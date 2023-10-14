Siyasi Siyonist İsrail, Auschwitz misali toplama kampına çevirdiği Gazze'de, bebeklerine varıncaya kadar Filistinli sivillerin üzerine ölüm yağdırırken, biz de burada bunlarla uğraşıyoruz.
Bir kısmı inadına mıdır nedir, "Araplar bizi arkamızdan vurdular" demeye devam ediyorlar hâlâ.
Şu hâle bakar mısınız:
ABD'den İngiltere'ye kadar yeryüzünün tüm müstekbirlerini arkasına almış İsrail rejimi çoluk çocuk demeden Filistin halkını katlederken, bunlar da eşzamanlı Filistinlilerin üzerinden Araplarla adeta ödeşiyorlar!
Bu nasıl zillet, bu nasıl zamanlama?
Filistinli mazlumların katledilmesi karşısında, "Onlar da bizi arkamızdan vurmuşlardı, oh olsun!" mu diyorlar? Yani, İsrail sayesinde "tarihsel intikamlarının" alındığının katarsisini mi yaşıyorlar?
Peki, arkadan vurulmalarının acısının sona ermesi için Gazze'de daha kaç Filistinli çocuğun vücudunun paramparça edilmesi lazım?
Kaldı ki mahut iddialarının gerçekle de alakası yok.
Zira bizi arkamızdan vuran İngiliz işbirlikçisi Şerif Hüseyin ve oğulları bizden daha çok Filistinlileri sırtından vurdu. Hem de vatansız bırakırcasına.
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Bunlardan kimi aklı evveller de "komplo teorisinin" belini kırıyor, "Hamas
'ı İsrail kurdurdu" diyorlar.
Biraz daha kaptırsalar, "İsrail kendi kurduğu örgütle savaşıyor, kendi iç meseleleri bize ne!" diyecekler.
Yegâne argümanları da Hamas
'ın 7 Ekim'deki hareketinin İsrail'e gerekçe sunmasından ibaret.
Siyonist Irgun
çetesinin 48'deki Deir Yasin
, Tantaura, El Tira ve Davayima Köyü katliamlarının gerekçesi neydi peki? Ya 53'teki Kibta
, 56'daki Samu, 90'daki Kudüs
ve 2002'deki Cenin
katliamlarının?
Söyleyin bakalım: Nisan 1970'te Shaa'daki okulda 46 çocuk
öldürülmek için hangi gerekçeyi sunmuştu İsrail'e?
Bütün bu katliamların gerekçesi, İsrail 48'de yüzde 7'sine sahip olduğu Filistin'in bugün nasıl yüzde 90'ına yakınını ele geçirmişse yakın gelecekte de Nil'den Fırat'a kadar Arz-ı Mevud'u gerçekleştirmektir.
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Kimi ahmaklar da "İslamcıların" Filistin direnişine ideolojik gerekçelerle vaktiyle destek vermediklerini iddia ediyorlar.
Şunu mu demek istiyorlar: "Eskiden İslamcılar nasıl ki FKÖ
'nün ideolojik karakteri nedeniyle Filistin direnişine destek vermediler, biz de Hamas'ın ideolojik karakteri nedeniyle Filistin direnişine destek vermeyelim..."
Şayet dertleri buysa, İsrail'in hâlihazırdaki katliamlarını umursamamanın bahanesinden öte bir anlamı yok. Tıpkı "Araplar bizi arkamızdan vurdular" bahanesi gibi.
Lakin, bu iddianın da gerçeklerle alakası yok.
Her şeyden evvel FKÖ 1964
'te kuruldu. "Çağdaş İslamcılık düşüncesi" deyince akla gelenlerden 1966'da idam edilen Seyyid Kutub "Filistin Davamız"
adlı risalesinde "İsrail sadece güçten, kuvvetten anlar..." diyerek silahlı mücadeleyi önerir.
Hamas mezkûr öneriden çok sonra, tee 1987'de kuruldu.
"İslamcıların" tertipledikleri Kudüs Mitingi'nin 12 Eylül 1980 darbesinin, Kudüs Gecesi'nin de 28 Şubat sürecinin gerekçesi olarak kayıtlara geçtiğini de bilmeyen yok.
Demem o ki, benim güzel "Ablacığım"
Ruşen'inin fonlu medyasında boşuna uğraşmasın.
Nevşin Mengü
'yle ne yapsa hamakatta yarışamaz.