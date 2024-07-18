Son zamanlarda sıkça duyduğumuz "Manifesting", Türkçe karşılığı ile belirlemek, işaretlemek, tezahür ettirmek anlamına gelir. Çekim, odaklanma ve yoğunlaşma yoluyla istediğiniz şeylere ulaşmanızı kolaylaştırmak için bunu sembolik hale getirmek demektir. Hayatınızda olmak istediğiniz, çekmek istediğiniz, kavuşmak istediğiniz, buna ruhsal uyanış da dahil her ne varsa, bunları kendinize çekmenizi kolaylaştıracak inanış çalışmalarıdır. Bunların hepsi çeşitli çalışmalarla yapılmaktadır; tütsülerle, metallerle, sayılarla, objelerle tekrarlama sonucu sürekli o enerjiyle kalma şeklinde insanların arzularına ulaşması için yapılan ritüellerdir.

İSTEKLERİMİZİ "OLDU OLDU" DİYEREK YA DA "İPTAL İPTAL" DİYEREK ELDE ETMEK MÜMKÜN MÜ?

Gerçeklikten kopmadan ve çıkmadan olasılık olarak düşünüp, bu olasılığı gerçekleştirme niyeti ile hareket etmek doğru olandır. Herhangi bir stres ya da hastalık durumunda 21 kez olumlama cümlesini tekrar ederek "Ben iyiyim" demek işe yaramaz. Sağlıklı olduğunuzda "Ben iyiyim" demediğimiz için her telkin ve olumlamada aslında bilinçaltına kaygı yüklüyorsunuz, olumsuzu yüklüyorsunuz ve hasta olduğunuzu devamlı onaylıyorsunuz. Stres altında, zihinsel kapasitemiz ve kavrama yeteneğimiz azalır.

"Ben mütevaziyim" dediğinde mütevazi olamadığın gibi ancak niyet ve iradenle bu eyleme geçersen hedefe ulaşabileceğini anlatıyorum. "Oldu oldu oldu" diyerek mütevazi olamazsın, ayrıca bunların bilimsel olarak doğru kabul edilebilmesi için herkeste aynı olarak çalışması da gerekir. Halbuki parmak izimiz bile birbirinden farklıyken kişiye özel çalışmaların olması gerekir. Olumlamalar uyarandır; bunu yapmaya uyarılıyorsun, eyleme geçip motive olup bu olasılığı hayatına çekebileceğinin sadece ve sadece bir olasılık dahilinde olduğunu düşünerek bilinçaltına olumlu frekans yüklüyorsun.

Niyet, irade ve eylem manifest için daha iyi bir tanımlama olabilir. Çünkü arzu ettiğiniz şeylere adım atmanız gerekir. Olumlamalar ve manifest ne istediğinizin yarısıdır, hedefe ulaşmak için eylemde de olmak gerekir. Sağlıksız isen bedenine iyi bakarak, stres ve kaygı içinde isen bir çözüm arıyorsan "oldu oldu oldu oldu" diyerek değil, eylemlerinle harekete geçip başarıp sonucu yaratabilirsin. "Evren eylemleri alkışlar, düşünceleri değil" der Albert Einstein. Eyleme geçtiğin anda iyi ve kötüyü seçimlerinle, iradenle var edebilirsin. Hayatta çözümler yoktur, hareket halindeki güçler vardır.

İPTAL İPTAL İPTAL EDİYORUM

Olumlamanın tam tersi olan "İptal iptal" dediğinde de negatif düşündüğün ya da konuştuğun program zihninden iptal edilmediği sürece potansiyel olarak negatif bir düşünce ya da konuşma tekrar potansiyel olarak ortaya çıkacaktır. Gün içinde "iptal iptal iptal" denilmesi kişinin kendini zorlaması ve çatışmasından başka bir şey değildir. Devamlı iptal etmek yerine birey olarak enerjisel olarak pozitif olmak, güçlü bir enerjiye sahip olabilmek için gerekenleri yapmak daha kıymetlidir. Yıllarca oluşturduğunuz çekirdek inançlarınızı "iptal iptal" diyerek zihinden geçenleri temizleyemiyoruz.

İyi hisleri teşvik eden farkındalık uygulamaları ile titreşiminizi yükseltip kendinizi o istenen seviyeye ayarlamanız gerekir. Hayal veya imajine ederek niyetlerin kuantum alanda tezahür edeceği düşünülür. Fakat buradaki en önemli ayrıntı, problemleri ona sebep olan zihin ve düşünce yapısıyla zaten çözümleyemeyiz.





Evren ile en kuvvetli akış ve rezonansa girmek için eşit titreşim gereklidir. Bunun için düşüncelerimizin sağlığı, stres, uyku, travmalarımız, izlediklerimiz, yediklerimiz, konuştuğumuz kişiler, iletişimsizlik ve dedikodu titreşimimizi düşürdüğü için yaratım alanında zaten olamayız.

Var oluşumuzda temel olan denge bozulduğunda akış da bozulur. Duygularınızın, düşüncelerinizin, hislerinizin, inançlarınızın denge içinde kalması dileklerimle.