otuzu Türk olmak üzere, 284 firma komuta-kontrol, yapay zekâ, bulut teknolojileri, siber savunma ve pek çok dijital kabiliyete dair ürün portföyünü tanıttı. Üçüncüsü düzenlenen NATO Edge 2026 etkinliğinde, teknoloji geliştirme, tedarik, müşterek kullanım ve operasyonel kapasite inşası tartışmaları ön plandaydı.

Bir süredir, NATO İttifakı'nın dönüşümünün hangi parametreler üzerinden önceliklendirilmesi gerekliliği tartışılıyor, fakat son yıllarda, icra edilen benzer etkinliklerin ortak paydası müttefiklerin sahip oldukları askeri ve teknolojik imkanların müşterek, ölçeklenebilir ve ivedi bir biçimde bir operasyonel kapasiteye dönüştürülmesi hususu. Burada teknolojik değişime uyum sağlama, mevcut kabiliyetlerin ölçeklendirilmesi ve yazılım şirketlerinin, veri sağlayıcılarının, uydu operatörlerinin, iletişim altyapılarının ve sivil teknoloji kuruluşlarının askeri dayanıklılığın doğrudan bir unsuru haline getirilmesinin önem arz ettiği görülüyor.

NATO İletişim ve Bilgi Ajansı (NCIA) Genel Müdürü Dylan Browne ve NATO Müttefik Dönüşüm Yüksek Komutanı (SACT) Amiral Pierre Vandier de demeçlerinde sıklıkla bu hususların altını çizdi. Hatta Vandier'in "NATO'nun Darwin Anı" benzetmesini ve uyarısını bu bağlamda okumak gerekebilir. Vandier, askeri üstünlüğün mutlak ya da kalıcı olmadığı, en güçlü olandan ziyade değişen koşullara uyum sağlayabilene avantaj sağlayan bir rekabet ortamının mevcudiyetine dikkat çekiyor. Bu da bizi NATO'nun önündeki iki farklı çözmesi gereken düğüme sevk ediyor: İttifak mevcut kabiliyetlerle bugün savaşa hazır olmak için mi yatırım yapmalı, yoksa geleceğin savaşlarına hazırlanırken teknolojik değişimin gerisinde kalmamak üzere mi yatırım yapmalı? Hala süregelen tartışmalarda yanıt kesinleşmiş değil.

Öte yandan, NATO Edge 2026'yı Ankara'daki Savunma Zirvesinin devamı niteliğinde değerlendirmek mümkün, hatırlanacağı üzere Ankara'da savunma sanayii kapasitesinin artırılmasına ilişkin siyasi ve endüstriyel irade ortaya konulmuştu. İzmir'de de uygulama ve tedarik boyutunun ön plana çıktığını görüyoruz. NCIA, önümüzdeki iki yıl içinde 2,7 milyar Avro değerinde bulut bilişim, yapay zekâ, siber güvenlik, komuta-kontrol sistemleri, uzay ve haberleşme ağları projelerini kapsayan bir iş fırsatı sunulacağını açıkladı. Bu gelişmeyi, arka planda NATO'nun hedeflediği dijital dönüşüm çabalarından bağımsız değerlendirmemek gerekiyor. Zira, dijital teknolojiler müşterek harekatın temel altyapısını teşkil etmeye başladı.

Her ne kadar geleneksel platformlar önemini muhafaza etse de sensörlerden gelen bilgini işlenmesi, karar vericiye aktarılması, operasyonel unsurların bu veri akışından istifade ile harekete geçirilmesi harekat alanında yeni bir bağımlılığın mevcudiyetini ortaya koyuyor. İkinci husus, NATO'nun daha fazla veriden ziyade, güvenilir, doğrulanabilir ve ortak bir biçimde yorumlanabilir bilgiye ihtiyacı var. Müttefiklerin ulusal egemenlik gibi nedenlerle veri paylaşımı hususundaki çekinceleri, ortak istihbarat ve dijital dönüşüm mimarisinin inşa edilmesinin önündeki tek engelin teknik entegrasyon olmadığı, siyasi sınırların dönüşümün başarısını belirlediğini gösteriyor.

İzmir'de açıklanan somut gelişmelerden bir diğeri ise, uzayın yalnızca iletişim ve istihbarat desteği sağlayan bir alan olmaktan ziyade; erişimi, veri üretimi ve sürekliliği doğrudan askeri operasyonları etkileyen bir operasyonel alan olarak ön plana çıkmasıydı. Kriz döneminde uzaya erişimin sürekliliğini sağlayacak STARLIFT girişimi ile ticari uzay verisine erişimi ve verinin askeri kullanıma entegrasyonunu hızlandıracak Global Data Marketplace girişimleri bu minvalde önem kazanıyor. STARLIFT girişimini Türkiye'nin de aralarında bulunduğu on NATO ülkesi ile Güney Kore desteklerken, NCIA ve ABD Uzay Kuvvetleri tarafından başlatılan Global Data Marketplace'e 17 müttefik ülkeden 222 şirket katılım sağlıyor.

Türkiye açısından ise NATO'nun dijital dönüşümü, yeni ihracat fırsatları sunmakla birlikte, Türkiye'deki savunma sanayii ve teknoloji şirketlerinin NATO'nun dijital mimarisinde yazılım, bulut sistemleri, veri analitiği, siber güvenlik, uzay ve sistem entegrasyonu gibi alanlarda da rol alabileceği bir kapıyı aralıyor. Türkiye'nin savunma sanayii ekosistemi ve deneyimleri önemli bir avantaj sağlıyor. SSB Başkanı Haluk Görgün de etkinlikteki konuşmalarında Türkiye'nin NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı (ACT) bünyesindeki Innovation Continuum yaklaşımını ulusal düzeyde uygulamaya alan ilk müttefik olduğunun altını çizdi. Dahası, NATO Engine ve Innovation Scale-up Package pilot faaliyetleri kapsamında 35 Türk şirketinin davet edildiği ve 28 Türk şirketinin altı operasyonel senaryoda yer aldığı NATO SHINE faaliyetiyle eş zamanlı gerçekleştirilen Alfa 2026 yapay zekâ, kuantum ve otonom sistemler tatbikatına yönelik vurgular, Türkiye'nin elini taşın altına koyduğunu gösteriyor. Türkiye'nin mevcut kapasitesini NATO'nun teknoloji ve tedarik mimarisiyle ne ölçüde bütünleştirebileceği ve operasyonel etki yaratma potansiyeli, NATO'nun teknoloji ekosistemi ve gelecek savunma mimarisinde Türkiye'nin pozisyonunu belirleyebilir.

Nihayetinde NATO Edge 2026, İttifak için geleneksel caydırıcılığın artık dijital uyum ve veri egemenliğiyle birleştiği yeni bir eşiği simgelemektedir. Amiral Vandier'in işaret ettiği "Darwin Anı", sivil inovasyon ile askeri müşterekliğin hızla bütünleşme zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Türkiye ise sahip olduğu dinamik savunma ekosistemi ve erken uyum adımlarıyla bu dönüşümün doğrudan kurucu bir ortağı olma potansiyeli taşımaktadır. Önümüzdeki süreçte 2,7 milyar avroluk dijital dönüşüm havuzundan alınacak pay ve uzay-veri tabanlı projelere sağlanacak entegrasyon, Türk savunma sanayiinin NATO'nun gelecek mimarisindeki stratejik ağırlığını kalıcı olarak belirleyecektir.

NATO Edge 2026, İttifak'ın savunma anlayışında süregelen pek çok değişimin emarelerini göstermekle birlikte, İttifak'ın inovasyon kapasitesi ve inovasyonu askeri güce dönüştürme yeteneği ile ilgili dikkate değer mesajları ihtiva ediyordu. Umalım, savunma sanayii şirketlerimiz de bu mesajı almıştır.