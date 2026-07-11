Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde, İttifak'ın "Drone Edge" (Dron Üstünlüğü) girişimi başlatılmış ve beş yıl içerisinde karşı dron tedbirleri ile kabiliyetlerinin İttifak bünyesinde kazanılması için 40 milyar doların üzerinde yatırım yapılacağı duyurulmuştur. Bu kapsamda, 2027 yılı sonuna kadar nitelikli insan kaynağının artırılması, eğitilmesi ve yetiştirilmesi için çaba gösterilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kararın arka planında 2022 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte artış gösteren dron ihlalleri, kritik altyapı tesisleri çevresindeki şüpheli uçuşlar ile düşük irtifada seyreden ucuz dronlarla düzenlenen saldırılar yer almaktadır. Dron tehdidine karşı zaman zaman NATO'nun operasyonel reaksiyon mekanizması devreye girse de -2025 yılında Polonya hava sahasının ihlal edilmesinde olduğu gibi- alınan müstakil tedbirler ve çözümlerin yerine ortak bir kurumsal mekanizmaya ve politikaya ihtiyaç duyulmaktuştur.

Esasen bu gelişmelerden önce Avrupa'da bölgesel bir çözüm önerisi sunulmuş; 2023 yılında Litvanya, Letonya ve Polonya gibi ülkelerin sınır gözetimini artırmak amacıyla "Dron Duvarı" projesi tartışılmaya başlanmıştır. Ancak Avrupa Komisyonu o dönemde, proje için talep edilen fonu sağlamayı reddetmiştir. Ne var ki, 2025 yılında yaşanan sistematik hava sahası ihlalleri, Avrupa'nın bu kararını gözden geçirmesine neden olmuştur. Bu doğrultuda, söz konusu tehditlere karşı Savunma Hazırlık Yol Haritası 2030 kapsamında; "Doğu Kanadını Gözetleme", "Avrupa Dron Savunma Girişimi", "Avrupa Hava Kalkanı" ve "Avrupa Uzay Kalkanı" projeleri ve "Dron ve Karşı Dron Güvenliği Eylem Planı" geliştirilmiştir. Böylece Dron Duvarı konseptinin bölgesel bir sınır gözetleme girişiminden bir Avrupa savunma inisiyatifine dönüşümü sağlanmıştır. Dron Duvarı; sensörler, veri füzyon merkezleri, komuta-kontrol sistemleri ve efektörlerden oluşan ağ merkezli bir karşı dron savunma mimarisi olarak tanımlanabilir.

Ulusal sınırlar boyunca tehditlerin sürekli tespiti, güvenilir teşhisi, gerçek zamanlı takibi ve hızlı angajmanı ile muharebe hasar kıymetlendirmesi büyük önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra güvenli veri değişimi, müşterek durumsal farkındalık, ortak standartlar ve sivil-asker iş birliği gibi ihtiyaçlar ön plana çıkmaktadır. Bu mimarinin inşasında gerekli olan teknik, operatif, hukuki ve insan kaynağına yönelik usullerin tatbik edilmesi, konuyu doğrudan NATO'nun Entegre Hava ve Füze Savunma (IAMD) gündemine eklemlemektedir.

Bölgesel inisiyatiflerin kolektif savunma mimarisiyle entegre çalışmadığı senaryolarda, tam zamanlı ve kesintisiz bir güvenlik ortamının inşa edilmesi oldukça güçtür. Bu noktada AB ile NATO arasında sağlanacak bir iş bölümü, söz konusu girişimin başarısını ve işlevselliğini şüphesiz artıracaktır. Nitekim NATO; operatif gereksinimleri tanımlayıp birlikte çalışabilirlik standartlarını belirleyerek gerekli test ve eğitimleri icra edebilir. Eş zamanlı olarak AB ise mali, endüstriyel ve Ar-Ge düzenlemeleri ile reformları aracılığıyla kabiliyet gelişimini hızlandırabilir. AB'nin karşı dron savunmasına yönelik yaklaşımı daha çok iç güvenlik, kritik altyapı güvenliği ve sınır gözetimi çerçevesinde şekillenirken; NATO'nun yaklaşımı -Drone Edge girişiminde de görüldüğü üzere- kolektif savunma, kuvvet yapısının dönüşümü, harbe hazırlık ve savaş zamanı sürdürülebilirliği bağlamında değerlendirilmelidir.

Bu bağlamda maliyet asimetrisinin bertaraf edilmesine, sistemler arası uyumluluğa, standardizasyona ve güvenli bir tedarik zincirinin inşa edilmesine bilhassa önem atfedilmelidir. Zira bu hususlar ucuz ve sarf edilebilir ofansif sistemlere karşı maliyetli ve yüksek nitelikli defansif platformların kullanılmasından kaynaklanan dezavantajların önüne geçilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Ayrıca, müstakil ulusal çözümler yerine NATO standartlarında üretilen, savaş zamanında hızla ikame edilebilen sistemlerin tedarik edilmesi ve sürdürülebilir tedarik politikalarının benimsenmesi de bu sayede mümkün olacaktır.

Dron Duvarı tartışmalarını soyut bir kavram olmaktan çıkarıp NATO'nun kurumsal bir politikasına dönüştürebilmek için öncelikle bazı adımların atılması gerekmektedir. NATO tarafından test edilip sertifikalandırılmış sistemlerin hızla tedarik edilebileceği bir karşı dron savunma pazarının kurulması, tedarik süreçlerini kolaylaştıracak finans mekanizmalarının oluşturulması ve insansız tehditlere yönelik standartlaşmış bir tedarik ekosisteminin inşası elzemdir. Teçhizat standardizasyonunun ardından gelen ikinci kritik aşamayı ise operasyonel usullerin standardize edilmesi oluşturmaktadır. Parçalı bir hava savunma mimarisi ile farklı angajman ve sivil-asker koordinasyon prosedürleri ciddi zafiyetler yaratabilmektedir. Hava sahası ihlallerinin tespiti, sınıflandırılması, tehdit değerlendirmesi, angajman kararı ve gerekirse komşu müttefike iz devri gibi süreçlerin saniyeler ölçeğinde standardize edilmesi büyük önem arz etmektedir. Son olarak, konvansiyonel hava savunma yaklaşımının yeni tehditler ve modern savaş koşulları gözetilerek reforme edilmesini sağlayacak bir zihniyet değişimi esas alınmalıdır. Zira karşı dron savunmasının artık niş bir teknoloji alanı olmaktan çıktığı; kuvvet koruma, kritik altyapı savunması, hava sahası egemenliği, seferberlik lojistiği ve hatta kamu psikolojisiyle doğrudan bağlantılı temel bir güvenlik alanı olduğu kabul edilmelidir.

Ankara Zirvesi, NATO'nun karşı dron savunmasında stratejik yönünü tayin ettiği bir dönüm noktası olarak nitelendirilebilir. Dron Duvarı ise bu yeni stratejinin, İttifak'ın doğu kanadında operasyonel bir biçim kazanması için en somut adaylardan biridir. Eğer NATO, Drone Edge girişimini müşterek karşı dron savunma stratejisi, IAMD entegrasyonu, standartlar, eğitim ve sanayi ölçeklendirmesiyle destekler; AB de Dron Duvarı'nı birlikte çalışabilir sensör ağları ve kritik altyapı koruması ekseninde NATO'ya entegre edebilirse, İttifak ilk kez dron tehdidine karşı parçalı tedbirleri geride bırakıp gerçek ve bütüncül bir savunma mimarisine geçiş yapabilecektir.