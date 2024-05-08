Dünyaca ünlü hip-hop sanatçısı Macklemore, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma karşı ve Amerikalı öğrencilerin protestolarına destek amacıyla yayımladığı yeni parçası "Hind's Hall" ile yeni jenerasyonun "devrim marşı" niteliğinde bir işe imza atmış oldu.

Sosyal medya hesabından saatler içinde milyonlara ulaştı.

Şarkının sözleri muhteşem.

Hele ki meslektaşlarını eleştirdiği kısımlar muhataplarına "Osmanlı tokadı" mesabesinde.

Şöyle diyor: "Müzik endüstrisi sessiz ve bu sessizlik platformlarında suça ortaklar. / Sanatçıya ne oldu? / Söyleyecek bir şeyin yok mu? / Eğer bir markaya bağlı olsaydım bugün benimle anlaşmanızı iptal edebilirdiniz. / Benim için hava hoş olurdu / Çünkü ben kalbimden besleniyorum..."

Helal olsun, aşk olsun.

Türkiye'deki "meslektaşlarına" da "yuh" olsun.

"Kalbinden beslenen" Murat Kekilli gibi, Resul Aydemir gibi birkaç sanatçımız müstesna elbette. (Ah şimdi Murat Göğebakan kardeşim yaşıyor olacaktı da Gazze'nin çığlığını haykıracaktı. Bu vesileyle sonsuz rahmet diliyorum.)

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Ambulansları, doktorları, hastaları, hastaneleri, emzikli bebekleri, kadınları, yaşlıları hülasa 35 bin Gazelliyi soykırımdan geçiren İsrail rejimi en son olarak da çadırlardan müteşekkil "toplama kampı" haline getirdiği'a füze yağdırdı.Bu kadarı'in bile aklına gelmezdi.Dünya sisteminin patronu ABD işbu İsrail rejiminin hamiliğine devam ediyor.Bir grup (12 rezil adam) Cumhuriyetçi senatör de işgalci İsrail rejim şefi, savunma şefive soykırım ordusunun başındakihakkında tutuklama kararı çıkarmaması için'ne (UCM) tehdit mektubu gönderiyor. Mahut mektuplarında, olası "tutuklama kararının" sadece İsrail'in değil, aynı zamanda ABD'nin egemenliğine de tehdit olduğunu belirtiyorlar.Yani, soykırımcılara karşı hukukun üstünlüğünü devreye sokmak, ABD egemenliğine karşı tehditmiş.ABD senatörleri böyle de Batı çok mu farklı?

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