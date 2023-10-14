Siyasi Siyonist İsrail, Auschwitz misali toplama kampına çevirdiği Gazze'de, bebeklerine varıncaya kadar Filistinli sivillerin üzerine ölüm yağdırırken, biz de burada bunlarla uğraşıyoruz.

Bir kısmı inadına mıdır nedir, "Araplar bizi arkamızdan vurdular" demeye devam ediyorlar hâlâ.

Şu hâle bakar mısınız:

ABD'den İngiltere'ye kadar yeryüzünün tüm müstekbirlerini arkasına almış İsrail rejimi çoluk çocuk demeden Filistin halkını katlederken, bunlar da eşzamanlı Filistinlilerin üzerinden Araplarla adeta ödeşiyorlar!

Bu nasıl zillet, bu nasıl zamanlama?

Filistinli mazlumların katledilmesi karşısında, "Onlar da bizi arkamızdan vurmuşlardı, oh olsun!" mu diyorlar? Yani, İsrail sayesinde "tarihsel intikamlarının" alındığının katarsisini mi yaşıyorlar?

Peki, arkadan vurulmalarının acısının sona ermesi için Gazze'de daha kaç Filistinli çocuğun vücudunun paramparça edilmesi lazım?

Kaldı ki mahut iddialarının gerçekle de alakası yok.

Zira bizi arkamızdan vuran İngiliz işbirlikçisi Şerif Hüseyin ve oğulları bizden daha çok Filistinlileri sırtından vurdu. Hem de vatansız bırakırcasına.

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Bunlardan kimi aklı evveller de "komplo teorisinin" belini kırıyor, " Hamas 'ı İsrail kurdurdu" diyorlar.Biraz daha kaptırsalar, "İsrail kendi kurduğu örgütle savaşıyor, kendi iç meseleleri bize ne!" diyecekler.Yegâne argümanları da'ın 7 Ekim'deki hareketinin İsrail'e gerekçe sunmasından ibaret.Siyonistçetesinin 48'deki, Tantaura, El Tira ve Davayima Köyü katliamlarının gerekçesi neydi peki? Ya 53'teki, 56'daki Samu, 90'daki Kudüs ve 2002'dekikatliamlarının?Söyleyin bakalım: Nisan 1970'te Shaa'daki okuldaöldürülmek için hangi gerekçeyi sunmuştu İsrail'e?Bütün bu katliamların gerekçesi, İsrail 48'de yüzde 7'sine sahip olduğu Filistin'in bugün nasıl yüzde 90'ına yakınını ele geçirmişse yakın gelecekte de Nil'den Fırat'a kadar Arz-ı Mevud'u gerçekleştirmektir.

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