Geleceğin hava muharebesinde, insanlı ve insansız sistemleri bütünleşik bir kuvvet olarak kullanabilen devletlerin önemli bir avantaj elde edeceği tartışılıyor. Türkiye de bu minvalde geniş bir dönüşüm sürecini başlattı. Türkiye'nin hava gücünü oluşturma, kullanma ve sürdürebilme biçimini dönüştürme potansiyeline sahip Kızılelma, 19 Kasım 2026 tarihinde, kabul testlerinin tamamlanmasının ardından envantere girdi. Şimdilik, üç uçağın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdiği biliniyor.

2022 yılında il uçuşunu icra eden Kızılelma'nın geliştirme programı kapsamında 600 test ve eğitim sortisine ulaştığı açıklandı. Aradan geçen dört yıl, programın geliştirme temposunun ne kadar hızlı idame ettirildiğini göstermesi bakımından önemli. Kızılelma'nın henüz hangi kuvvet komutanlığına tahsis edildiği, görev konfigürasyonları ve başlangıç harekat kabiliyeti resmi olarak duyurulmuş değil. Fakat platformun geliştirme sürecinde ulaştığı kabiliyetlere ek olarak, Kızılelma'nın uçuş performansı sergileyen bir prototipten, radar destekli hava-hava angajmanı ve farklı hava-yer mühimmatlarını kullanabilen, ilk üretim uçakları teslim edilmiş bir muharip platforma dönüştüğünü söyleyebiliriz.

Kızılelma'nın Geliştirme Süreci ve Türk Hava Gücüne Katkısı

Genel olarak, bir platformun geliştirme sürecinden, göreve kabul edilmesine, sonrasında operasyonel kullanımına dek üç olgunlaştırma aşamasından söz edilmektedir. Bunlar göreve elverişlilik, görev sistemlerinin kalifikasyonu ve kullanıcı kuvvetin muharebe hazırlığı. Dolayısıyla, bir muharip platformun göreve kabulünden önce bütün yeteneklerini tamamlaması beklenmez, birçok savaş uçağı belirli bir başlangıç konfigürasyonu ile hizmete alınmakta ve müteakip süreçte birtakım modernizasyonlarla yetenek kazanımı sağlanmakta. Bu bağlamda, Baykar firmasının aşamalı geliştirme modelinin, platformun göreve bu kadar kısa sürede kabul edilmesinde etkili bir faktör olduğunun altını çizmekte fayda var.

Kızılelma'nın geliştirme süreci boyunca, MURAD AESA radar entegrasyonu, TOYGUN elektro-optik hedefleme sistemi, FEWS-U elektronik harp sistemi, GÖKDOĞAN ile icra edilen görüş ötesi hava-hava angajmanı, TEBER-82 ve TOLUN kullanılarak icra edilen dahili silah bölmesinden mühimmat kullanımı, Baykar ve Leonardo firmalarının K-SWARM programı kapsamında otonom formasyon ve insanlı-insansız işbirliği (MUM-T) denemeleri en önemli teknik eşikleri oluşturdu. GÖKDOĞAN atışında, MURAD 100-A radarının tespit ettiği jet motorlu hedefe kanat altından fırlatılan füze isabet etmiş, T-link veri bağı ve milli dost-düşman tanıma sistemi (IFF) de yine test icrası sırasında kullanılmıştı.

Tüm bunlar Kızılelma'nın son derece işlevsel bir hava-hava angajman mimarisine sahip olduğunu göstermekte. Aralık 2025 tarihinde iki Kızılelma'nın otonom yakın kol uçuşu gerçekleştirmesini müteakip, Mayıs 2026'da K-SWARM programı kapsamında M-346 pilotlarının farklı formasyon komutları verdiği ve Kızılelma'nın bu komutlara göre otonom bir biçimde pozisyon değiştirmesi, ayrılma ve yeniden katılma manevralarını gerçekleştirmesi, hava gücünün insanlı ve insansız unsurlardan oluşan koordineli bir görev ağına dönüşmesi bakımından önemli parametreleri teşkil etmekte, gelecekteki operasyonel mimari açısından dikkate alınmalı.

Kızılelma'nın hava-hava muharebesi kapsamında elde ettiği ve edeceği yetenek kazanımları, uzun yıllardır insansız platformlarla keşif, gözetleme, istihbarat ve hava-yer taarruz görevlerinde deneyim elde etmiş Türkiye için, insansız sistemlerin tali unsurlardan, hava muharebesinin ana unsurları haline gelmesinde etkin rol oynayacak, böylelikle mevcut hava gücünün tamamen yenilenmesini beklemeye gerek duyulmadan yeni kabiliyetler aşamalı bir şekilde kazanılabilecek. Buradan yola çıkarak, kısa ve orta vadede, Kızılelma'yı doğrudan F-16 veya gelecekte KAAN'ın alternatifi olarak konumlamak gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır.

Nitekim, insanlı platformların görev yükünün yeniden dağıtılması, yüksek riskli görevlerde yükünün paylaşılması ve insansız platformların tamamlayıcı bir rol üstlenerek insanlı platformların görev kapasitesinin geliştirilmesi daha gerçekçi bir yaklaşım olacaktır. KAAN gibi gelişmiş insanlı savaş uçaklarının muharebe yönetimi, sensör füzyonu ve karar verme süreçlerinde merkezi rol üstlendiği, Kızılelma gibi insansız unsurların ise görev paketine ek kapasite sağladığı bir kuvvet mimarisi kısa ve orta vadede esas alınabilir.

Sektörel Rekabette Kızılelma

İnsansız sistemler sektörel rekabetin en çok yoğunlaştığı alanlardan birini teşkil ediyor. Türkiye dışında Avustralya, ABD, Çin gibi ülkeler de benzer kabiliyetlerde ürün portföylerini genişletmeye çalışıyorlar. MQ-28 Ghost Bat programı kapsamında Avustralya, Aralık 2025'te Boeing tarafından geliştirilen MQ-28'in E-7A ile insanlı-insansız ortak görev konsepti kapsamında AIM-120 füzesi kullanarak bir hava hedefini imha ettiğini duyurdu. Fakat bu girişimde tam operasyonel kabiliyete halen geçilmedi. ABD Hava Kuvvetleri, General Atomics'in FQ-42A Vengeance ve Anduril firmasının FQ-44A Fury platformları için Haziran 2026'da geliştirme ve üretim sözleşmeleri imzaladı. Yine, subsonik insansız muharip hava aracı (subsonic attack UCAV) kategorisinde tanımlanan ve hava-yer taarruzu ve hava savunmasının bastırılması görevlerine odaklanan, kuyruksuz uçan kanat formunda tasarlanan GJ-11'in Kasım 2025'te Çin Hava Kuvvetleri'nin hizmetine girdiği açıklanmıştı. Türkiye'de TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA III programı da bu rekabette göz ardı edilmemeli. İlk uçuşunu Aralık 2023'te ifa eden, kuyruksuz uçan kanat tasarımıyla ANKA III'ün düşük görünürlüklü taarruz görevlerini icra edeceği, hava savunma bastırma ve derin taarruz gibi farklı operasyonel ihtiyaçlara cevap verebileceği planlanıyor.

Baykar'ın geliştirdiği Kızılelma, Türkiye'nin kendi platformunu geliştirip, ilk teslimat aşamasına ulaştıran ülkeler arasında yer alması bakımından önem arz ediyor. Baykar firmasının TB2, AKINCI ve TB3 gibi platformların geliştirilmesinde edindiği tecrübe ve küresel ihracat pazarındaki konumu, Kızılelma'ya küresel rekabette önemli bir avantaj sağlıyor. Baykar'ın mevcut test ve üretim birikimi, yeni platformların geliştirilmesinde kolaylaştırıcı bir etkiye sahip. Dahası, Türkiye'deki ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE gibi diğer mühimmat ve görev sistemleri üreticileriyle oluşturulan ekosistem, daha geniş muharebe kabiliyetine erişilmesini mümkün kılıyor. Yine Baykar'ın, Leonardo gibi firmalarla tesis ettiği uluslararası ortaklık sistemi, Avrupa pazarına ve dolayısıyla diğer pazarlara erişimi kolaylaştırıyor. Bu minvalde, Mayıs 2026'da Baykar ve Republikorp arasında imzalanan iş birliği kapsamında Endonezya tarafından Kızılelma'ya yönelik talebi unutmamak gerekiyor.

Türkiye'nin güvenlik ortamı, Ege ve Doğu Akdeniz'deki askeri rekabetten, Karadeniz'deki hibrit tehditlere, Ortadoğu'daki artan eskalasyon riskine pek çok operasyonel gereksinimi ihtiva ederek, geliştirilmesini zaruri kılıyor. Kızılelma ve ANKA III ile Türkiye, yeni muharebe konseptlerinin geliştirilmesinde öncü ülkelerden biri haline gelebilecek, NATO'nun hava muharebesi mimarisine teknolojik ve operasyonel kapasiteyle katkı sağlayabilecek. Kızılelma'nın envantere girişiyle birlikte gelecekte görev sistemlerinin güncellenmesi, mühimmat çeşitliliğinin artırılması ve yeni operasyonel konseptlerin denenmesi bakımından önemli bir alan açıldı.