Bu ülkede solcu veya sosyalist olup da Filistin'in özgürlüğünü savunmayan aklı başında bir Allah kulu yoktu.

Hatta Yahudi olmak bile buna engel değildi.

Mesela, yakın zamanda kaybettiğimiz sosyalist şair Roni Margulies, işgalci İsrail rejimine karşı Filistin direnişini her daim savundu.

Deniz Gezmiş ve Hüseyin İnan gibi sosyalistler ise ırkçı faşist İsrailli işgalcilere karşı bizzat savaşmak için Filistin'e gitmişlerdi.

Zira, "enternasyonal sosyalist" olmak için her şeyden evvel Vietnam'dan Filistin'e kadar yeryüzündeki tüm işgallere karşı çıkmak lazım gelirdi.

ABD emperyalizmine karşı çıkmayana zaten solcu veya sosyalist denmezdi.

Sağcı veya milliyetçi olup da İsrail rejimine karşı çıkmayan da yoktu.'den'e kadar bu böyleydi.Malumunuz, milliyetçilerin İsrail karşıtlığı genellikle "Yahudi düşmanlığı" olarak temellük edilir.Lakin, merhumasla "Yahudi düşmanı" veya antisemit değildi.Siyasi siyonizmi rehber edinen Yahudilerin Türkiye ve Türkler aleyhinde Avrupa'da iğrenç propagandalar yürüttüğü halde Türkiye'de "Yahudi düşmanlığının" uyanmamış olmasıyla gurur duyar, "Yeryüzünde ırkçılık yapmamış ve yapmayan tek millet Türklerdir..." derdi.Ne ki "antisemit" veya "Yahudi düşmanlığı" suçlaması, Türk sinemasının en velut senaristi'ın babasıveyagibi milliyetçilerin umurlarında değildi.Çanakkale'de bize karşı savaşan (Yahudi Jabotinsky'nin kurduğu)nden beri Yahudileri en büyük düşmanımız olarak telakki ederler,diye haykırırlardı.

'ten Erbakan'a, Necip Fazıl'dan'a, Nuri Pakdil'den'e kadar tüm "Müslüman aydın ve siyasetçiler" de İsrail'e karşı direnen Filistinlileri (ideolojilerine tecessüs göstermeden) desteklemişlerdir.Pratikte de böyleydi. Mesela, "Akıncılar hareketinin" en bariz özelliği, işgalci zalimlere karşı mazlumun kimliğini sormadan her daim yanlarında olmaktı.Gelgelelim..."Filistinliler, İsraillilere toprak sattılar" veya "Araplar Türkleri arkadan vurdular" şeklinde sersem sepet yalanları dillendirerek İsrail'in işgalini destekleyenlere haklı olarak karşı çıkankendisi de yeni bir "yalana" imza attı.Dedi ki: "FKÖ'deki grupların büyük bölümü solcuydu ve bundan dolayı bölge ve Türkiye İslamcıları Filistin halkının mücadelesine destek vermezdi..."Saçmalama Hüsnü Bey. "İslamcı" dediğiniz Müslümanlar, Arafat dahil her daim Filistinlileri desteklediler. (Şayet Fetullah Gülen gibilerini kastediyorsan o da saçma, çünkü onlar hiçbir zaman "Türkiye İslamcıları" arasında yer almamışlardı.)Uzun lafın kısası...Sağda solda özellikle de sosyal medyada İsrail'i destekleyenbakmayın siz.Türkiye'de hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun tüm namuslu insanlar, siyonist işgale karşı ilk günden beri Filistinlilerin yanında yer almıştır.