Video Haber Salih Tuna | Trump’ın tehcir kararına karşı tek çare
Salih Tuna | Trump’ın tehcir kararına karşı tek çare

Salih Tuna | Trump’ın tehcir kararına karşı tek çare

06.02.2025 | 16:34

Salih Tuna'nın 06.02.2025 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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