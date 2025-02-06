Trump daha ilk başkanlığı döneminde, Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanımakla, Filistin ve Filistinlilerin şahsında tüm Müslümanlara bakışını/tavrını net bir şekilde ortaya koymuştu.
Ne ki, sanki ortada bir muamma varmış gibi Trump'tan (ikinci başkanlık döneminde) Filistinliler için "ihsan" bekleyen birçok muhterem arzı endam etti.
Beklentilerini de, Trump'ın (başkanlık seçimi sürecinde) ABD'li Müslümanlara Gazze'deki savaşı bitireceğine dair verdiği söze dayandırmışlardı.
Gazze'de ateşkes sağlanınca da "Biden'ın bir yılda yapamadığını Trump bir günde yaptı" diyerek Trump "güzellemelerine" koyuldular.
Trump, küreselci siyonistlere karşıymış. Zaten küreselci siyonistler de bu yüzden canına kastetmişlermiş, ila ahir.
Biraz daha kaptırsalardı, İkinci Cihan Harbi döneminde köy kahvesinde bir cigara yakıp "Hitler müselman olmuş emmi..." diyen kavruk Anadolu insanının yeni sürümü kıvamına ulaşacaklardı.
Ne oldu peki?
Soykırım suçu işlediği gerekçesiyle Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkartan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) güçlü destek verdiği için İrlanda'ya ambargo uygulayan ABD Başkanı Trump ile Netanyahu kafa kafaya verip, bir yılı aşkın süredir soykırımdan geçirilen Gazze halkının topraklarından sürülmesine yani tehcirine ferman verdiler.
Trump'tan ihsan beklemek, zilletten başka bir şey değildir.
Mahut tehcir kararına karşı tek çare (ne kadar zor olursa olsun) Müslümanların behemehal birleşmesidir.
***En acıklısı da şudur: Trump'a gönül düşürürler, yeri gelir Hitler'i bile Müslüman yaparlar, ama aynı mezhepten olmayan milyonlarca Müslüman'ı gönül cehenneminde cayır cayır yakarlar. Halbuki, ehli sünnet her şeyden evvel ifrat ve tefritten uzak durmaktır. Bundan sebep "Ehl-i kıble tekfir edilemez" denmiştir.
***İsmet Özel, İstiklal Marşı Derneği portalında yayımladığı son yazılarından birinde, "Bazıları gerçekleşmesi tamamen imkânsız bir şey istediğimiz iddiasında bulunabilir. Eğer gerçekleşmesi tamamen imkânsız şeyi istemeyi başarmışsak gerçekçiliğe giden yolu açmış olacağız..." demişti.